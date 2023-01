Spiele-Test "Dragonwood": So gut ist das Kartensammelspiel auch für kleine Schwertkämpfer

„Dragonwood“: Rezension des Würfel-Kartenspiels

Der Titel „Dragonwood“ und das stimmungsvolle Cover machen kleinen und großen Kämpfernaturen schon einmal Lust auf mehr. Wer die Box öffnet, merkt schnell, dass es sich um eine Mischung aus Kartensammel- und Würfelspiel handelt. Es gibt Abenteurerkarten, vier Glückskäferkarten, Ereigniskarten, Verstärkungskarten, Dragonwood-Karten und sechs Würfel mit den Ziffern eins bis vier.

Wie spielt sich „Dragonwood“?

Die Handkarten sind in fünf verschiedene Farben aufgeteilt, welche jeweils einen Charakter abbilden, beispielsweise Bogenschütze, Amazone oder Magier. In einer Auslage liegen stets fünf Dragonwood-Karten in der Mitte des Tisches. Diese Wesen, wie den hungrigen Bären, oder Gegenstände, etwa einen Umhang oder einen Eimer Spinat, kann man sich durch Angriffe (Schlag, Tritt oder Kampfschrei) erobern. Karten aufsteigender Zahlenreihe erlauben einen Schlag, Karten mit gleicher Zahl sind Voraussetzung für einen Tritt, und Karten gleicher Farbe erlauben, die Kreaturen anzuschreien.

Je nachdem, wie viele für den jeweiligen Angriff passende Handkarten man ausspielt, so viele Würfel darf man für seinen Angriff nutzen. Die Wesen- und Gegenstandskarten geben jeweils vor, welche Gesamtaugenzahl zur Eroberung nötig ist.

Erreicht die Summe der Würfelaugen den Wert der Karte, kann der Spieler sie von der Auslage nehmen und zu sich legen. Der freie Platz wird mit der obersten Karte des Dragonwood-Stapels aufgefüllt.

Ein eroberter Gegenstand erleichtert die weiteren Kämpfe, die eroberten Wesen geben Siegpunkte. Ziel des Spieles ist es, am Ende die meisten Punkte zu erreichen. Eine Partie "Dragonwood" endet, sobald beide Drachenkarten erobert oder der Abenteuer-Nachziehstapel zum zweiten Mal durchgespielt wurde.

Infos und Fazit

Die Anleitung ist leicht verständlich, die Spielzüge gehen schnell von der Hand, so gibt es keine langen Wartezeiten in der Runde. Entweder Karte ziehen, oder Karten ablegen, also einen Angriff starten, und würfeln, schon ist der/die Nächste an der Reihe. Die Karten sind fröhlich und auch kindgerecht illustriert, einzig die Glückskäferkarten passen nicht in die schöne Reihe.

Die Würfel im Fantasy-Look sind äußerst ansprechend, sie bringen natürlich einen entsprechend hoher Glücksfaktor ins Spiel. Das Thema ist gut umgesetzt und das Spiel erreicht nicht nur Fans der klassischen Fantasy. Auch deshalb macht uns "Dragonwood" sehr viel Spaß und wird von uns gerne mehrere Partien hintereinander gespielt.

Infos zu „Dragonwood“ im Überblick:

Spieleranzahl: 2 bis 8 Altersempfehlung: ab 8 Dauer: 20 Minuten Verlag: Game Factory Autor: Darren Kisgen

Pro:

schnell verstanden und schnell gespielt ansprechend und kindgerecht illustriert sehr schöne Würfel im Fantasy-Look. Thematik gut umgesetzt Für Fans der klassischen Fantasy sehr ansprechend hoher Spaßfaktor

Contra

Design der Marienkäferkarte bricht mit dem restlichen Stil

Redaktionswertung: 9 von 10 Punkten

Fazit: „Dragonwood“ ist ein kurzweiliges, unterhaltsames Kartensammel-Spiel für Fantasy-Helden, die ihren Spaß daran haben, gegen Oger, Drachen und Wildschweine in den Kampf zu ziehen, dabei aber genug Wagemut mitbringen, um mit dem hohen Glücksfaktor beim Würfeln leben können. Für das, was es sein will - eine leichte und schnelle Abenteuer-Zockerei für die ganze Familie - überzeugt das Spiel auf allen Ebenen. Kommt bei uns immer gerne auf den Tisch.

Transparenzhinweis: Für das Testen des Spiels hat uns der Verlag ein Rezensionsexemplar ohne weitere Auflagen zur Verfügung gestellt.