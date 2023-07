Spiele-Test "Azul – Meister-Chocolatier": Der Legespiel-Hit zeigt sich von der Schokoladenseite

„Azul: Meister-Chocolatier“: Rezension des Pralinen-Puzzelspiels

So spielt sich die limitierte Sonderedition der Azul-Reihe

Infos, Bewertung und Fazit

Das Thema der Sonderedition „Azul: Meister-Chocolatier“ richtet sich an kleine und große Naschkatzen: Die Spieler*innen kreieren die begehrtesten Pralinen-Sortimente der Welt. Die Spielregeln entsprechen dem Original-Azul. Allerdings bringt die Optik mit Pralinen statt Fliesen das Herz eines jeden Schokoladen-Fans zum Schmelzen. Die Haptik des Spielmaterials bleibt dabei unverändert hervorragend.

Wie spielt sich „Azul – Meister-Chocolatier“?

100 Pralinen aus Kunstharz, je 20 pro Sorte, neun bierdeckelförmige, doppelseitig bedruckte „Manufakturen“, vier Spielertableaus, vier Spielermarker und ein hübscher Stoffbeutel sind in der Schachtel verstaut. Darüber hinaus beinhaltet die limitierte Sammler-Edition insgesamt fünf verschiedene Sonder-Manufakturplättchen, die etwas mehr Varianz bringen. Wer das ursprüngliche Azul kennt, für den gibt es keine Überraschungen. Doch auch für Neueinsteiger ist „Azul: Meister-Chocolatier“ mithilfe der nur wenige Seiten umfassende Anleitung schnell zu verstehen.

In dem Stoffbeutel werden die 100 Pralinen gut gemischt. Man zieht diese verdeckt aus dem Beutel und legt je vier davon auf die Manufakturplättchen. Abwechselnd nehmen sich die Spieler*innen alle Steine einer Farbe von einer Manufaktur. Übrige Steine werden von der Manufaktur auf den Tisch geschoben. Sobald die ersten in der Tischmitte liegen, hat der/die Spieler*in die Wahl, zwischen den Pralinen aus der Manufaktur und denen vom Tisch. Auch hier muss man alle Plättchen einer Farbe nehmen und sofort in einer Reihe auf das eigene Tableau ablegen. Verteilen in unterschiedliche Reihen ist verboten.

Hat der erste Spieler alle Felder einer horizontalen Reihe mit den passenden Pralinen belegt, dann ist das Spiel zu Ende. Die Runde wird noch zu Ende gespielt. In der Schlusswertung erhalten die Spieler*innen Punkte für vollständige vertikale und horizontale Reihen. Überzählige Pralinen geben Minuspunkte. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel.

Die Unterschied zu Azul 2017: Die Sonder-Manufakturplättchen

Die limitierte Sammler-Edition „Azul: Meister-Chocolatier“ unterscheidet sich von „Azul“ fast nur in der Optik, die nun auf Schokolade statt Fliesenmuster setzt. Eine Mini-Neuerung stellen die jetzt beidseitig bedruckten Manufakturplättchen dar, die beim "normalen" Azul noch Spielertableaus hießen. Sie bringen für das Schoko-Azul weitere Varianten ins Spiel. Dafür werden vor jeder Runde alle 9 dieser Manufakturplättchen gemischt und verdeckt ausgelegt. Denn drehen die Teilnehmer so viele Plättchen um, wie

Spieler*innen in der Runde sind, sodass die goldene Seite der Sonder-Manufaktur zu sehen ist.

Beim Bestücken der Plättchen zu Beginn einer Runde oder in der Manufakturphase gelten jetzt folgende Zusatzregeln für die fünf Arten von Sonder-Manufakturen:

(Nach dem Bestücken zu Rundenbeginn): Ziehe für dieses Plättchen eine zusätzliche Praline. (Nach dem Bestücken zu Rundenbeginn): Nimm je eine Praline der abgebildeten Farbe von dem links und rechts benachbarten Plättchen (wenn jeweils vorhanden) und lege sie auf dieses Sonder-Manufakturplättchen. Nimmst du von diesem Plättchen die Pralinen einer Farbe herunter, lege die übrigen Pralinen nicht in die Tischmitte, sondern lasse sie hier liegen. Nimmst du von diesem Plättchen die Pralinen einer Farbe herunter, lege die übrigen Pralinen nicht in die Tischmitte. Teile sie stattdessen auf das links und/oder rechts benachbarte Manufakturplättchen auf. Pralinen derselben Farbe müssen dabei immer gemeinsam auf dasselbe Plättchen umgelegt werden. Nimmst du von diesem Plättchen die Pralinen einer Farbe herunter, lege die übrigen Pralinen in die Tischmitte. Lege dieses Manufakturplättchen bis zum Rundenende als weiteres Feld neben deine Gussreihe. Lege die nächste Praline, die du in deine Gussreihe legen müsstest, auf dieses Plättchen - ohne Punktabzug.

In manchen Testrunden (vor allem mit Azul-Neulingen) haben wir die Sonderplättchen einfach ignoriert. Für erfahrene Spieler sind diese Effekte eine gelungene Mini-Erweiterung, weil sie zusätzliche Elemente ins Spiel bringen.

Infos und Fazit: Köstliche Alternative zum Original-Azul

Die Mitspielenden müssen nur aufpassen, dass das Thema sie nicht zu sehr zum Sündigen verleitet, wenn es in jeder Partie erneut die Lust auf leckere Schokolade weckt. Ansonsten ist „Azul: Meister-Chocolatier“ eines der Spiele, die sich glänzend für einen unterhaltsamen Abend zu zweit eignen. Und auch in Dreier- und Viererrunden spielt es sich sehr gut.

„Azul: Meister-Chocolatier“ ist eine empfehlenswerte Alternative zum Original: Das Aussehen eröffnet eine neue Themenwelt - ansonsten ist die "Schokoladenseite" von Azul identisch mit dem Original. Damit teilt es auch dessen Vorzüge: Die tolle Haptik des Materials, die verständlichen Abläufe und die überschaubare Spieldauer sind und ideale Voraussetzungen für ein Legespiel, das alle Generationen ansprechen kann.

Natürlich kann man das auch genau andersherum sehen: "Meister-Chocolatier" bietet im Vergleich zu "Azul" nahezu null Innovation, ist also genau genommen alter Wein in neuen Schoko-Schläuchen. Uns hat dieser Aspekt aber nicht sonderlich gestört und würde unsere Empfehlung folgendermaßen formulieren: Wer noch kein "Azul" besitzt und auf Schokolade steht, sollte zur Sonderedition greifen, weil sie dem Original ebenbürtig ist. Wer das Original schon im Regal hat und keine Komplettist oder Pralinen-Fanatiker ist, kann auf "Azul: Meister-Chocolatier" verzichten. Die oben genannte Mini-Erweiterung funktioniert zwar sehr gut - sie alleine rechtfertigt den Kauf aber nicht.

Infos zu „Azul – Meister-Chocolatier“ im Überblick:

Spieleranzahl: 2 bis 4

Altersempfehlung: ab 8

Dauer: 30 bis 45 Minuten

Verlag: Next Move Games (Vertrieb: Asmodee)

Autor: Michael Kiesling

Pro:

hochwertiges, ansprechendes Material eingängige Regeln sehr gut auch für zwei Spieler mit Mini-Erweitung (Sonder-Manufakturplättchen)

Contra:

Kein Behälter zum Steine sammeln Fast identisch zum Original

Redaktionswertung: 7 von 10 Punkten

Fazit: Das Familien-Legespiel „Azul: Meister-Chocolatier“ von Michael Kiesling schaut wunderschön aus und ist eine ansprechende Alternative zur Azul-Original-Ausgabe. Es spielt sich mit wenigen, überschaubaren Regeln und ist dennoch taktisch spannend und abwechslungsreich. Wen die außergewöhnliche Optik des Schokoladenthemas mehr anspricht als Fliesenlegen, dem ist diese Sonderausgabe von Azul wärmstens ans Herz zu legen.

In der Azul-Familie gibt es inzwischen neben dem Original und „Azul Meister-Chocolatier“ noch „Azul -Die Buntglasfenster von Sintra“ und „Azul – Die Gärten der Königin“. Das Buntglasfenster-Azul unterscheidet sich nicht maßgeblich vom Original. „Azul – Die Gärten der Königin“ ist das mittlerweile anspruchsvollste der Reihe, benötigt längere Planungszeiten und der Einstieg fällt deutlich schwerer. „Azul - Sommerpavillon“ (hier geht es zu unserem Test) unterscheidet sich durch mehr Entscheidungsmöglichkeiten deutlich vom Original, auch wenn ein nennenswerter Teil der Azul-Spielprinzipien hier Anwendung finden, was den Einstieg für Azul-Kenner vereinfacht.

