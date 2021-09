Bundestagwahl 2021 im Wahlkreis Aschaffenburg: Alle wichtigen Infos für den Wahlkreis 247

Bundestagwahl 2021 im Wahlkreis Aschaffenburg: stand am 26.9.2021 die Bundestagswahl an. Dabei wurde der Bundestag gewählt, der sich aus Abgeordneten des deutschen Volkes zusammensetzt. Aschaffenburg ist einer von 16 Wahlkreisen in Franken.

Ergebnis der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 247 Aschaffenburg

Die Stimmen im Wahlkreis 247 Aschaffenburg sind ausgezählt: Andrea Lindholz (CSU) hat mit klarer Mehrheit das Direktmandat für sich entschieden. Bei den Zweitstimmen entspricht das Bild in etwa dem bayerischen Trend.

Im ersten Reiter wird das Ergebnis der Erststimmen angezeigt, mit denen der Direktkandidat gewählt wird.

Beim zweiten Reiter erscheint das Zweitstimmenergebnis. Mit der Zweitstimme wählt man eine Partei.

Aschaffenburg: Diese Gemeinden gehören zum Wahlkreis

Der Wahlkreis Aschaffenburg (247) wird in zwei grobe Gebiete eingeteilt: die kreisfreie Stadt Aschaffenburg und Landkreis Aschaffenburg. In der Karte werden die Gebiete angezeigt, die zum Wahlkreis Aschaffenburg gehören. Farblich voneinander abgegrenzt sind die Stadt Aschaffenburg und der Landkreis Aschaffenburg. Die Farben dienen nur der Abgrenzung der Regionen voneinander und haben keine weitere Bedeutung.

Laut dem Bundeswahlleiter gehören diese Orte dem Wahlkreis Aschaffenburg an:

die kreisfreie Stadt Aschaffenburg

Landkreis Aschaffenburg

Bundestagswahlkreis Aschaffenburg: Die Kandidaten und Kandidatinnen

Die Kandidat*innen können mittels einer allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahl für die Dauer von vier Jahren zu Bundestagsabgeordneten gewählt werden. Seit 2017 vertritt Andrea Lindholz (CSU) den Wahlkreis Aschaffenburg als Direktkandidatin im Bundestag.

Diese Kandidat*innen wurden für den Wahlkreis Aschaffenburg nominiert:

Direktkandidat*innen:

Andrea Lindholz (CSU)

Tobias Wüst (SPD)

Niklas Wagener (Bündnis 90/Die Grünen)

Karsten Klein (FDP)

Florian Hofmann (Die Linke)

Benjamin Withauer (Freie Wähler)

Katharina Dehn (ÖDP)

Jörg Baumann (AfD)

Andreas Walter Karl Reiniger (BP)

Andreas Portscher (Die Partei)

Arnold Bendrick (MLPD)

Sylvia Pflug (dieBasis)

Holger Stenger (LKR)

Ralf Lembach (Zeitgemäße Demokratie mit Politik auf Augenhöhe)

Gut zu wissen für die Bundestagswahl 2021: