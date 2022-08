Sandkerwa: Die Bilanz der Polizei vom Freitag

Die Polizei in Bamberg berichtet von einem "ingesamt friedlichen" Freitagabend auf der Sandkerwa.

Das Sandgebiet füllte sich bei gutem Wetter mit vielen Menschen, es kam zu einer Reihe von Einsätzen, wenig überraschend waren vor allem teils stark betrunkene Menschen Grund für einen Einsatz der Polizei.

Sandkerwa Bamberg: Der Freitag aus Sicht der Polizei

Bereits um 21.45 Uhr musste der erste Betrunkene durch den Sicherheitsdienst vom Festgelände gebracht werden. Eine erste Auseinandersetzung in der Theatergasse um 22.15 Uhr endete blutig. Ein Jugendlicher musste mit einer Schnittwunde medizinisch versorgt werden. Er wurde wohl mit einer zerbrochenen Flasche verletzt, die Täter sind geflohen.

Um 22.45 Uhr sprach eine Frau die Polizei an und erzählt von einem Mann, der im Gedränge Frauen sexuell belästigen soll. Die Polizei fahndete im Nachgang nach dem Unbekannten. 23 Uhr: Der nächste völlig betrunkene Festbesucher muss die Veranstaltung vorzeitig verlassen.

Gegen 23.15 Uhr meldete eine junge Frau der Polizei einen betrunkenen Mann, der sie belästigt hatte. Er erhält einen Platzverweis von der Polizei. Um 23.35 Uhr taucht plötzlich wieder der völlig alkoholisierte Besucher auf, welcher bereits am frühen Abend vom Festgelände verwiesen worden war. Der Uneinsichtige verbrachte die Nacht in der Ausnüchterungszelle. Gegen 23.41 Uhr kam es zu einer Schlägerei am Autoscooter am Markusplatz. Ein junger Mann wird dabei am Kopf verletzt und muss medizinisch versorgt werden.

