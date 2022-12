Spiele-Test "Activity Playmobil": Ultimativer Party-Spaß für kleine und große Playmo-Fans

Activity Playmobil: Rezension des lustigen Begriffe-Ratespiels

So spielt sich Activity in der neuen Playmobil-Variante

Infos, Bewertung und Fazit

Activity Original* ist schon seit über 30 Jahren ein Garant für Partylaune. Jetzt hat der österreichische Spieleverlag Piatnik mit Activity Playmobil in Zusammenarbeit mit dem fränkischen Spielwarenhersteller Playmobil eine neue Version des Partyklassikers auf den Markt gebracht. Da wollten wir natürlich wissen, wie sich diese Kooperation spielt - und haben die kinderfreundliche Klassiker-Version ausgiebig getestet.

Activity Playmobil: So gut ist die Partyspiel-Neuheit

Einen Vampir pantomimisch darstellen, einen Ritter mit Worten beschreiben oder einen Hubschrauber zeichnen, derartige Aufgaben erwarten die Kinder ab 7 Jahren und Erwachsene in dieser Activity-Playmobil-Ausgabe. Eine Sanduhr gibt die Zeit pro Wort vor, sonst sind nur noch Stift und Blatt nötig.

Die zu erratenden 990 Begriffe sind laut Hersteller in den Playmobil-Themenwelten zu finden - was erst unsere Skepsis weckte, da gerade die Erwachsenen nicht so auf dem Laufenden darüber sind, was bei Playmobil gerade angesagt ist. Unsere anfänglichen Vorbehalte waren jedoch völlig unbegründet. Auf den Karten ist zwar immer eine Playmobilfigur aus dem jeweiligen Themenbereich mit abgebildet, aber die gesuchten Begriffe sind allgemein bekannt und reichen von Hundeleine bis Hängebrücke.

Als Spielsteine, mit denen die zwei bis vier Teams ihre Punkte markieren, dienen vier Playmobil-Figuren. Die Box ist farblich so fröhlich und ansprechend gestaltet wie das verwandte Activity junior. Genau wie dieses ist die Playmo-Version des Klassikers vor allem eines: Ein Activity, an dem – anders als beim Original (ab 12 Jahren) – auch jüngere Kinder mitmachen können. Die Altersempfehlung ab 7 geht in Ordnung, wobei viele Begriffe auch noch jüngeren Mitspielenden geläufig sein sollten. Mit ein wenig Hilfestellung können auch sie mitmachen.

Info und Fazit: Das beste Activity für Familien mit Kindern

Ansonsten gilt hier wie so oft bei Activity: Die Runde hat großen Spaß am Begriffe raten – die hier aber sowohl von großen aus auch von kleinen Hobby-Pantomimen, Amateur-Zeichnern und Freizeit-Erklärern vorgeführt werden.

Activity Playmobil , das im Herbst 2022 erschienen ist, bietet zwar spielerisch keinerlei Innovationen im Vergleich zu anderen Ausgaben, ist aber schon alleine wegen der Spielfiguren einen Blick wert. Wer Activity junior* bereits besitzt, sollte sich eine Anschaffung gut überlegen, da sich beide Spiele doch sehr ähneln. Alle anderen sollten definitiv zuschlagen, da Playmobil-Activity aktuelle das beste Activity-Partyspiel für Familien mit Kindern ist.

Infos zu Activity Playmobil im Überblick:

Spieleranzahl: 3 bis 12 Altersempfehlung: ab 7 Dauer: 40 Minuten Verlag: Piatnik

Pro

Kindgerechte Begriffe Playmobilfiguren als Punktemarker viel Kommunikation

Contra

Keine Innovation zu anderen Activity-Versionen

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Fazit: Activity Playmobil ist ein ideales Familien-Activity, bei dem aufgrund der leicht verständlichen Begriffe auch jüngere Kinder mitspielen können (und nicht erst die Zwölfjährigen wie beim Original). Und ganz nebenbei ist das Partyspiel auch ein originelles Geschenk für Playmobil-Fans.

Transparenzhinweis: Für das Testen des Spiels hat uns der Verlag ein Rezensionsexemplar ohne weitere Auflagen zur Verfügung gestellt.