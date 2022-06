Garten im Juni: Diese 5 Pflanzen solltest du jetzt säen

Ideale Bedingungen im Juni

3 Pflanzen zum Säen im Juni

zum Säen im Juni 2 Gemüsesorten zum Säen im Juni

Die blühende Natur weckt oft in uns selbst den Wunsch, im eigenen Garten ebenfalls etwas Neues anzusäen. Unter anderem eignen sich die 5 vorgestellten Pflanzen ideal, um im Juni gesät zu werden.

Diese 3 Pflanzen kannst du im Juni säen

Der Juni bereichert uns mit viel Sonne und damit verbunden mit viel Licht und sommerlichen Temperaturen. Unter diesen Bedingungen können verschiedene Blumen ideal ausgesät werden:

Strahlend gelbe Sonnenblumen : Als Klassiker gilt die sogenannte gewöhnliche Sonnenblume. In der Regel handelt es sich dabei um einjährige Pflanzen, die innerhalb von acht bis zwölf Wochen eine Höhe von um die drei Metern erreichen. Aufgrund dessen sollte genügend Platz zwischen den Pflanzen sein. Die Saat musst du lediglich etwa 2-5 cm tief in die Erde stecken und anschließend sorgfältig gießen. Wichtig ist, dass der Standort windgeschützt und warm ist. Bei der Erde solltest du beachten, dass sie nährstoffreich und locker ist. Bemerkst du, dass deine Sonnenblumen etwas Unterstützung brauchen, um nicht einzuknicken, kannst du ihnen mit einem Bambusstab helfen.

Gemüsesaat zum Säen im Juni

Hast du eigenen Gemüsegarten, solltest du im Juni dieses Gemüse aussäen:

Verschiedene Salatsorten sind gut hitzeverträglich. CC0 / Pixabay / maxmann

Späte Möhrensorten : Verschiedene Möhrensorten wie die "Roten Riesen", "Rodelika" oder "Juwarot" zählen zu denjenigen, die du spät ernten und somit für den Winter einlagern kannst. Zum Säen ziehst du etwa 1-2 cm tiefe Rillen und legst die Saat mit einem Abstand von etwa 20-40 cm hinein. Wichtig ist, dass du die Möhren während eventuellen Trockenperioden feucht hältst und ein sandig-lehmiges, lockeres Substrat wählst.

Wie du siehst, gibt es eine Menge an Pflanzen und auch Gemüsesorten, die du im Juni ansäen kannst. Was in deinen Garten passt und was deinem Geschmack entspricht, ist letztendlich dir überlassen.

Tipp: Hier erhältst du zahlreiche Hinweise und Tipps rund um die Aussaat von Gemüse.