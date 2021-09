In diesem Jahr findet am 26. September die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Dafür ist die Bundesrepublik Deutschland aktuell in 299 Wahlkreise aufgeteilt.

Die Aufteilung der Wahlkreise hängt laut dem Bundeswahlleiter von der Bevölkerungszahl ab, denn jeder Abgeordnete soll in etwa gleich viele Einwohner*innen vertreten.

Das sind die Ergebnisse in Franken - Erststimmen und Zweitstimmen

In Franken werden 16 Direktkandidat*innen gewählt, 1 pro Wahlkreis. Traditionell holt die CSU alle Direktmandate. Auch dieses Mal ist es so gekommen: Überall holte die CSU die Direktmandate, jedoch mit deutlichen Unterschieden bei der Zustimmung. Das beste Ergebnis bei den Erststimmen errang Emmi Zeulner im Wahlkreis 240 (Kulmbach) mit über 47 Prozent. Der fränkischen "Stimmenkönigin" der CSU steht auf der anderen Ende der Skala Sebastian Brehm gegenüber, der mit knapp über 28 Prozent ein desaströses Ergebnis abgeliefert. Dort kam Tessa Ganserer von den Grünen mit rund 22 Prozent auf Platz 2 und kam damit einer Sensation in Franken so nah wie kaum ein anderer Kandidat oder Kandidatin.

Die SPD holte ihr bestes Ergebnis in Coburg, wo Ramona Brehm (SPD) zeitweise sogar vor dem CSU-Kandidaten lag. Im Endeffekt musste sie sich mit rund 10 Prozent Abstand geschlagen geben, holte aber den Achtungserfolg bei den fränkischen Erststimmenergebnissen der SPD.

Bundestagswahl 2021: Die Wahlkreise in Franken in der Übersicht

In der Karte werden die 16 Wahlkreise in Franken dargestellt. Sie sind in unterschiedlichen Farben gekennzeichnet. Die Wahlkreise Nürnberg-Nord und Nürnberg-Süd sind mit der gleichen Farbe markiert. Die Farben dienen der Abgrenzung der einzelnen Wahlkreise in Ober- Mittel- und Unterfranken. Sie haben keine weitere Bedeutung.

Das sind die Wahlkreise im Einzelnen:

Der Unterschied zwischen Wahlkreis und Wahlbezirk

Damit sich die Wahl gut organisieren lässt, ist jeder Wahlkreis in mehrere Wahlbezirke eingeteilt. In den Wahlbezirken wiederum liegen die Wahllokale, wo die Wählerinnen und Wähler am Wahltag von 8 bis 18 Uhr ihre Stimme abgeben können. Alle Wahlberechtigten erhalten eine Wahlbenachrichtigung, auf der angegeben ist, in welchem Wahllokal er oder sie die Stimme abgeben kann. Eine Briefwahl ist auch möglich.

Bei der Bundestagswahl haben alle Wahlberechtigten zwei Stimmen. Mit der Erststimme wird der Direktkandidierende im Wahlkreis gewählt. Es ziehen also 299 Abgeordnete über die Erststimme direkt in den Bundestag ein. Mit der Zweitstimme wählen die Stimmberechtigten eine Partei.

Kann ich in einem anderen Wahlbezirk oder Wahlkreis wählen?

Es ist möglich, in einem anderen Wahlbezirk wählen zu gehen als auf der Wahlbenachrichtigung angegeben. Dazu muss man einen Wahlschein beantragen. Mit dem Wahlschein kann man dann innerhalb des Wahlkreises auch in einem anderen Wahlbezirk wählen gehen.

Vor Ort muss der Wahlschein dem Wahlvorstand gezeigt werden, der den Schein prüft. Anschließend bekommt man einen Stimmzettel ausgehändigt und kann die Wahl durchführen.

Achtung: Man kann mit einem Wahlschein lediglich in einem anderen Wahlbezirk innerhalb seines Wahlkreises wählen gehen. Außerhalb des eigenen Wahlkreises kann man nicht wählen gehen.

Gut zu wissen für die Bundestagswahl 2021: