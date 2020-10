"Shopping Queen" in Franken: Der VW-Bus der "VOX"-Sendung wurde entdeckt. Der Fernsehsender verrät auf Nachfrage, was dahinter steckt und vor allem, wo die Dreharbeiten stattfinden.

Eine Sprecherin von "VOX" bestätigt die Sichtungen und verrät: "Wir drehen momentan im Raum Nürnberg." Fans der beliebten Doku-Soap müssen sich aber wohl etwas gedulden. Denn: Ein Ausstrahlungstermin der Folgen aus Franken steht noch nicht fest.

"Shopping Queen" in Nürnberg: Das Konzept hinter der Doku-Soap

Seit 2012 wird "Shopping Queen" auf dem Sender "VOX" werktags ausgestrahlt. Moderator ist Modedesigner Guido Maria Kretschmer. Jede Woche findet die Doku-Soap in einer anderen Stadt statt, insgesamt gibt es fünf meist weibliche Teilnehmer. Anschließend wird ein Motto vorgegeben, nach dem sich die Kandidaten für 500 Euro einkleiden sollen. Auch Make-up und Friseurbesuch sind meist mit dabei.

Während die Kandidaten, meist mit einer Begleitperson beim Shoppen sind, schauen sich die anderen Teilnehmer in deren Wohnung um. Am Ende des Tages folgt eine Bewertung auf einer Skala von null bis zehn. Zusätzlich verteilt Guido Maria Kretschmer am Ende der Woche nochmal Punkte. Der Gewinner wird zur "Shopping Queen" der jeweiligen Stadt gekürt und erhält entweder 1000 Euro Preisgeld oder einen teuren Sachpreis, selbstverständlich mit Moderelation.

