Umbau des Nürnberger Plärrer in Planung: Der Plärrer ist einer der größten Verkehrsknotenpunkte der Stadt Nürnberg und gleichzeitig wichtiges Drehkreuz für den ÖPNV. Das Problem: Der bekannteste Platz in Nürnberg ist gleichzeitig wohl der hässlichste Platz in Nürnberg. Dabei hat der Plärrer als moderne Verkehrsdrehscheibe früher sogar einmal richtig gut ausgesehen.

Das soll wieder so werden: Die Stadt Nürnberg spielt offensichtlich ganz konkret mit dem Gedanken, dem grauen Albtraum für urbane Ästheten wieder ein schöneres Aussehen zu verpassen. Die SPD tritt dabei sogar dafür ein, den historischen "Plärrer-Automaten" in neuer Form wiederzubeleben und damit nebenbei wohl auch an die glorreiche Vergangenheit der Sozialdemokraten zu erinnern und einen alten Fehler zu korrigieren.

Plärrer: Umgestaltung ist ein Riesenprojekt

Die Idee der Plärrer-Neugestaltung ist freilich nicht ganz neu. Schon 2015 hat die SPD vorgeschlagen, den mittlerweile ziemlich unschönen Platz mit seinen vielen Gleisen und Straßen wieder ein wenig aufzuhübschen und einen Ideenwettbewerb für die Neugestaltung zu starten. Allerdings wohl nicht nur aus gänzlich uneigennützigen Gründen.