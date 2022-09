In einem Vorort der indischen Metropole Chennai ist es zu einem kuriosen Vorfall gekommen. Wie die Times of India berichtet, ist eine 72-Jährige bei ihrer eigenen Beerdigung aufgetaucht.

Laut der Zeitung tauchte sie am dritten Tag eines landestypischen Begräbnisrituals auf, bei dem die Angehörigen vor dem Bild der toten Angehörigen in ihrem Haus weinen und schreien.

72-Jährige von Familie tot geglaubt - dann steht sie in der Tür

Die Seniorin sei zuvor mit einer kleinen Tasche die Straße zu ihrem Haus gelaufen und habe dabei fassungslose Blicke der Nachbarn geerntet. Zu Hause sei ihr dann der Grund hierfür klar geworden. Die 72-Jährige wohnte nach dem Tod ihres Mannes mit ihrem ältesten Sohn zusammen, heißt es. In regelmäßigen Abständen besuche sie einen 22 Kilometer entfernten Tempel. Am Montag (19. September 2022) habe sie ihre Familie informiert, dass sie nur kurz dort bleibe, sich dann aber spontan entschieden, noch weitere Tempel in der Nähe zu besuchen.

Weil sie nicht zurückkam, habe ihr Sohn bei der Polizei eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Am Dienstagabend habe er dann die Nachricht erhalten, dass eine ältere Dame von einem Zug überfahren worden sei. Bei einer Identifikation seiner Mutter trug die Tote das gleiche traditionelle Kleidungsstück, einen Sari, wie die 72-Jährige. Deshalb sei er davon ausgegangen, dass seine Mutter die Verstorbene sei.

Die Familie begrub die Frau nach den traditionellen indischen Ritualen und setzte eine dreitägige Trauerfeier an. Doch am Donnerstagmorgen sei die Seniorin dann plötzlich in der Tür gestanden - ganz offensichtlich unter Schock, wie es heißt. Nachdem die ältere Dame von ihrer Familie beruhigt wurde, soll die Leiche nun obduziert werden, um herauszufinden, um wen es sich wirklich handelte.