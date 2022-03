Scholz plant offenbar Mega-Raketenschutzschirm über Deutschland

Bundeskanzler Olaf Scholz erwägt offenbar den Kauf eines zwei Milliarden Euro teuren riesigen Schutzschirms gegen Raketen über dem gesamten deutschen Bundesgebiet. Das berichtet die Bild am Sonntag. Man müsse sich "besser vor der Bedrohung durch Russland schützen", sagte der Bamberger SPD-Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz, der Hauptberichterstatter im Haushaltsausschuss für den Verteidigungsetat ist, gegenüber dem Boulevard-Blatt.

Konkret soll es sich um das "Arrow 3"-System aus Israel handeln, das dort zum Abfangen von Kurz- und Mittelstreckenraketen vor allem aus dem Irak und Iran abzielt. Scholz habe die Äußerungen im Rahmen eines Treffens mit Generalinspekteur Eberhard Zorn getroffen, so die Bild am Sonntag weiter.

An drei Standorten in Deutschland würden demnach bei der Errichtung des Mega-Schutzschildes die Flugkörper-Radarsysteme vom Typ Super Greene Pine aufgestellt. Ihre Überwachungsdaten würden wiederum zum Nationalen Gefechtsstand in Uedem (Niederrhein) gemeldet, so die Zeitung. Inoffiziell wird das System auch als "Iron Dome", sprich Eisenkuppel, bezeichnet.

Die Radargeräte könnten durch ihre Leistung auch die Länder im Baltikum mit schützen, heißt es. Der Bamberger SPD-Politiker bestätigt die Scholz-Pläne indirekt gegenüber der Bild am Sonntag: "Wir müssen uns besser vor der Bedrohung aus Russland schützen. Dafür brauchen wir schnell einen deutschlandweiten Raketenschutzschirm. Das israelische System Arrow 3 ist eine gute Lösung. Wir können den Iron Dome auch über unsere Nachbarländer spannen. Damit würden wir eine Schlüsselrolle für Europas Sicherheit übernehmen", wird er zitiert.

