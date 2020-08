"Wem ist diese süße Fellnase entlaufen?" - Unterfränkische Polizei sucht Hundebesitzer

" Wem ist diese süße Fellnase entlaufen?" Mit diesen Worten sucht die unterfränkische Polizei nach dem Besitzer eines entlaufenen Hundes.

Ein 13-jähriger Junge hatte den entlaufenen Vierbeiner am Montag gegen 10 Uhr i m Würzburger Stadtteil Heuchelhof mitten auf der Straße entdeckt. Eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nahm sich dem Tier an und brachte es in das Tierheim in Würzburg. Dort wartet der Hund auf sein Herrchen oder Frauchen.

Besitzer des Hundes wird gesucht

Auf Facebook hatte die Polizei viel Zuspruch für die Rettungsaktion bekommen. Zahlreiche Nutzer bedankten sich bei den Beamten. Und auch die waren sichtlich angetan von ihrem Einsatz: " Wir können doch den kleinen Hund nicht einfach herumirren lassen. Und Spaß machen solche Einsätze auch noch", schrieben die Beamten auf ihrer Facebook-Seite. Und: " Über zu wenig Streicheleinheiten auf der Fahrt ins Tierheim kann sie sich bestimmt nicht beschweren."