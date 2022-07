Temperaturen von bis zu 40 Grad gemeldet - Sanitäter verrät Tipps und Tricks gegen die Hitze

Laut Wettermeldungen kommt es ab Dienstag (19. Juli 2022) zu Temperaturen von über 35 Grad. inFranken.de berichtete auch über starke Temperaturschwankungen in Franken. Dieses Wetter belastet vor allem Kranke, ältere Menschen und Kinder. Michael Will, Rettungssanitäter an der Rettungswache Ebern, erklärt, was für Abkühlung sorgt und wie man sich im Notfall verhält.

"Mittagszeit meiden, Kopfbedeckung und viel trinken": Tipps und Tricks gegen starke Hitze

"Egal ob jung, alt, sportlich oder nicht so sportlich, Hitze von über 35 Grad bis hin zu 40 Grad ist eine extreme Belastung für Körper und Kreislauf", erklärt Sanitäter Michael Will im Interview mit News5. Die Folge sei für die meisten Menschen eine schnelle Erschöpfung. Zugleich könne man aber auch vorbauen.

"Es ist wichtig, eine gute Vorsorge zu treffen", betont der Sprecher des BRK-Kreisverbands Haßberge. "Dazu gehört viel trinken. Man geht immer von 1,5 bis 2 Litern Wasser am Tag aus. Bei solchen Temperaturen vielleicht mal einen Liter mehr". Auch inFranken.de hält für euch Tipps und Tricks gegen starke Hitze parat.

Will erklärt ferner, wie man Personen erkennt, die kurz vor einem Hitzeschlag oder Sonnenstich stehen. "Starkes Schwitzen, Erschöpfung, hochroter Kopf, Konzentrations- und Bewusstseinsstörungen sind typische Symptome". Der Patient solle demnach schnell ins Innere gebracht werden. Bei Bewusstlosigkeit sei es wichtig, "den Patienten in die stabile Seitenlage zu bringen und den Notruf zu wählen".

Baden gehen und Hitze im Auto: Warum hier besondere Gefahr droht

Im Sommer laden die hohen Temperaturen natürlich auch zum Badengehen ein. Mit den Gefahren im "kühlen Nass" rechnen dennoch die Wenigsten. "Wenn der Körper sich tagsüber aufheizt und man sofort ins kalte Wasser springt, hat es schnell Kreislaufprobleme zur Folge", sagt Will. Der Berufssanitäter empfiehlt deshalb, sich "vor dem Badengehen noch kurz abzuduschen, damit man den Körper auf Temperatur bringt".

Vor Hitze im Auto warnt der Sanitäter ebenfalls. "Bei solchen Temperaturen kann es im Auto nach wenigen Minuten bis zu 70 Grad werden". Demnach sei es legitim, im Notfall auch die Scheibe einzuschlagen, wenn sich Kinder oder Tiere im Auto befinden. "Natürlich sollte man vorher schauen, ob man vorher den Besitzer des Autos findet, bevor man die Scheibe einschlägt". Wie man sich verhält, wenn man einen Hund in einem geschlossenen Fahrzeug sieht, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Menschen, die den Tag vermehrt draußen verbringen, müssen besonders vorsichtig sein. "Egal ob der Bauarbeiter auf dem Gerüst oder als Spaziergänger, man muss sich immer richtig anpassen". Laut ihm ist es für Menschen mit wenig Haaren sinnvoll, draußen immer eine Kopfbedeckung zu tragen. "Ich denke dabei auch an die Feuerwehrkollegen, die mit schwerer Ausrüstung Brände löschen. Dort gilt: Kleidung öffnen und sich Luft zu fächern". Natürlich gilt hier, wie bei allem anderen auch: Genug Wasser trinken.

Wie man sich im eigenen Haus abkühlen kann, wie richtig gelüftet wird und welche Zimmerpflanzen die Wohnung besonders abkühlen, erfahrt ihr hier.