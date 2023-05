Aldi schützt sich vor Diebstahl von Einkaufswagen

ist Teil der geheimen Funktion Kanntest du den Trick des Discounters?

Wegfahrsperre im Aldi-Einkaufwagen: Eine geheime Diebstahl-Sicherung löst im Teppich aus. Obwohl viele Deutsche häufig beim Discounter Aldi einkaufen, achten wohl die wenigsten auf die versteckte Funktion der Einkaufswagen.

Denn: Aldi hat eine Wegfahrsperre in seinen Einkaufswagen, um sie vor Diebstahl zu schützen. Magnetstreifen an der Grenze des Marktgeländes lösen die Wegfahrsperre aus - die Räder blockieren und der Wagen lässt sich nicht mehr gut schieben. Der Teppich am Eingang hat entsprechende Magnetrillen, um einmal gesperrte Wagen wieder zu entsperren, sollten Kunden an blockierte Wagen geraten.

