Genau genommen handelt es sich bei der Bezeichnung Legespiele um eine Beschreibung des Spielmechanismus und nicht um eine Kategorie, die viel über die Zielgruppe aussagen kann. Doch blickt man auf die bekanntesten Vertreter von Knobelspielen, bei denen Plättchen, Steine oder Karten durch Aneinanderlegen Gestalt annehmen, wird die Massentauglichkeit bewusst. Vom wohl schon seit Jahrhunderten existierenden Domino* über Erfolgsspiele aus dem frühen 20. Jahrhundert wie Scrabble*, Mah-Jongg* oder Rummikub* (das erst 1980 nach Deutschland kam) bis hin zu modernen Lege-Klassikern wie Café International* (Spiel des Jahres 1989) oder Carcassonne* (Spiel des Jahres 2001): Sie alle setzen auf ein relativ simples Spielprinzip mit leicht verständlichen Regeln, das trotzdem viel Spannung bietet. Mit einem Überblick unserer aktuellen Lieblingsspiele verneigen wir uns auch vor den Spieleautoren, denen es auch heute noch gelingt, originelle Legespiele auf den Markt zu bringen.

1. Akropolis

Akropolis ist ein gelungenes Legespiel für die Familie, das nicht zu lange dauert, taktische Überlegungen und Glückselemente sehr gut ausbalanciert und keine nennenswerten Schwächen hat. Die 2022er-Neuheit gefällt uns genauso gut wie Cascadia* - und ist damit ein echter Geheimtipp.

Infos zu Akropolis im Überblick: Alter: ab 10 (Verlagsangabe: ab 8) Dauer: 20 bis 30 Minuten Spieler: 1 bis 4 Verlag: Kobold-Verlag Autor: Jules Messaud

Pro: gute Mischung aus taktischen und Glückselementen schneller Einstieg kurze Spieldauer

Contra: Für Vielspieler zu wenig komplex

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Hier geht es zur ausführlichen Rezension von Akropolis.

2. Azul - Der Sommerpavillon

Das farbenprächtige Legespiel „Azul: Der Sommerpavillon“ von Michael Kiesling schaut nicht nur wunderschön aus, sondern ist dem preisgekrönten Azul (2007) im Sachen taktische Raffinesse und Eingängigkeit sogar noch um Nuancen überlegen. Mit Jokern und neuen Wertungen lässt es sich mit mehr Taktik und Tiefgang spielen - was den „Sommerpavillon“ zu einer exzellenten Weiterführung der Reihe macht.

Infos zu „Azul: Der Sommerpavillon“ im Überblick: Spieleranzahl: 2 bis 4 Altersempfehlung: ab 8 Dauer: 30 bis 45 Minuten Verlag: Next Move Games/Asmodee Autor: Michael Kiesling

Pro:

hochwertiges, ansprechendes Material eingängige Regeln bietet mehr taktische Möglichkeiten als die erste Version toll auch für zwei Spieler

Contra:

Teil der Fliesen langweilig gestaltet

Redaktionswertung: 9 von 10 Punkten

Den ausführlichen Spiele-Test zu "Azul - Der Sommerpavillon" liest du hier: Faszination Fliesenlegen - so gut ist der dritte Teil

3. Cascadia

Ein variantenreiches und nicht zu kompliziertes Legespiel mit ansprechendem Natur-Thema - Cascadia ist ein würdiges Spiel des Jahres. Seinen Reiz bezieht es aus der Kombination der beiden Wertungsfaktoren: Die Spieler*innen können je nach Plättchenauslage auf die Vergrößerung ihrer Landschaften oder auf gewinnbringende Anordnung der Tiere setzen - im Idealfall gelingt beides zugleich.

Infos zu Cascadia im Überblick: Alter: ab 10 Dauer: 30 bis 60 Minuten Spieler: 1 bis 4 Verlag: Kosmos Autor: Randy Flynn

im Überblick: Pro: leicht verständliche Regeln hübsch aufgemachtes Natur-Thema Viele Varianten durch unterschiedliche Wertungskarten

Contra: keinerlei Interaktion

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Den detaillierten Test zu "Cascadia" findest du hier.

4. Karuba

Aus dem Jahr 2015 - und dennoch schon ein Klassiker unter der Lege- und Laufspielen: Karuba vom fränkischen Hersteller Haba ist ein tolles Familienspiel, das in jeder Spieleranzahl Spaß macht. Alle haben die identischen Voraussetzungen für den Wegebau durch den Dschungel, es gibt keine Wartezeiten, da alle gleichzeitig ihre Plättchen legen, und die jungen Abenteurer können sehr gut mit den Erwachsenen mithalten.

Infos zu Karuba im Überblick:

Spieleranzahl: 2 bis 4 Altersempfehlung: ab 7 (Verlagsempfehlung ab 8) Dauer: 30 bis 40 Minuten Verlag: Haba Autor: Rüdiger Dorn

Pro:

Immer wieder neuer Spielaufbau Abwechslung durch Legen und Laufen Hoher Wiederspielreiz Keine Downtime

Contra:

Spicken möglich

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Die Rezension des Karuba-Brettspiels findest du hier.

4. Karuba - Das Kartenspiel

Das Karuba-Kartenspiel ist der kleine Bruder des erfolgreichen Haba-Legespiel Karuba. Und obwohl es sich "Kartenspiel" nennt, haben wir es in diese Liste gepackt, weil der Mechanismus auch hier das Aneinanderlegen ist. Unter dem Strich kommt Karuba: Das Kartenspiel zwar nicht an die Brettspielversion von Karuba heran, bietet aber dennoch einige Vorteile. Es spielt sich flotter und ist noch zugänglicher - und damit noch geeigneter als Absacker oder für Gelegenheitsspieler. Und außerdem kann es auch zu sechst gespielt werden.

Infos zu Karuba: Das Kartenspiel im Überblick:

Spieleranzahl: 2 bis 6 Altersempfehlung: ab 8 Dauer: 15 Minuten Verlag: Haba Autor: Rüdiger Dorn

Pro:

Bis sechs Spieler Schnelles Absackerspiel Gut zum Mitnehmen

Contra:

Zu zweit nicht ausgewogen Sehr hoher Glücksfaktor

Redaktionswertung: 7 von 10 Punkten

Ausführlich besprechen wir Karuba - Das Kartenspiel hier.

6. Miyabi

Einen japanischen Garten gestalten, mit Azaleen, Laternen, Koi-Teichen und Pagoden - schon die Vorstellung wirkt beruhigend auf das Gemüt. Gartenfreunde kommen bei "Miyabi" trotz kleinerer Schwächen voll auf ihre Kosten: ein echter Tipp für Legespiel-Fans.

Infos zu Miyabi im Überblick: Alter: ab 10 (Verlagsangabe: ab 8) Dauer: 30 Minuten Spieler: 2 bis 4 Verlag: Haba Autor: Michael Kiesling

im Überblick: Pro: Gartenthema schöne Idee Erweiterung inklusive Dreidimensionales Bauen

Contra: zu dünne Spielertableaus kaum Interaktion

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Ausführlich besprechen wir "Miyabi" hier.

7. NMBR9

Wer Tetris kennt, den erinnern die farbigen Zahlen-Plättchen von NMBR9 in ihrer Form an das Oldschool-Videospiel. Auch bei dem Spiel mit den neun Nummern müssen die Plättchen an- und ineinander gelegt werden. NMBR9 hat momentan einen festen Platz in unseren Spielerunden, weil es jeder zwischendurch gerne spielt.

Infos zu NMBR9 im Überblick: Spieleranzahl: 1 bis 4 Altersempfehlung: ab 8 Jahren Dauer: 10 bis 20 Minuten Verlag: Abacusspiele Autor: Peter Wichmann

Pro: Einfache Regeln Kurze Spieldauer Spannende Knobelei

Contra: Mitspieler können abkupfern Verpackung zu groß Keine Interaktion Wenig Spieltiefe

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Hier geht es zum ausführlichen Test von "NMBR9".

8. Nova Luna

Nova Luna ist ein wunderschönes Legespiel, auf das sich die unterschiedlichsten Gruppen einigen können. Nicht zu banal, aber auch nicht zu anspruchsvoll - schon jetzt ein Klassiker.

Infos zu Nova Luna im Überblick: Spieleranzahl: 1 bis 4 Altersempfehlung: ab 8 Jahren Dauer: 30 Minuten Verlag: Pegasus-Spiele Autoren: Uwe Rosenberg, Corné van Moorsel

im Überblick: Pro: optisch sehr ansprechend interessante Plättchenauslage leicht verständliche Regeln Glück und Strategie ausgewogen





Contra: Aufgesetztes Thema (Mond im Spielablauf nicht vorhanden)

Redaktionswertung: 9 von 10 Punkten

Die detaillierte Besprechung von "Nova Luna" findest du hier.

9. Town 66

Wer ein wirklich kleines Legespiel für ein Viertelstündchen Knobeln sucht, ist mit Town 66 gut bedient. Die Regeln sind einfach, der Spielablauf clever, ein netter Spaß für zwischendurch.

Infos zu NMBR9 im Überblick: Infos zu Town66 im Überblick:

Spieleranzahl: 1 bis 4 Altersempfehlung: ab 9 Dauer: 15 Minuten Verlag: Oink Games Autor*innen: Christoph Cantzler und Anja Wrede Pro:

Schnelles Knoble-Spiel für Zwischendurch kompaktes Mitnehmspiel clevere Siegbedingung Contra:

minimalistisches Design Redaktionswertung: 7 von 10 Punkten



Hier geht es zur ausführlichen Rezension von "Town 66".

Mehr zum Thema:

Transparenzhinweis: Für das Testen der Spiele haben uns die Verlage Rezensionsexemplare ohne weitere Auflagen zur Verfügung gestellt (Abacusspiele: NMBR9; Asmodee: Azul - Der Sommerpavillon; Haba: Karuba, Karuba - das Kartenspiel; Miyabi; Kobold-Verlag: Akropolis; Kosmos: Cascadia; Oink Games: Town 66; Pegasus-Spiele: Nova Luna)

Versionshinweis: Dies ist keine endgültige Version des Spiele-Überblicks zu diesem Thema. Solange dieser Hinweis im Text zu lesen ist, werden ihm regelmäßig neue Spiele hinzugefügt.