Flughafen Nürnberg: Ungewöhnliche Maschine wird zum Blickfang - "Megaschön"

Der Flughafen Nürnberg beherbergte am frühen Mittwochmorgen (3. Mai 2023) einen Flieger der besonderen Art. Die Maschine der Fluggesellschaft "SunExpress" machte mit seiner auffälligen Lackierung von sich Reden.

Aus Richtung Antalya kommend landete das Flugzeug am Mittwoch um 1.50 Uhr am Nürnberger Airport - und trat schon wenige Stunden später wieder den Rückflug in Richtung Mittelmeerküste an.

Flughafen Nürnberg: Maschine mit PAW-Patrol-Lackierung macht Halt am Airport - "mal was anderes"

"Gestern Nacht kam eine sehr spezielle Maschine von SunExpress zu uns: eine Boeing 737 in PAW Patrol Lackierung!", schrieb der Airport Nürnberg am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite. "Paw Patrol" ist eine kanadische Animationsserie über sechs hilfsbereite Hundewelpen, deren tierische Helden seit 2013 Kinderherzen auf der ganzen Welt höherschlagen lassen.

"So ein Flieger ist schon etwas Besonderes", verrät Simon Rein von der Pressestelle des Flughafens Nürnberg auf Anfrage von inFranken.de. Solche Lackierungen seien meist das Ergebnis von Partnerschaften zwischen Fluggesellschaften und privaten Unternehmen, und zögen immer wieder die Blicke der Fluggäste auf sich. Gerade für die ganz jungen Reisenden dürfte der Aufenthalt zwar etwas zu spät gewesen sein, um den Flieger vor Ort zu bewundern, doch unter dem Facebook-Post zeigten sich einige Nutzer hellauf begeistert: "Megaschön. Einfach mal was anderes", schwärmt ein User.

Eine andere Nutzerin hofft auf eine zweite Möglichkeit, um den Flieger mit eigenen Augen zu bewundern: "Hoffentlich auch im August, meine Jungs würden ausflippen". Ob dieser Wunsch erfüllt wird, sei laut Simon Rein vom Flughafen Nürnberg allerdings kaum vorhersehbar: "So etwas können wir leider nur schwer voraussagen, da wir oft erst am Vortag genaue Information über die Maschinen erhalten."

Flughafen Nürnberg mit mehreren neuen Direktzielen

Der Flughafen Nürnberg bietet allerdings nicht nur farbenfrohe Flugzeuge, sondern ab Juli auch ein neues Direktziel. Im November kommen dank einer deutschen Airline dann drei weitere neue Direktziele hinzu, welche die "mit Abstand attraktivsten Sonnenziele im Winter" seien. Unterdessen hat der Frankfurter Flughafen nach einem holprigen Jahresstart Bilanz gezogen.