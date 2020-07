Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und Kaufland im Supermarkt-Preisvergleich: Hier sparen Sie - Wo sich die Mehrwertsteuersenkung lohnt

Aldi, Lidl, Rewe, Kaufland und Edeka im Test- wo kaufe ich am günstigsten ein? Obwohl sich das Sortiment - abgesehen von Eigenmarken - kaum unterscheidet, herrschen zwischen den verschiedenen Supermärkten und Discountern teils erhebliche preisliche Differenzen. Wir wollten wissen: Bei welchem Händler oder Discounter kann ich im Vergleich Geld sparen? Wo muss ich für Markenprodukte am wenigsten ausgeben? Wir haben fünf Discounter und Supermärkte dem Preisvergleich unterzogen.

Seit dem 1. Juli 2020 gelten zeitweise - für ein halbes Jahr - geänderte Mehrwertsteuersätze: 16 und 5 statt 19 und 7 Prozent. Supermärkte geben die Reduktion teilweise direkt weiter oder haben die Gelegenheit für eine Preisoffensive gestartet und bei vielen Produkten die Preise um mehr als die Differenz gesenkt. Beim erneuten Vergleich nach über einem Jahr haben sich Änderungen ergeben - mit einem neuen Sieger und einem überraschenden fünften Platz.

MwSt-Senkung: Wer ist der Sieger im Supermarktvergleich?

Nach einem Vergleich im Jahr 2019 haben wir uns erneut Markenprodukte vorgenommen - dieses Mal 12 Produkte aus verschiedenen Bereichen. Wir haben die aktuellen Preise (Stand 03.07.2020) der Supermärkte Rewe, Edeka, Kaufland, Aldi und Lidl verglichen. Einige Produkte aus dem ursprünglichen Test im April 2019 waren nicht in allen Supermärkten vorrätig, so dass sich die Preise von damals und heute nicht direkt vergleichen lassen, aber die Reihenfolge der Supermärkte im Ranking durchaus.

Die Einkäufe spiegeln einen alltäglichen Einkauf wieder, der sich so in vielen Einkaufskörben wiederfinden könnte - ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder einen tatsächlichen Vergleich, welcher Supermarkt über das gesamte Sortiment hinweg günstiger ist.

An dieser Stelle sei daher betont, dass es sich um eine Stichprobe handelt, die eine Tendenz abbildet. Für alle Fans von Bio-Produkten haben wir außerdem getestet, in welchem Supermarkt Bioprodukte am günstigsten sind.

Beliebte Lebensmittel im Preisvergleich: Welche Produkte haben wir betrachtet?

Bei den 12 Produkten handelte es sich um folgende:

Haribo Phantasia 200 g

Duplo (10 St)

Nutella (450 g)

Chips Funny Frisch ungarisch 175 g

Leibniz Butterkekse ( 200 g)

Géramont Natur 200g

Philadelphia (175 g)

Maggi (250 g)

Miracel Whip (500 ml)

Redbull 250 ml

Krombacher Pils 0,5 l in der Dose

Nivea Men Deo Roll-on Dry Impact Plus Antitranspirant 50ml

Diese Preise dieser Produkte in identischer Packungsgröße haben wir in allen Märkten recherchiert und dabei auch Sonderangebote miteinbezogen, da Supermärkte häufig dauerhaft gesenkte Preise bei manchen Waren haben.

MwSt-Senkung: Dieser Supermarkt ist am günstigsten

Der günstigste Supermarkt in unserem Test war Kaufland - hier haben die 12 Produkte zusammen nur 17,33 € gekostet. Damit ist er klar vor dem Zweitplatzierten Edeka. Zwischen dem ersten und dem letzten im Ranking liegen fast genau zwei Euro Unterschied - das sind fast 9 Cent pro Artikel. Das Ranking hat sich zum letzten Mal (siehe unten) leicht verändert - damals war Lidl auf dem ersten Platz. Hier das Ranking im Gesamten:

Platz 1: Kaufland, Preis für den Warenkorb: 17,33 € (vorher Platz 2)

Kaufland, Preis für den Warenkorb: (vorher Platz 2) Platz 2: Edeka, Preis für den Warenkorb: 18,61 € (vorher Platz 4)

Edeka, Preis für den Warenkorb: (vorher Platz 4) Platz 3: Lidl, Preis für den Warenkorb: 18,84 € (vorher Platz 1)

Lidl, Preis für den Warenkorb: (vorher Platz 1) Platz 4: Rewe, Preis für den Warenkorb: 19,17 € (vorher Platz 5)

Rewe, Preis für den Warenkorb: (vorher Platz 5) Platz 5: Aldi, Preis für den Warenkorb: 19,34 € (vorher Platz 3)

Auffällig ist, dass Kaufland gerade bei Milchprodukten die Nase vorne hat - hier haben wir im Testkauf teilweise bis zu einen Euro pro Artikel gespart. Ansonsten gab es keine großen Ausreißer nach oben oder unten - die Preise bei vielen Produkten liegen eng beieinander.

Hier geht es zu den Ergebnissen des Tests von 2019 - um den historischen Vergleich zu haben:

inFranken.de hat die Händler auf die Probe gestellt und anhand eines Warenkorbs mit 19 gängigen Markenprodukten ermittelt, wer die niedrigsten Preise hat. Hier ist unser Vergleichstest der Supermärkte und Discounter Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und Kaufland.

Für unseren Testeinkauf haben wir 19 beliebte Markenprodukte ausgewählt, die es in identischer Form in allen fünf Märkten gab. Dadurch kam ein abwechslungsreicher Warenkorb zusammen, der einem Alltagseinkauf ziemlich nahe kommt. Nach der Auswertung unserer Testeinkäufe kamen wir zu einem überraschenden Ergebnis, das wir an dieser Stelle vorwegnehmen wollen, ehe wir auf die möglichen Ursachen für die Preisunterschiede eingehen.

Der günstigste Supermarkt: Das Testergebnis des Händlervergleichs auf einen Blick

Platz 1: Lidl, Preis für unseren Warenkorb 29,40 Euro.

Platz 2: Kaufland, Preis für unseren Warenkorb 29,70 Euro.

Platz 3: Aldi, Preis für unseren Warenkorb 30,00 Euro.

Platz 4: Edeka, Preis für unseren Warenkorb 30,14 Euro.

Platz 5: Rewe, Preis für unseren Warenkorb 32,11 Euro.Noch einmal sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass wir uns bei unserem Testeinkauf auf bekannte Markenprodukte beschränkt haben. Würden wir den Vergleichstest mit den Eigenmarken der Supermärkte und Discounter wiederholen, sähe das Ergebnis vermutlich etwas anders aus.

Rechnet man alle 19 Markenprodukte unseres Preisvergleichs zusammen und betrachtet den tatsächlichen Einkaufspreis für den gesamten Warenkorb, lässt sich erkennen, dass Rewe mit einem Endpreis von 32,11 Euro am teuersten war. Am wenigsten haben wir bei Lidl mit 29,40 Euro gezahlt. Kaufland war mit 29,70 Euro nur geringfügig teurer. Im Mittelfeld liegen Aldi mit genau 30 Euro und Edeka mit 30,14 Euro.

Der Unterschied zwischen dem günstigsten Händler (Lidl) und dem teuersten (Rewe) beträgt bei unserem willkürlich bestückten Warenkorb immerhin 2,71 Euro. Bei einem höheren Gesamteinkaufspreis würde sich die Differenz entsprechend erhöhen. Es gibt eine geheime Funktion bei Aldi-Einkaufswagen- mit diesem Trick schützt sich der Discounter vor Diebstahl. Noch einmal sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass wir uns bei unserem Testeinkauf auf bekannte Markenprodukte beschränkt haben. Würden wir den Vergleichstest mit den Eigenmarken der Supermärkte und Discounter wiederholen, sähe das Ergebnis vermutlich etwas anders aus.

Große Preisunterschiede zwischen Supermarkt und Discounter: Woher kommt die Preisspanne?

Es stellt sich die Frage, wie die Preisunterschiede zwischen Supermärkten und Discountern zustande kommen. So wie bei allen Produkten, die im Einzelhandel angeboten werden, gehen wir in der Regel davon aus, dass die Preise, die wir zahlen, auf den Vorgaben des Herstellers beruhen. Auf der Internetseite der Wettbewerbszentrale ist nachzulesen, dass es in Deutschland sowie der ganzen EU jedoch kartellrechtlich verboten ist, dass Lieferanten beziehungsweise Hersteller den Supermärkten und Discountern verbindliche Preisvorgaben geben. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) des Herstellers für den Händler kennt wohl jeder. Und sie ist genau das: unverbindlich. Also: nicht zwingend.

In der Regel halten sich die meisten Händler an die UVP. Die deutlichen Preisunterschiede begründen sich vor allem dadurch, dass Discounter wie Lidl und Aldi aufgrund des begrenzten Warensortimentes und der doch etwas einfacheren Präsentation der Ware im Laden an dieser Stelle viel Geld einsparen. Dadurch ist es ihnen möglich, die Preise so niedrig wie möglich zu halten.

Supermärkte haben im Vergleich dazu viel höhere Ausgaben im Bereich Warenpräsentation, Lagerung oder Personal. Sie bewegen sich auf viel größeren Flächen, die demzufolge auch mehr Arbeitskräfte in Anspruch nehmen. Aus diesem Grund sind hier höhere Preise "notwendig". Umso erstaunlicher ist das hervorragende Abschneiden von Kaufland in unserem Test: Der Supermarkt kommt mit einem Warenkorb, der nur geringfügig teurer ist als der des Testsiegers Lidl, auf Platz 2 unseres Rankings.

Welche Markenprodukte fallen im Vergleich besonders auf?

Unser Vergleichstest basiert ausschließlich auf Markenartikeln. Es werden keine Eigenmarken berücksichtigt. Hier fallen also sofort Produkte auf, die sich im Preis bei Discountern und Supermärkten deutlich unterscheiden. Eine Dose Red Bull ist beispielsweise bei Rewe mit 1,29 Euro und bei Edeka mit sogar 1,39 Euro erheblich teurer als in den Discountern Lidl und Aldi, wo man den Energydrink für 1,09 Euro kaufen kann.

Des Weiteren hebt sich Rewe auch beim Preis der bekannten Wagner Steinofenpizza ab. Hier lässt man für eine Pizza ganze 2,59 Euro liegen. In den anderen Supermärkten unseres Vergleichs sowie auch in den Discountern kostet diese gerade einmal 1,99 Euro.

Anders sieht es bei der Nuss-Nougatcreme Nutella aus: Diese wird bei Lidl, Aldi, Rewe, Edeka und Kaufland mit 2,79 Euro durch die Bank weg zum selben Preis angeboten.

Supermarkt-Test mit 19 Markenprodukten: Das war im Warenkorb

Für unseren Test haben wir 19 Markenprodukte probegekauft, die es in allen fünf getesteten Supermärkten und Discountern gab. Unser Testeinkauf fand am Mittwoch, 03.04.2019, statt. Die folgenden Produkte haben wir für unseren Warenkorb ausgewählt:

Coca-Cola 1,25 l

Haribo Phantasia 200 g

Brandt Zwieback

Duplo

Nutella

Chips Funny Frisch ungarisch

Leibniz Butterkeks

Geramont

Philadelphia

Maggi

Miracel Whip

Thomy Senf mittelscharf

Magnum Eis

Wagner Pizza Salami

Redbull 250 ml

Krombacher Pils 0,5 l

dusch das

Pril

Nivea Roll on Deo Dry Impact

Beachten Sie, dass wir unseren Vergleichstest in Bamberg durchgeführt haben. In Städten mit generell höheren Lebenshaltungskosten, wie beispielsweise München, wird der Preis für unseren Warenkorb entsprechend abweichen. Aktuell legen sich mehrere Händler mit dem Getränkeriesen Coca-Cola an. Vor allem Edeka empfiehlt in manchen Regionen, die Produkte des amerikanischen Herstellers aus dem Sortiment zu nehmen und die Bestellungen zu reduzieren.

von Vera Heusinger, Nina Grimmeis, Sebastian Rüger, Johannes Görz, Stefanie Negele und Rupert Mattgey

