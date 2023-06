Mit einer ziemlich pietätlosen Aktion hat ein 45-Jähriger für Aufsehen gesorgt: Der Influencer täuschte seinen Tod vor, um dann auf seiner eigenen Beerdigung zu erscheinen. Dafür wählte er zudem einen besonders spektakulären Auftritt. Auch seine Beweggründe für die Lüge, der sogar seine Verwandten aufsaßen, sind äußerst fragwürdig.

Nur seine Frau und Kinder wussten von dem Plan und halfen ihm sogar noch bei der Umsetzung: David Baertens Tochter widmete ihrem angeblich verstorbenen Vater auf ihren Social-Media-Kanälen sogar einen Nachruf, um die Follower ihres Vaters über den "Todesfall" zu informieren. Auf TikTok, wo der Belgier unter dem Nutzernamen "ragnar_le_fou" auftritt, folgen ihm aktuell rund 166.400 Menschen.

TikToker täuscht Tod vor - und fliegt dann mit dem Helikopter zur eigenen Beerdigung

Daraufhin organisierte Baertens seine Beerdigung in der Nähe von Lüttich. Während sich die Trauergemeinschaft versammelte, um von ihm Abschied zu nehmen, hatte der Influencer seinen großen Auftritt. Mit einem Helikopter tauchte er plötzlich auf und ließ sich dabei auch noch filmen, wie unter anderem die Daily Mail und die Times berichten.

Ein weiterer TikToker teilte auf seinem Kanal Videos der Aktion. Im Nachhinein rechtfertigte David Baertens die falsche Beerdigung folgendermaßen: Er habe seiner weitläufigen Verwandtschaft, zu der er den Kontakt verloren habe, einen Denkzettel verpassen wollen. "Was ich in meiner Familie sehe, tut mir oft weh. Ich werde nie zu irgendwas eingeladen. Niemand sieht mich. Wir sind alle auseinander gewachsen. Ich habe mich nicht wertgeschätzt gefühlt", erklärt der TikToker im Interview mit der Times.

In Videos der Beerdigung ist zu sehen, wie der 45-Jährige von Freunden und Verwandten emotional empfangen wird, als er mit dem Helikopter ankommt und sich als quicklebendig erweist. Zwar sei nur die Hälfte seiner Verwandtschaft gekommen, andere Angehörige hätten aber danach wieder Kontakt zu ihm aufgenommen. Das beweise, wem er wirklich wichtig sei. Die Aktion wird zwar von einigen als geschmacklos abgestraft, die Fans des TikTokers feiern ihn aber dafür. In einer gewissen Weise habe er schließlich gewonnen, so die Meinung von Baertens und seiner Follower.

