Am 23. Januar 2022 wurde es beim Dschungelcamp (RTL) in einem Gespräch zwischen dem Nürnberger Bodyguard Peter Althof und Mit-Kandidat Filip Pavlović emotional. Dieser erinnerte den 66-Jährigen an seinen Sohn Dennis (28), zu dem er seit drei Jahren keinen Kontakt habe.

Offen spricht der Personenschützer von seiner Beziehung zu Dennis, die irgendwann "eskaliert" sei. Zu diesen persönlichen Familieneinblicken meldete sich Dennis in einem Interview mit RTL nun zu Wort.

Nürnberger Dschungelcamp-Kandidat: "Mein Sohn hat mir ein paar Mal wehgetan"

In einem Vier-Augen-Gespräch mit Reality-TV-Darsteller Pavlović kommt Althof auf die Beziehung zu mit seinem Sohn zu sprechen, die bereits drei Jahre auf Eis liege. "Ich finde sowas traurig. Ich kenne auch Söhne, die keinen Kontakt zu ihrem Vater haben und die gehen kaputt daran", spricht ihm Pavlović daraufhin ins Gewissen. "Das möchte ich nicht", ist Althofs Antwort. "Er hat mir ein paar Mal wehgetan und gesagt, 'Du warst nie für mich da.' Das stimmt nicht, ich war immer für ihn da."

Als Bodyguard sei er allerdings viel unterwegs gewesen. "Jeder Sohn braucht seinen Vater", erwidert Pavlović und ermuntert ihn, auf seinen Sohn zuzugehen, der sicher daran interessiert sei, den Kontakt wiederherzustellen. Althof zeigt sich skeptisch. Irgendwann sei es eskaliert und sein Sohn habe gesagt: "Ich brech' mit dir, Papa", erzählt er nachträglich in die RTL-Kamera. "Wer liebt seine Kinder nicht. Ich bin auch stolz auf sie und liebe sie, das ist ganz klar." Bei einer zufälligen Begegnung im Supermarkt habe sein Sohn aber kein sonderliches Interesse an einem Gespräch gezeigt.

Über eine dritte Person, habe er erfahren, dass Dennis das Dschungelcamp verfolgt und ihm viel Glück wünscht. Althof lässt erkennen, dass er sich mehr persönlichen Austausch gewünscht hätte. Doch was sagt Dennis zu dieser öffentlichen Thematisierung? RTL veröffentlichte am Mittwoch (26. Januar 2022) ein Interview, das zuversichtlich auf eine Versöhnung macht.

Sohn Dennis äußert sich: "Er hätte schon lange mit mir sprechen können"

Dennis sei überrascht über das Gespräch seines Vaters mit dem etwa gleichaltrigen Pavlović. "Ich bin ihm überhaupt nicht böse. Er hätte das aber nicht im Dschungel ansprechen müssen, wenn es ihn so belastet, hätte er schon lange mit mir sprechen können", sagt er gegenüber RTL. Den Grund für das Zerwürfnis wolle er lieber unter vier Augen klären. Doch er verrät, dass er sich manchmal einen anderen Umgang gewünscht hätte.

Gröbe nach hätten sich die Eltern getrennt, als er sechs Jahre alt war. "Er war immer ein Lebemann. Er war selten zu Hause. Das ist aber nicht der Grund, warum es zum Bruch kam. Man kann mit ihm viel Spaß haben - als Kumpel - aber er wusste oft nicht, wie man als Vater auch sein kann, nämlich mehr für sein Kind da sein".

Über einen Anruf freue er sich in jedem Fall. Bis dahin muss Peter Althof allerdings noch seine Zeit im Dschungelcamp meistern: "Ich wünsche meinem Vater viel Glück und ich wünsche ihm die Krone", sagt Dennis hierzu.