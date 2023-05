Die Kandidaten für das Spiel des Jahres 2023 stehen fest: Die Jury des Spiel des Jahres e.V. hat am Montagnachmittag (22. Mai 2023) im Frankfurter Spiele-Café Playce die Longlist und die Shortlist für den wichtigsten deutschen Gesellschaftsspiele-Preis bekannt gegeben.

Vertreten war der Verein durch den Vorsitzenden Harald Schrapers und den Koordinator der Kinderspiel-Jury, Christoph Schlewinski. Wir haben die Präsentation der Longlist und Shortlist 2023 im Live-Stream verfolgt und fassen die Vorstellung für euch zusammen.

Die besten aktuellen Brettspiele - Jury stellt Kandidaten für Auszeichnung vor

Wie Schrapers und Schlewinkski informierten, haben sich die beiden Jurys des Vereins (für das Kinderspiel des Jahres einerseits und für Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres andererseits) insgesamt 440 Spiele genauer angeschaut. Das seien 10 Prozent mehr als 2022.

Hinsichtlich der Kinderspiele machte Christoph Schlewinski auf einen Trend aufmerksam: "So starke Merkspiele hatten wir noch nie!. Vorsitzender Schrapers ergänzte, dass es mit "That's Not A Hat" auch ein Merkspiel auf die Longlist des Spiel des Jahres geschafft habe.

Ebenfalls bemerkenswert im Bereich der Erwachsenenspiele: Harald Schrapers und Co. hatten auffällig viele Spiele zu testen, "die deutlich über die klassische Spieleranzahl von 1 bis 4 Personen hinausgehen". Dazu gehörten Partyspiele wie Fun Facts und Hitster, aber auch Challengers, das mit bis zu acht Personen gespielt werden kann. Das sei womöglich ein "kleiner Trend". Einen Kritikpunkt mussten die Spiel-des-Jahres-Vertreter auch loswerden: "Selbst bei den herausragenden Spielen wäre etwas mehr redaktionelle Sorgfalt gut gewesen", etwa bei der grafischen Gestaltung oder bei der Spielregel. Dennoch habe es viele gute Ideen gegeben, die eine Nominierung rechtfertige.

Spiel des Jahres 2023: Das sind die Nominierten - und die Longlist-Spiele

Vorgestellt wurden zunächst die Longlists für die drei Kategorien, in denen die Jury ihre Auszeichnung vergibt. Auf diese Liste schaffte es beim "Spiel des Jahres" neun Brettspiele, beim "Kinderspiel des Jahres" sechs Spiele und beim "Kennerspiel des Jahres" fünf Gesellschaftsspiele. Aus den drei "besten" aus diesen drei Langlisten bildete die Jury jeweils eine Shortlist mit drei Spielen. Es gibt also pro Kategorie drei Spiele, die sich nun offiziell "Nominiert als Spiel des Jahres 2023" nennen dürfen.

Das sind Anwärter auf den Preis Spiel des Jahres 2023:

Spiel des Jahres:

Auf der Longlist befinden sich:

Mantis (Ken Gruhl, Jeremy Posner bei Exploding Kittens)

That’s Not a Hat (von Kasper Lapp, bei Easy Draws it)

Hitster (Jumbo) - hier findest du unseren Test zum Spiel

Akropolis (von Jules Messaud bei Kobold Spieleverlag/Gigamic) - hier geht es zu unserer Rezension des Spiel, das kürzlich Spiel des Jahres in Frankreich geworden ist.

KuZOOka von Leo Colovini (Pegasus Spiele),

QE von Gavin Birnbaum (Strohmann/BoardGameTables)

Kinderspiel des Jahres:

Gigamon* von Johann Roussel und Karim Aouidad (Mirakulus/Studio H)

Mysterium Kids* von Antonin Boccara und Yves Hirschfeld (Libbelud/Space Cow)

Carla Caramel* von Sara Zarian (Loki)

Auf die Longlist geschafft haben es:

Mein erstes Abenteuer (Band 1 bis 7) (Board Game Box)

Douzanimo von Sébastien Decad (Djeco),

Rutsch und Flutsch von Joel Escalante und Rafael Escalante (Game Factory)

Kennerspiel des Jahres:

Challengers* von Johannes Krenner und Markus Slawitscheck (1 More Time Games und Z-Man Games)

Iki* von Koota Yamada (Giant Roc/Sorry we are French)

Planet Unknown von Ryan Lambert und Adam Rehberg (Strohmann Games/Adam’s Apple Games)

Auf der Longlist waren zudem:

Council of Shadows von Martin Kallenborn und Jochen Scherer (alea/Ravensburger)

Mindbug von Skaff Elias, Richard Garfield, Marvin Hegen und Christian Kuhdahl (Nerd Lab),

Laut Jury findet 2023 zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder eine gemeinsame Preisverleihung für alle drei Kategorien statt. In den vergangenen Jahren fand die Kür zum Kinderspiel des Jahres stets vor der für die Erwachsenenspiele statt. Die endgültige Entscheidung über das Spiel des Jahres 2023 wird am Sonntag, 16. Juli 2023, um 18 Uhr in der Music Hall in Berlin bekannt geben.

Den Gewinner eines Sonderpreises, "der genau genommen auf zwei Sonderpreisen besteht", hat die Jury bereits während der Nominierung verlautet: Cyril Demaegd erhielt diese Auszeichnung für sein"Unlock"-Reihe*, speziell für "Unlock!Game Adventures" and "Unlock! Kidz". Laut Harald Schrapers gebe es die Rätselspiel-Reihe zwar bereits seit 2017, es sei allerdings "bemerkenswert, wie die Qualität der Spiele gestiegen ist".

