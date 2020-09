Kiffen trotz Todesangst: Jonas (19) aus dem Kreis Haßberge muss seine Cannabis-Sucht besiegen

LKR Haberge vor 1 Stunde

Drogensucht

Kiffen trotz Todesangst: Jonas (19) aus dem Kreis Haberge muss seine Cannabis-Sucht besiegen

In einem neuen Lagebericht prsentiert das Bundeskriminalamt aktuelle Zahlen zur steigenden Drogenkriminalitt. Doch was die Statistiken als reine Ermittlungserfolge abbilden, sind fr den 19-jhrigen Jonas aus dem Kreis Haberge fnf Jahre, in denen die Cannabis-Sucht sein Leben bestimmte.