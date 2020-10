Pltzlich liegt der junge Mann nicht mehr auf dem Sofa, sondern steht mitten in einer Wste. Zurck an der Stelle, an der er mit seinem Flugzeug notlanden musste und starb. Das war 1916. Verwundert sei Angelika Bestndig ber diese Begegnung ihres Gegenbers mit seinem frheren Ich gewesen, aber nicht skeptisch. "Ich habe aufgehrt, an bestimmte Dinge nicht zu glauben", sagt die Hypnose-Therapeutin . Denn das menschliche Unterbewusstsein habe eine enorme Kraft. Wenn sie mit ihren Klienten darin abtaucht, kommt meist Ungeahntes zum Vorschein.