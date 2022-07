Am 30. und 31. Juli ist es soweit. Nach zwei Jahren Corona Zwangspause finden die beliebten Wandertage im Truppenübungsplatz wieder statt. "Die Wandertage sind eine Chance, die einmaligen Naturschönheiten und unzähligen Lebensraumtypen auf dem Truppenübungsplatz Wildflecken zu genießen und persönlich zu erleben", lädt die Truppenübungsplatzkommandantur ein.

Dieses Jahr starten die Wanderstrecken in Kothen und verlaufen dann im südlichen Teil des Truppenübungsplatzes über die ehemalige Dorfstelle Werberg. Je nach persönlicher Fitness können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch unterwegs noch entscheiden, welche der drei Routen für sie am besten geeignet ist. Gleich wie der Entschluss ausfällt, führen alle Routen zur Wallfahrtskirche Maria Ehrenberg, wo eine Raststation aufgebaut sein wird. Die diesjährigen Wandertage am Truppenübungsplatz sind eingebunden in das 500+1 Jubiläum des Marien-Wallfahrtsortes. Die Wanderstrecken enden dann wieder in Kothen.

Zwischen 13,5 und 26,7 Kilometer

Die kurze Strecke ist 13,5 Kilometer lang, die mittlere 22,7 Kilometer und die lange 26,7 Kilometer. Vom Sportplatz in Kothen führen all drei Strecken Richtung Übungsplatz und "Werberger Kreuz". Die lange und mittlere Strecke verlaufen durch die abgesiedelte Ortschaft Werberg. Die beiden Heimatforscher Walter Kömpel und Matthias Elm werden die ehemalige Dorfstelle Werberg mit Schautafeln und Bildern markieren. Es besteht die Möglichkeit, sich über die Geschichte der abgesiedelten Dörfer zu informieren.

Anschließend geht es hinauf zum "kleinen Auersberg" wo sich unterhalb des Gipfels ein Rastplatz befindet. Es gibt Heiß- und Kaltgetränke, Sitzmöglichkeiten, WCs und die Möglichkeit im Schatten auszuruhen. Ein Stück nach dem Rastpunkt trennt sich die mittlere von der langen Strecke.

Die mittlere Strecke (blaue Schilder) erreicht nach kurzer Zeit das Tal der kleinen Sinn, die ehemalige Wüstung Altglashütten, deren ehemaligen Hofstellen ebenfalls markiert sein werden.

Ausstellung am Rastplatz

Die lange Strecke (rote Schilder) führt weiter entlang der Ringstraße an verschiedenen Schießbahnen sowie deren Zielbereiche. Am zweiten Rastpunkt trifft sie wieder auf die mittlere und die auch auf die kleine Runde. Am Rastplatz zwei befindet sich dieses Jahr eine Ausstellung des Bundeswehrdienstleistungszentrums Hammelburg, der Bundeswehrfeuerwehr und die der Truppenübungsplatzkommandantur.

Ein wichtiges Thema werden in diesem Jahr die Gefahren sein, die von Munition und Blindgängern ausgehen. Die Kommandantur möchte aufklären, warum auf dem Truppenübungsplatz ein generelles und strenges Betretungsverbot herrscht. "Das Gebiet ist schwer Munition belastet mit vielen Blindgängern.

An den Wandertagen herrscht Wegegebot, jedes Abweichen von der markierten Strecke wird konsequent geahndet", betont der stellvertretende Kommandant des Truppenübungsplatzes Hauptmann Enrico Langhärig. Streckenkontrollen seien jederzeit unterwegs, um für die notwendige Sicherheit zu sorgen, aber auch notfalls, bei Blasen oder sonstigen Verletzungen Erste Hilfe zu leisten.

Keinen Schritt auf's Dammersfeld

Ausdrücklich betonte Langhärig, dass das Dammersfeld unter keinen Umständen betreten werden darf. "Auch nicht auf Antrag." Wer auf eigene Faust einen Abstecher wage, für den könne es lebensgefährlich werden. Die ausgewiesenen Wanderstrecken werden in engem Zeitabstand, selbst am Morgen der Wandertage noch kontrolliert. Leicht könne Regen im Gelände verstreute Blindgänger auf den Weg spülen oder Wildschweine diese nach oben wühlen.

Buchtipp: Bruckmann Wanderführer - Entdeckertouren Fränkische Schweiz

Alle drei Strecken führen vom zweiten Rastplatz hinauf zu Maria Ehrenberg, dem dritten Rastplatz. Dort kann man neben Kirchenführungen noch die Ausstellung des Bundesforstes genießen. Von Maria Ehrenberg geht es über den alten Wallfahrtsweg wieder zurück nach Kothen.

Der Sonntagsgottesdienst findet am Wandertagswochenende nicht auf dem Maria Ehrenberg statt. Auch ist es nicht möglich mit dem Privat-Pkw zum Maria Ehrenberg zu fahren, wie dies unter dem Jahr üblich ist.

Wandertage im Truppenübungsplatz Wildflecken: Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Wandertage im Truppenübungsplatz Wildflecken am Samstag, 30. und Sonntag, 31. Juli.

am Samstag, 30. und Sonntag, 31. Juli. Start ist in Kothen am Sportplatz, wo es genügend Parkmöglichkeiten gibt.

Die Startzeit ist an beiden Tagen von 6 bis 12 Uhr festgelegt.

Das Startgeld beträgt 2,50 Euro.

Als Erinnerung gibt es Pins mit drei unterschiedlichen Motiven der Wanderstrecke, dem Maria Ehrenberg und für Kinder mit einem Wolf sowie weitere Andenken mit interessanten Motiven.

Fahrräder, Mountainbikes, E-Bikes aber auch Pferde sind nicht erlaubt. Hunde müssen ständig an der Leine geführt werden.

Notwendig ist festes Schuhwerk, der Witterung angepasste Kleidung und eventuell Wechselkleidung.

Blindgänger und Munitionsteile dürfen nicht berührt werden. Das Aufsichtspersonal ist bei zufälligen Munitionsfunden zu informieren.

Wegen der Brandgefahr besteht, außer auf den Rastplätzen, Rauchverbot.

Notrufnummern: Tel. 01517/423 2609 oder 09745/ 344 444

Weitere Informationen auf der Homepage

Du möchtest Franken entdecken? Hier findest du weitere Ausflugstipps für die ganze Familie: