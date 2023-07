Spiele-Test "Lex go! Harry Potter": Kreativer Buchstabenbau nicht nur für Potterheads

„Lex go! Harry Potter“: Rezension des temporeichen Wortspiels

Eines vorweg: "Lex go!" gibt es in mehreren Varianten*. Die "Hogwarts-Version" des Spiels, bei der die hochwertigen Spielsteine in eine L-förmige Reißverschlusstasche mit Harry-Potter-Aufdruck verpackt sind, finden wir am coolsten von allen.

Wie spielt sich „Lex go! Harry Potter“?

Das Wortspiel funktioniert wie das bereits bekannte „Lex go!“: Die Buchstabensteine werden verdeckt gemischt und je zehn Stück an die Mitspielenden verteilt. Jetzt geht es darum, dass jede*r seine zehn Plättchen gleichzeitig und schnellstmöglich in gültigen Wörtern unterbringt.

Wer in seiner eigenen Auslage nicht von der Stelle kommt, der darf auch die Wörter der Mitspielenden angreifen und verändern. Dabei können Buchstaben ergänzt oder ausgetauscht werden. Im Vorteil ist, wer einen großen Wortschatz besitzt. Den anderen helfen die Zauberspruchsteine von „Expelliarmus“ bis „Revelio“ und der Vielsaftstein, der als Joker beim Erfüllen der Aufgabe eingesetzt werden kann.

Wer keinen Stein mehr hat, ruft „Lexicon“. Halten die Wörter einer Überprüfung stand, geht die nächste Runde los. Wer fünf Runden gewonnen hat, ist Sieger*in. Einen besonderen Bonus hält „Lex go! Harry Potter“ dazu noch für wahres Quidditch-Freaks bereit: Wer es schafft, das Wort „Schnatz“ zu legen, gewinnt die Runde sofort.

Infos und Fazit: Schönes Buchstaben-Legen nicht nur für "Potterheads"

Bei „Lex go! Harry Potter“ geht es ziemlich chaotisch zu am Spieletisch, da alle gleichzeitig versuchen, ihre Buchstabensteine zu Wörtern zu ordnen und dann noch querbeet bei den Mitspielenden Kacheln anlegen, damit sie schnellstmöglich alles Buchstaben loswerden.

Das Buchstaben-Legespiel ist ein schöner und lehrreicher Zeitvertreib für Kinder, die das Lesen und Schreiben beherrschen, macht aber ebenso viel Spaß in gemischten Runden.

Erwachsene sollten dabei die Kreativität der jungen Mitspieler*innen nicht unterschätzen und können nicht davon ausgehen, dass sie von vorneherein gewinnen. Da kein Fachwissen über den Zauberlehrling vorausgesetzt wird, kann jeder problemlos mitspielen.

Auch wenn es auf den ersten Blick an „Scrabble*“ erinnert, sind bei „Lex go! Harry Potter“ doch bei weitem nicht so viele Regeln zu beachten. Dass es nur bis zu vier Mitspielende zulässt, liegt an der Zahl der Spielsteine. Man kann aber natürlich auch ein zweites Spiel dazu kaufen, um die Runde zu erweitern. Das Spiel ist kompakt und lässt sich daher gut mit auf Reisen mitnehmen.

Infos zu „Lex go! Harry Potter“ im Überblick:

Spieleranzahl: 2 bis 4

Altersempfehlung: ab 8

Dauer: 20 Minuten

Verlag: Hasbro

Autor*innen: Claire Simon und Tom Liddell

Pro:

Tolles Familienspiel mit schnellem Einstieg Nicht nur für Harry-Potter-Fans Pädagogisch wertvoll und trotzdem unterhaltsam

Contra:

Kann etwas chaotisch werden

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Fazit: „Lex go! Harry Potter“ ist ein rasantes Wortlegespiel in einer coolen Verpackung. Es eignet sich für die ganze Familie und nebenbei trainieren die Spieler*innen auch ihre Rechtschreibsicherheit. Durch das turbulente, da gleichzeitige Buchstabenpuzzeln ist mächtig was los am Spieletisch. Damit macht Gehirnjogging sogar in reinen Erwachsenenrunden Spaß. Darüber hinaus ist „Lex go! Harry Potter“ ein tolles Geschenk für alle Harry-Potter-Fans, denen „Schnatz“ bestimmt ein Begriff ist.

Transparenzhinweis: Für das Testen des Spiels hat uns der Verlag ein Rezensionsexemplar ohne weitere Auflagen zur Verfügung gestellt.