Wir begrüßen Sie bei Ihrem Besuch auf inFranken.de und freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, insbesondere der EU Datenschutz-Grundverordnung (EU-DS-GVO) und den für unser Unternehmen geltenden landesspezifischen Ausführungsgesetzen.

Unsere Datenschutzerklärung erläutert Ihnen, welche persönlichen Daten wir über unsere Webseite von Ihnen erheben, wofür wir diese verwenden, wann wir diese löschen und wie Ihre Daten durch Sicherheitsmaßnahmen bestmöglich geschützt werden. Zudem teilen wir Ihnen die jeweilige Rechtsgrundlage mit, die uns die entsprechende Datenverarbeitung erlaubt.

Außerdem werden Sie über Ihre gesetzlich festgelegten Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung dieser Daten informiert.

Personenbezogene Daten sind diejenigen Informationen, die eine Identifizierung einer natürlichen Person möglich machen. Dazu gehören insbesondere Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, aber auch Ihre IP-Adresse.

Anonyme Daten liegen vor, wenn keinerlei Personenbezug zum Nutzer hergestellt werden kann.



Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts ist:

inFranken.de GmbH & Co. KG

Gutenbergstr. 1

96050 Bamberg

E-Mail: datenschutz@infranken.de

Webseite: www.infranken.de





Datenerhebung / Persönliche Daten

Beim Besuch unserer Webseite benötigen wir in der Regel keine persönlichen Daten von Ihnen. Sie übermitteln lediglich beim Aufruf unserer Webseite (aus technischer Notwendigkeit) über Ihren Internetbrowser Daten an unseren Webserver.

Während der laufenden Verbindung zur Kommunikation zwischen Ihrem Internetbrowser und unserem Webserver werden folgende Daten aufgezeichnet:

Verwendeter Webbrowser und verwendetes Betriebssystem

Name des Internet Service Providers

Angaben über die Webseite von der aus sie uns besuchen

Angaben über die Webseiten, die Sie bei uns aufrufen, Datum und Uhrzeit des Besuches

Name der angeforderten Datei, ob Datei z.B. übertragen wurde, übertragene Datenmenge

Die von Ihrem Internet Service Provider zugewiesene IP-Adresse

Aus Gründen der technischen Sicherheit, insbesondere zur Abwehr von Angriffsversuchen auf unseren Webserver, werden diese Daten gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DS-GVO von uns gespeichert. Nach spätestens sieben Tagen werden die Daten der IP-Adresse auf Domain-Ebene anonymisiert. Ein Bezug zum einzelnen Nutzer wird nicht hergestellt. Lediglich in anonymisierter Form werden die Daten daneben zu statistischen Zwecken verarbeitet.



Weitere Datenerhebungen

Alle personenbezogenen Daten, die wir über die Website von Ihnen erfahren, werden wir nur zu den unten näher beschriebenen Zwecken verarbeiten. Dies geschieht im Rahmen der jeweils genannten Rechtsvorschriften bzw. nur mit Ihrer Einwilligung.

Wann eine Datenverarbeitung erlaubt ist, gibt insbesondere Art. 6 EU-DS-GVO vor. Dieser nennt Konstellationen, wann eine Datenverarbeitung erlaubt ist.

Dies ist z. B. der Fall, wenn

eine Einwilligung von Ihnen vorliegt (Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DS-GVO),

von Ihnen vorliegt (Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DS-GVO), die Daten zur Erfüllung eines Vertrages / vorvertraglichen Maßnahmen erforderlich sind (Art. 6 Abs. 1 lit. b EU-DS-GVO),

erforderlich sind (Art. 6 Abs. 1 lit. b EU-DS-GVO), die Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung notwendig sind (Art. 6 Abs. 1 lit. c EU-DS-GVO) oder

notwendig sind (Art. 6 Abs. 1 lit. c EU-DS-GVO) oder zur Wahrung berechtigter Interessen unseres Unternehmens, sofern Ihre schutzwürdigen Interessen nicht überwiegen (Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DS-GVO).

Die erhobenen persönlichen Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt. In unserem Unternehmen haben nur befugte Personen Zugriff auf Ihre Daten, die jeweils mit der technischen, kaufmännischen, redaktionellen bzw. kundenverwaltenden Betreuung befasst sind.

Wir werden Ihre Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bzw. bei entsprechender Einwilligung an Dritte weitergeben oder wir werden Ihre Daten nicht an Dritte weitergeben außer wir sind hierzu aufgrund zwingender Rechtsvorschriften dazu verpflichtet.

Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten

Diverse personenbezogene Daten sind für die Begründung, Durchführung und Beendigung des Schuldverhältnisses und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen und gesetzlichen Pflichten notwendig. Gleiches gilt für die Nutzung unserer Webseite und der verschiedenen Funktionen, die diese zur Verfügung stellt.

In bestimmten Fällen müssen Daten auch aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erhoben bzw. zur Verfügung gestellt werden. Bitte beachten Sie, dass eine Bearbeitung Ihrer Anfrage oder die Durchführung des zugrundeliegenden Schuldverhältnisses ohne Bereitstellung dieser Daten nicht möglich ist.

Betroffenenrechte / Ihre Rechte als betroffene Person

Zunächst möchten wir Sie an dieser Stelle über Ihre Rechte als betroffene Person informieren. Diese Rechte sind in den Art. 15 – 22 EU-DS-GVO normiert. Dies umfasst:

Das Recht auf Auskunft (Art. 15 EU-DS-GVO),

Das Recht auf Löschung (Art. 17 EU-DS-GVO),

Das Recht auf Berichtigung (Art. 16 EU-DS-GVO),

Das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 EU-DSGVO),

Das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung (Art. 18 EU-DS-GVO),

Das Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung (Art. 21 EU-DS-GVO).

Um diese Rechte geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an: datenschutz@infranken.de oder per Post an inFranken.de GmbH & Co. KG, Gutenbergstr. 1, 96050 Bamberg. Gleiches gilt, wenn Sie Fragen zur Datenverarbeitung in unserem Unternehmen haben. Ihnen steht zudem ein Beschwerderecht an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu.

Sichere Übertragung Ihrer Daten

Um die bei uns gespeicherten Daten bestmöglich gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen, setzen wir entsprechende technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein. Die Sicherheitslevel werden in Zusammenarbeit mit Sicherheitsexperten laufend überprüft und an neue Sicherheitsstandards angepasst.

Unsere Webseite ist verschlüsselt. Als Transportverschlüsselung bieten wir für unseren Webauftritt HTTPS und das jeweils aktuelle Verschlüsselungsprotokoll an. Damit werden sämtliche personenbezogene Daten verschlüsselt an uns übertragen.

Zudem besteht natürlich die Möglichkeit, alternative Kommunikationswege zu nutzen (z. B. den Postweg).

Speicherdauer bzw. Kriterien für die Festlegung der Dauer

Die inFranken.de GmbH & Co. KG verarbeitet und speichert Ihre personenbezogenen Daten nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des jeweiligen Verarbeitungszweckes erforderlich ist oder solange eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist (insbesondere kaufmännische und steuerrechtliche) besteht. Nach Erreichung des Zwecks bzw. Ablauf der Aufbewahrungspflicht werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht.

Datenübermittlungen - Empfänger / Kategorien von Empfängern

Innerhalb unserer Unternehmensgruppe stellen wir sicher, dass nur diejenigen Personen und Abteilungen Ihre Daten erhalten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen.

In bestimmten Fällen unterstützen uns Dienstleister bei der Erfüllung unserer Tätigkeit. Mit allen Dienstleistern wurde das notwendige datenschutzrechtliche Vertragswerk abgeschlossen.

I. Kontaktformular / Kontaktaufnahme per E-Mail (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. a, b EU-DS-GVO)

Auf unseren Webseiten sind Kontaktformulare vorhanden, die für die elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden können. Wenn Sie uns über das Kontaktformular schreiben, verarbeiten wir Ihre im Rahmen des Kontaktformulars angegebenen Daten zur Kontaktaufnahme und beantworten Ihre Fragen und Wünsche.

Im Rahmen unseres Kontaktformulars sind mehrere Felder als Pflichtfelder gekennzeichnet. Dies ist für uns zwingend notwendig, da in den meisten Fällen eine Weiterbearbeitung Ihres Anliegens nur durch die Angabe des Namens, der vollständigen Adresse und der E-Mail-Adresse möglich ist.

Zudem wird aus technischer Notwendigkeit sowie zur rechtlichen Absicherung Ihre IP-Adresse verarbeitet. Alle übrigen Daten sind freiwillige Felder und können optional (z.B. zur individuelleren Beantwortung ihrer Fragen) angegeben werden.

Sofern Sie sich per E-Mail an uns wenden, werden wir die in der E-Mail mitgeteilten personenbezogenen Daten allein zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Anfrage verarbeiten.

II. Registrierung / Kundenkonto (Art. 6 Abs. 1 lit. a, b EU-DS-GVO)

Auf inFranken.de bieten wir Nutzern die Möglichkeit an, sich unter Angabe persönlicher Daten zu registrieren.

Anmeldung um Kommentare schreiben zu können:

Mit dieser Registrierung können Sie unsere Kommentarfunktion nutzen. Im Rahmen der Anmeldung werden Sie gebeten, einen Benutzernamen, ein Passwort und Ihre E-Mail Adresse einzugeben. Weitere Daten sind hierfür nicht notwendig.

(Hinweis: der Benutzername ist für alle Nutzer sichtbar, wenn Sie z.B. einen Kommentar hinterlassen. Um Rückschlüsse auf Ihre Person möglichst gering zu halten, besteht keine Pflicht Ihren richtigen Namen zu verwenden.)

Anmeldung für Zeitungsabonnenten (z.B. E-Paper):

Diese Registrierung steht allen Nutzern zu Verfügung, die bereits ein Abonnement abgeschlossen haben. Diese erhalten durch die Anmeldung zusätzlich kostenfreien Zugriff auf alle kostenpflichtigen Inhalte von inFrankenPLUS.

Für diese Anmeldung benötigen wir Ihren Benutzernamen, ein Passwort, Ihren Namen, Ihre gesamte Anschrift, die E-Mail Adresse und eine Kundennummer.

Durch eine Registrierung auf unseren Internetseiten werden zudem die IP-Adresse des Nutzers, das Datum sowie die Uhrzeit der Registrierung gespeichert (technische Hintergrunddaten).

Mit Auslösen des Buttons „Jetzt anmelden/registrieren“ geben Sie die Einwilligung zur Verarbeitung und Speicherung Ihrer Daten.

Bitte beachten Sie: Das von Ihnen vergebene Passwort wird bei uns verschlüsselt gespeichert. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von unserem Unternehmen können dieses Passwort nicht lesen. Sie können Ihnen daher keine Auskunft geben, sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben. Nutzen Sie in diesem Fall die Funktion „Passwort vergessen“, mit der Ihnen ein automatisiert erzeugtes neues Passwort per E-Mail zugesendet wird. Kein Mitarbeiter / keine Mitarbeiterin ist berechtigt, von Ihnen telefonisch oder schriftlich Ihr Passwort abzufragen. Bitte nennen Sie daher nie Ihr Passwort, falls Ihnen derartige Anfragen zugehen.

Mit Abschluss des Registrierungsvorgangs sind Ihre Daten bei uns zur Verwendung des geschützten Kundenbereichs hinterlegt. Sobald Sie sich auf unseren Internetseiten mit E-Mail-Adresse als Benutzernamen und Passwort anmelden, werden diese Daten für von Ihnen durchgeführte Aktionen auf unserer Internetseite bereitgestellt.

Registrierten Personen steht die Möglichkeit frei, Änderungen an Ihrem Benutzerkonto/ selbständig durchzuführen.

Selbstverständlich können Sie die Registrierung/Ihr Kundenkonto auch wieder auflösen bzw. löschen, in dem Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Auflösung des Kundenkontos“ und Ihrem Benutzernamen und/oder der E-Mail-Adresse, die Sie zur Registrierung verwendet haben, an datenschutz@infranken.de oder per Post an inFranken.de GmbH & Co. KG, Gutenbergstr. 1, 96050 Bamberg, senden. Bitte senden Sie uns die Anfrage über die E-Mail-Adresse, die Sie zur Anmeldung auf inFranken.de genutzt haben, damit sichergestellt ist, dass es sich tatsächlich um die betroffene Person handelt.

Für unsere Rubrikenmärkte gelten des Weiteren folgende Hinweise:

Trauerportal:

In unserem Trauerportal haben Sie die Möglichkeit kostenfrei und ohne Registrierung aktuelle Traueranzeigen einzusehen. In dem Portal ist eine Registrierung erforderlich, um eine kostenlose Standard-Gedenkseite/ -Anlassseite zu einer kostenlosen Premium-Gedenkseite/ -Anlassseite, mit zusätzlichen Funktionen und Leistungen zu erweitern und damit der Inhaber dieser Premium-Gedenkseite/ -Anlassseite zu werden sowie eigene Seiten anzulegen oder Inhalte auf, von anderen Nutzern angelegten, Gedenkseiten/Anlassseiten einzustellen.

Für die Nutzung dieser Funktionen bzw. für das Einstellen von Inhalten, insbesondere Texte, Bilder, Videos und Fotos, stehen Formulareditoren zur Verfügung. Dabei werden personenbezogene Daten erhoben, die gebraucht werden, um die Funktionen nutzen zu können. Benötigte Daten sind beispielsweise Adress- / Kontaktangaben (Vorname, Nachname, Anschrift, Telefonnummer). Dies gilt für registrierte Nutzer, als auch für Nutzer ohne Registrierung. Die Nutzer müssen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmen und damit versichern, keine urheberrechtsverletzenden oder rechtswidrigen Inhalte auf trauer.inFranken.de zu veröffentlichen.

Wir bieten in den Portalen jedem Nutzer die Möglichkeit, anderen registrierten Nutzern über ein Nachrichtenformular eine persönliche Nachricht zu schreiben. Die verfasste Nachricht wird an den Empfänger via E-Mail weitergeleitet, wobei der Empfänger die Möglichkeit erhält, dem Absender über dessen angegebene E-Mail-Adresse zu antworten. Die E-Mail-Adresse ist für den Empfänger einer Nachricht damit einsehbar. Die Übermittelung der E-Mail-Adresse und sonstiger Kontaktdaten geschieht auf eigene Gefahr. Der Versand einer E-Mail erfolgt in der Regel unverschlüsselt.

Für alle verwendeten Formulare wird der Grundsatz der Datensparsamkeit und Datenvermeidung beachtet, indem Sie nur die Daten angeben müssen, die wir zwingend zur Veröffentlichung von Ihnen benötigen. Zudem wird aus technischer Notwendigkeit sowie zur rechtlichen Absicherung Ihre IP-Adresse verarbeitet.

Ihren Account können Sie selbstverständlich jederzeit löschen, indem Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Auflösung des Benutzerkontos“ und Ihrem Benutzernamen und/oder der E-Mail-Adresse, die Sie zur Registrierung verwendet haben, an datenschutz@infranken.de oder per Post an inFranken.de GmbH & Co. KG, Gutenbergstr. 1, 96050 Bamberg, senden.

Weitere Informationen zu den Datenschutzeinstellungen finden Sie im Cookie-Banner in unserem Trauerportal.

Daneben können Sie auf dieser Seite auch unserem Trauerchat beitreten. Hierzu erfolgt eine Weiterleitung auf die Seite unseres Kooperationspartners, der VRS Media GmbH & Co. KG. Daher gelten hier die AGB und Datenschutzbestimmungen der VRS Media GmbH & Co. KG.

Immo-Portal:

In unserem Immobilienportal bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Immobile zu inserieren und Ihre Anzeigen zu verwalten.

Im Rahmen der Anzeigenerstellung werden Informationen zu dem jeweiligen Objekt und zu Ihnen als Person benötigt. Der Grundsatz der Datensparsamkeit wird dabei beachtet, es werden nur Daten abgefragt, die für das Inserieren einer Anzeige zwingend erforderlich sind. Das Inserat kann von Ihnen jederzeit deaktiviert werden.

In unserem Immo-Portal können Sie nach passenden Immobilienangeboten suchen. Sofern die erste Suche keine passenden Treffer für Sie erzielte, haben Sie die Möglichkeit einen Suchagenten anzulegen. Zu diesem Zweck wird Ihre Suchanfrage von uns gespeichert und wir benötigen zusätzlich nur noch Ihre E-Mail Adresse. Sie können dieses Angebot jederzeit abbestellen, in dem Sie auf "Abmelden" innerhalb der E-Mails klicken. Ihre Daten werden dann auch umgehend gelöscht.

Weitere Informationen zu den Datenschutzeinstellungen finden Sie im Cookie-Banner in unserem Immobilienmarkt.

Jobportal:

In unserem Job-Portal können Sie nach passenden Stellenangeboten suchen. Sofern die erste Suche keine passenden Treffer für Sie erzielte, haben Sie die Möglichkeit einen Suchagenten anzulegen. Zu diesem Zweck wird Ihre Suchanfrage von uns gespeichert und wir benötigen zusätzlich nur noch Ihre E-Mail Adresse. Sie können dieses Angebot jederzeit abbestellen, in dem Sie auf "Abmelden" innerhalb der E-Mails klicken. Ihre Daten werden dann auch umgehend gelöscht.

Weitere Informationen zu den Datenschutzeinstellungen finden Sie im Cookie-Banner in unserer Jobbörse.

Autoportal:

In unserem Autoportal können Sie sowohl ein Fahrzeug suchen als auch ein Fahrzeug anderen Interessenten zum Kauf anbieten. Für das Inserieren eines Fahrzeuges ist eine Registrierung erforderlich. Diese ist natürlich kostenlos und es werden nur Daten abgefragt, die für die Anzeigenaufgabe erforderlich sind.

Weitere Informationen zu den Datenschutzeinstellungen finden Sie im Cookie-Banner in unserem KFZ-Markt.

Single-Portal:

Für unsere Rubrik „Partnersuche“ findet eine Kooperation mit dem Anbieter ICONY GmbH, Heinestraße 72 in 72762 Reutlingen statt. Für die kostenlose Anmeldung zu unserer Partnerbörse werden Sie daher auf eine externe Seite weitergeleitet. Für die Inhalte und Datenschutzbestimmungen ist die ICONY GmbH zuständig. Gleiches gilt für unsere Partnersuche ab 60.

Weitere Informationen zu den Datenschutzbestimmungen finden Sie hier unter https://single.infranken.de/datenschutz.html oder https://partnersuche-ab-60.de/datenschutz.html

III. Newsletter (Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DS-GVO)

Wir bieten Ihnen auf unseren Internetseiten die Möglichkeit, unsere Newsletter zu bestellen.

Double-Opt-In und Protokollierung:

Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt in einem sog. Double-Opt-In-Verfahren. Sie erhalten nach der Anmeldung eine E-Mail, in der Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten werden. Diese Bestätigung ist notwendig, damit sich niemand mit fremden E-Mail-Adressen anmelden kann.

Die Anmeldungen zum Newsletter werden protokolliert, um den Anmeldeprozess entsprechend den rechtlichen Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu gehört die Speicherung des Anmelde- und des Bestätigungszeitpunkts, als auch der IP-Adresse.

Sofern Sie uns eine gesonderte Einwilligung erteilt haben, dass wir Sie per E-Mail über unternehmenseigene Produkte und Dienstleistungen informieren, erfolgt eine entsprechende Verarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, dies ist aber ebenfalls nur mit Einwilligung zulässig. Ihre Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, ohne dass dies die Rechtmäßigkeit der bisher erfolgten Verarbeitung berührt. Wenn die Einwilligung widerrufen wird, stellen wir die entsprechende Datenverarbeitung ein.

Teilweise erfolgt der Versand unserer Newsletter mittels eines Versanddienstleisters. Dieser wird auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO eingesetzt. Ein Auftragsverarbeitungsvertrag gem. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO wurde abgeschlossen.

Informationen werden zur technischen Verbesserung der Services anhand der technischen Daten oder der Zielgruppen und ihres Leseverhaltens anhand derer Abruforte (die mit Hilfe der IP-Adresse bestimmbar sind) oder der Zugriffszeiten genutzt. Zu den statistischen Erhebungen gehört ebenfalls die Feststellung, ob die Newsletter geöffnet werden, wann sie geöffnet werden und welche Links geklickt werden. Die Auswertungen dienen uns dazu, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erkennen und unsere Inhalte auf sie anzupassen oder unterschiedliche Inhalte entsprechend den Interessen unserer Nutzer zu versenden.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung:

Der Versand des Newsletters erfolgt auf Grundlage einer Einwilligung der Empfänger gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO i.V.m § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG bzw. auf Grundlage der gesetzlichen Erlaubnis gem. § 7 Abs. 3 UWG.

Zweck der Datenverarbeitung:

Die Erhebung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient dazu, den Newsletter zuzustellen. Die statistische Optimierung dient dazu, die Newsletterinhalte und die Zustellung zu optimieren. Hierin liegt auch das berechtigte Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit:

Wenn Sie zukünftig keinen Newsletter mehr erhalten möchten, können Sie diesen jederzeit wieder abbestellen über den Link zur Abbestellung des Newsletters, den Sie in jeder Newsletter-Email vorfinden. Sobald Sie einen Newsletter abbestellt haben, wird Ihre E-Mail-Adresse umgehend aus dem Verteiler gelöscht.

IV. Kundenzufriedenheitsumfragen (Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DS-GVO)

In regelmäßigen Abständen erheben wir Daten zur Nutzerzufriedenheit. Sie haben auf unserer Webseite die Möglichkeit, bei unserer Kundenzufriedenheitsumfrage teilzunehmen. Wenn Sie uns hierzu Ihre Einwilligung durch Anklicken der entsprechenden Checkbox mitteilen, verarbeiten wir Ihre angegebenen Daten, um die Umfrage durchzuführen. Der Grundsatz der Datensparsamkeit und Datenvermeidung wird beachtet. Optional und freiwillig erheben wir Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen für weitere Befragungs- und Marktforschungsvorhaben Informationen per E-Mail zuzuschicken.

Aus technischer Notwendigkeit sowie zur rechtlichen Absicherung wird auch Ihre IP-Adresse verarbeitet.

Sie können selbstverständlich Ihre erteilte Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen unter datenschutz@infranken.de oder per Post an inFranken.de GmbH & Co. KG, Gutenbergstr. 1, 96050 Bamberg, widerrufen.

V. Gewinnspiel / Werbeeinwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a, b EU-DS-GVO)

Sie haben auf unserer Webseite die Möglichkeit, bei unseren Gewinnspielen teilzunehmen. Wenn Sie die Gewinnspielmaske ausfüllen, verarbeiten wir die dort angegebenen Daten ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten im Rahmen des Gewinnspieles ist Art. 6 Abs. 1 a,b) DSGVO. Der Grundsatz der Datensparsamkeit und Datenvermeidung wird beachtet, indem Sie nur die Daten angeben müssen, die wir zwingend zur Durchführung des Gewinnspiels und zur Gewinnbenachrichtigung von Ihnen benötigen. Dies ist z.B. Ihr Name und Ihre E-Mail-Adresse. Die Pflichtfelder sind mit einem (*) gekennzeichnet. Aus technischer Notwendigkeit sowie zur rechtlichen Absicherung wird auch Ihre IP-Adresse verarbeitet. Die übrigen Felder sind optional und können gerne ausgefüllt werden, wenn Sie dies möchten. Ohne die Pflichtfelder können wir das Gewinnspiel leider nicht durchführen. Eine Teilnahme ist dann nicht möglich.

Die Auslosung und Versendung der Gewinne erfolgt durch unsere Gewinnspielpartner. Zu diesem Zweck geben wir Ihre Daten an unseren Gewinnspielpartner weiter. Rechtsgrundlage für die Übermittlung der Daten an den Dienstleister ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.

Der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Durchführung des Gewinnspiels gemäß Art. 6 Abs.1 lit. a) und b) können Sie über datenschutz@inFranken.de widerrufen.

VI. Werbezwecke Bestandskunden (Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DS-GVO)

Die inFranken.de GmbH & Co. KG ist daran interessiert, die Kundenbeziehung mit Ihnen zu pflegen und Ihnen Informationen und Angebote über unsere Produkte / Dienstleistungen zukommen zu lassen. Daher verarbeiten wir Ihre Daten, um Ihnen entsprechende Informationen und Angebote per E-Mail zuzusenden.

Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie jederzeit der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung widersprechen; dies gilt auch für ein Profiling, soweit es mit der Direktwerbung in Verbindung steht. Wenn Sie Widerspruch einlegen, werden wir Ihre Daten für diesen Zweck nicht mehr verarbeiten. Der Widerspruch kann ohne Angaben von Gründen kostenlos und formfrei erfolgen und sollte möglichst an vertrieb@infranken.de oder telefonisch an 0951/ 188 581 gerichtet werden. Für den Fall, dass wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen verarbeiten, können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit widersprechen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

VII. Cookies (Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DS-GVO oder Art. 6 Abs. 1 lit a EU-DS-GVO bei Einwilligung) und Webtracking-Verfahren

Unsere Internetseite verwendet an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt und gespeichert werden.

Mittels dieser Cookies ist uns eine Analyse darüber möglich, wie Nutzer unsere Websites benutzen. So können wir die Websiteinhalte den Besucherbedürfnissen entsprechend gestalten. Zudem haben wir durch die Cookies die Möglichkeit, die Effektivität einer bestimmten Anzeige zu messen und ihre Platzierung beispielsweise in Abhängigkeit von den thematischen Nutzerinteressen erfolgen zu lassen. Die Rechtsgrundlage hierfür bildet Art. 6 Abs. 1 lit. f bzw. bei Vorliegen einer Einwilligung Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DS-GVO. Sofern die Einwilligung die Rechtsgrundlage darstellt, erfolgt keine Datenverarbeitung bevor Sie uns hierfür Ihr Einverständnis gegeben haben.

Eine ausführliche Darstellung aller eingesetzten Cookies und Webtracking-Verfahren finden Sie in unserem CMP . Zu den Cookie-Einstellungen

Sie haben die Möglichkeit Ihre erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen oder Ihre Einstellungen zu verändern bzw. anzupassen.

VIII. Automatisierte Einzelfallentscheidung (Art. 22 Abs. 1 und 4 EU-DS-GVO)

Wir nutzen keine rein automatisierten Verarbeitungsprozesse zur Herbeiführung einer Entscheidung.

Onlineangebote bei Kindern

Kinder und Personen unter 16 Jahren dürfen ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten (in der Regel der Eltern) keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln bzw. eine Einwilligungserklärung abgeben. Wir möchten Eltern und Erziehungsberechtigte dazu auffordern, an den Online-Aktivitäten und -Interessen ihrer Kinder aktiv teilzunehmen.

Links zu anderen Anbietern

Unsere Webseite enthält - deutlich erkennbar - auch Links auf die Internet-Auftritte anderer Unternehmen.

Soweit Links zu Webseiten anderer Anbieter vorhanden sind, haben wir auf deren Inhalte keinen Einfluss. Daher kann für diese Inhalte auch keine Gewähr und Haftung übernommen werden. Für die Inhalte dieser Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße und erkennbare Rechtsverletzungen geprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Links umgehend entfernt.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

Stand: November 2020