"Shopping Queen" in Nürnberg: Vox dreht aktuell in der Region

Vox dreht aktuell in der Region Sendetermin steht fest: Ausstrahlung schon im Oktober

Fernsehsender gibt Motto der Doku-Soap bekannt

Die beliebte Doku-Soap "Shopping Queen" wird aktuell in Nürnberg gedreht. Das bestätigt der Fernsehsender Vox gegenüber inFranken.de.

"Shopping Queen" in Nürnberg: Das ist geboten

"Ja, wir drehen aktuell in und um Nürnberg", erklärt eine Sprecherin am Mittwoch (1. September 2021) gegenüber inFranken.de. Die Ausstrahlung soll bereits im Oktober stattfinden. Geplant ist demnach die Woche vom 18. bis zum 22. Oktober 2021.

Das Prinzip der Vox-Sendung "Shopping Queen": 500 Euro und vier Stunden Zeit, um ein Outfit zu kreieren. Von Montag bis Freitag ist an jedem Wochentag jeweils einer der fünf Teilnehmer an der Reihe, um in die Stadt zu ziehen und eine von Moderator Guido Maria Kretschmer gestellte Styling-Aufgabe zu erfüllen.

Bei der "Shopping Queen"-Ausgabe aus Nürnberg lautet das Motto: "Blickfang Beine! Zeige, wie aufregend du deine neuen Strümpfe in Szene setzt!“

Die fünf Kandidatinnen sind zwischen 28 und 56 Jahre alt. Sie heißen Jessica, Brigitte, Kerstin, Katharina und Suela. Gedreht wurde laut Senderangaben unter anderem bei "La Costume" in der Pfannenschmiedsgasse und bei "Glore Nürnberg" in der Karl-Grillenberger-Straße.

Bereits im vergangenen Jahr war die Sendung zu Gast in Nürnberg.