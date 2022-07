Erneut steht Franken eine für diese Jahreszeit erstaunlich kalte Nacht bevor: Auf bis zu 3 Grad kann das Thermometer in der Nacht zum Montag (18. Juli) in einigen Regionen Frankens sinken.

Schon die vergangene Nacht war laut dem Wetterbericht von Stefan Ochs (dem "Wetterochs") ungewöhnlich kalt. So wurden etwa am Boden in Möhrendorf 3 Grad, in Nürnberg-Netzstall 2 Grad und in Hof 1 Grad gemessen. Der erwartete Bodenfrost blieb jedoch aus.

Wetter in Franken: Abkühlung am Mittwoch erwartet

Tagsüber dann steigen die Temperaturen dafür umso stärker. Bis zu 33 Grad erwartet der Wetterexperte am Montag, sogar 36 Grad am Dienstag. Dabei bleibt es sonnig und trocken.

Am Mittwoch dann soll sich das Wetter in Franken wieder ändern. Laut Stefan Ochs erreicht uns eine Kaltfront. Zwar steigt die Temperatur vorher "wahrscheinlich" noch einmal auf 37 Grad an - doch mit der Kaltfront kommen spätestens am Abend Windböen und einzelne Gewitter.