PMS ist die Abkürzung für das prämenstruelle Syndrom. Darunter sind die körperlichen und psychischen Beschwerden vor dem Eintreffen der Regelblutung zu verstehen. Während der zweiten Hälfte des Monatszyklus einer Frau treten verschiedene Symptome aus, die sich unterschiedlich stark und individuell äußern. Viele Frauen leiden beispielsweise unter Unterleibsschmerzen, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen und Kopfschmerzen.

Welche Ursache das PMS hat, ist dabei noch nicht vollständig geklärt. Es wird jedoch vermutet, dass sie durch die hormonellen Schwankungen des weiblichen Zyklus verursacht werden. So kommt es nach dem Eisprung zu einer vermehrten Produktion von Progesteron. Dieses Sexualhormon regelt den Menstruationszyklus, wirkt aber auch unterstützend in der Schwangerschaft und während der Entwicklung des Embryos. Daher ist es sehr naheliegend, dass viele Frauen die Anzeichen einer frühen Schwangerschaft zunächst nicht als diese wahrnehmen, da sie dem PMS sehr ähnlich sind.

Gerade in den ersten Wochen einer Schwangerschaft haben viele Frauen ähnliche Symptome wie bei einer PMS: Unterleibsschmerzen, bleierne Müdigkeit und Stimmungsschwankungen können auftreten. Es gibt weitere Anzeichen, die sowohl mit einer Schwangerschaft als auch mit PMS zu tun haben können. So sind spannende und schmerzende Brüste auch während des Zyklusverlaufs bei einigen Frauen nicht selten. Viele verspüren eine leichte Übelkeit, was auch in der Frühschwangerschaft oft vorkommt. Bei einigen Frauen ändert sich in der Schwangerschaft der Geschmackssinn: keine Lust mehr auf Kaffee, dein Lieblingsgericht oder Sushi? Das können erste Indizien einer Schwangerschaft sein.

Bleiben die Tage aus, ist dies jedoch ein ernst zu nehmendes Anzeichen, dass du schwanger sein könntest. Spätestens dann lohnt es sich daher, einen Schwangerschaftstest* zu machen. Dieser ist dann ein sehr eindeutiger Beweis für deine Schwangerschaft. Allerdings kann auch je nach Zyklus die Periode mal sehr schwach sein oder sogar ganz ausbleiben. Bei manchen Frauen ist auch Stress ein wesentlicher Faktor, der die Stärke der Periode beeinflusst. Daher ist es umso wichtiger, dass du bei Unsicherheit einen Test machst. Die beste Gewissheit hast du jedoch, wenn du einen Bluttest beim Frauenarzt machen lässt.

Doch wenn sich so viele Symptome bei PMS und einer Schwangerschaft ähneln, wie erkennst du dann den Unterschied? Es gibt einige Anzeichen, die dir helfen, zu differenzieren:

PMS: Hierbei handelt es sich in der Regel um regelmäßig wiederkehrende Symptome, immer in der zweiten Zyklushälfte. Kommen neue Anzeichen dazu (veränderter Geschmackssinn, Erbrechen, dauerhaft größere Brüste etc.), kannst du auf jeden Fall einen Schwangerschaftstest machen.

Hierbei handelt es sich in der Regel um regelmäßig wiederkehrende Symptome, immer in der zweiten Zyklushälfte. Kommen neue Anzeichen dazu (veränderter Geschmackssinn, Erbrechen, dauerhaft größere Brüste etc.), kannst du auf jeden Fall einen Schwangerschaftstest machen. Messe die Basalttemperatur: Die sogenannte Aufwachtemperatur wird gleich nach dem Aufstehen gemessen. Viele Frauen führen dazu eine Tabelle, um natürlich verhüten zu können. Bist du schwanger, steigt deine Körpertemperatur um etwa 0,5 Grad Celsius an und bleibt dann auf diesem höheren Niveau. Normalerweise sinkt die Temperatur nach dem Eisprung wieder und dein Zyklus beginnt von vorne.

Die sogenannte Aufwachtemperatur wird gleich nach dem Aufstehen gemessen. Viele Frauen führen dazu eine Tabelle, um natürlich verhüten zu können. Bist du schwanger, steigt deine Körpertemperatur um etwa 0,5 Grad Celsius an und bleibt dann auf diesem höheren Niveau. Normalerweise sinkt die Temperatur nach dem Eisprung wieder und dein Zyklus beginnt von vorne. Das Ausbleiben der Regel: Dieses Anzeichen spricht stark für eine Schwangerschaft, vor allem wenn du gewöhnlich einen stabilen Zyklus hast.

Dieses Anzeichen spricht stark für eine Schwangerschaft, vor allem wenn du gewöhnlich einen stabilen Zyklus hast. Ein positiver Schwangerschaftstest: Eindeutiger geht es nicht. Inzwischen sind die Schwangerschaftstests sehr zuverlässig, einige können sogar anzeigen, in welcher Woche du dich gerade befindest.

Vertraue dir und deinem Körper. Für gewöhnlich erkennst du, wenn sich dein Körper in der Schwangerschaft verändert. Bist du einmal unsicher, dann mach auf jeden Fall einen Test, damit du sichergehen kannst. Nur so fühlst du dich weiterhin gut und kannst auf dich und deine jeweiligen Bedürfnisse eingehen. Egal ob du schwanger bist oder Regelbeschwerden hast.

In manchen Ländern gibt es übrigens die Möglichkeit, aufgrund von PMS nicht arbeiten zu gehen.