Eine Frau teilte am Samstag gegen 15 Uhr über den Notruf der Bamberger Polizei mit, dass sie einen Mann beobachtet habe, der mehrere Messer aus der Küche eines Hotels an der Schranne in Bamberg entwendet habe. Laut der Frau wolle er das Hotel mit den Messern verlassen. Das Hotel befindet sich im Bereich der Sandkerwa.

Der Notruf gestaltete sich laut Bericht der Polizei recht dramatisch, im Bericht ist die Rede von "lautem Geschrei im Hintergrund". Da sich zum Zeitpunkt des Notrufs viele Gäste im Hotel befanden und viele Besucher*innen auf der Sandkerwa, fuhren sofort mehrere Streifenbesatzungen los.

Kommunikationsprobleme führten zu Festnahme

Der vermeintliche Dieb hatte inzwischen das Hotel verlassen, befand sich aber noch im Nahbereich. Unter den erstaunten Blicken vieler Passanten wurden ihm durch die Beamten Handschellen angelegt.

Im Nachgang stellte sich jedoch heraus, dass es sich um ein großes Missverständnis handelte: Der 45-jährige Mann hatte am Vortag seine Dienste als Messerschleifer angeboten. Eine Mitarbeiterin übergab ihm deshalb mehrere Messer des Hotels, welche der Mann nun hatte zurückbringen wollen. Die Hotelmitarbeiterin hatte jedoch den Mitarbeitenden in der Küche nicht Bescheid gegeben.

Dadurch und durch Verständigungsschwierigkeiten aufgrund der Sprachbarriere entstand das folgenreiche Missverständnis und die Mitarbeitenden gingen von einem Diebstahl aus. Nachdem das Missverständnis aufgeklärt worden war, konnten die Handfesseln wieder gelöst werden.

