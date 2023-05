Flughafen Nürnberg: Flugzeug mit Retro-Lackierung im Einsatz

im Einsatz Außergewöhnlicher Airbus A320 fliegt nach Mallorca

fliegt Sonderlackierung stammt ursprünglich aus 1960er-Jahren

Vom Flughafen Nürnberg startet momentan ein besonderes Flugzeug: Die Fluggesellschaft Condor hat einem ihrer Flieger eine Sonderlackierung verpasst, deren Design knapp 60 Jahre alt ist. Es sei nicht unüblich, dass Gesellschaften ihre Flugzeuge abgesehen von den normalen Lackierungen auch mit besonderen Looks gestalten, erklärt Jan Beinßen, stellvertretender Pressesprecher des Flughafens Nürnberg, gegenüber inFranken.de. Vor drei Wochen bereits hat ein Flieger mit einer Sonderlackierung für Aufsehen am Flughafen gesorgt.

Fast 60 Jahre altes Design: Condor mit origineller Maschine am Flughafen Nürnberg vertreten

"Sonderlackierungen können zu Werbezwecken sein oder einfach, um ein wenig herauszustechen. Außerdem kommt das besondere Aussehen auch sehr gut in der Spotterszene an", so Jan Beinßen. Als Spotter (engl. to spot: beobachten) werden Personen bezeichnet, die sich mit dem gezielten Beobachten von Objekten oder Phänomenen beschäftigen. Das Parkhaus P2 am Nürnberger Flughafen sei ein beliebter Ort der Spotter, da sie von dort aus einen guten Blick auf das Rollfeld und die Flieger haben, um sie zu fotografieren.

Das Flugzeug sei natürlich nur von außen retro, unter der Lackierung aus den 1960er-Jahren stecke ein moderner Airbus A320. Die Maschine mit der Aufschrift "Condor-Flugdienst" könne pro Flug rund 180 Passagiere nach Mallorca befördern.

Allerdings dürfe man nicht zu lange warten, wenn man die besonderen Flieger live sehen will: "Solche Lackierungen bleiben nicht ewig auf den Flugzeugen. Das geht meistens über einen bestimmten Zeitraum von ein paar Monaten." Doch nicht nur die außergewöhnliche Lackierung des Airbus A320 sorgte in letzter Zeit für nostalgische Gefühle am Flughafen Nürnberg. Auch ein altes Foto, das der Airport vor kurzem veröffentlicht hat, versetzte viele zurück in die 60er.