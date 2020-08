"Der Schauberg ist für alle da": Jetzt wehren sich die Biker

Riskante Fahrmanöver, wahnwitzige Geschwindigkeiten jenseits des Tempolimits und Asphalt-Anarchisten, für die nur ihre eigenen Gesetze der Straße gelten: Um den Schauberg ranken sich in jüngster Zeit viele Geschichten" domain="www.infranken.de" target="_blank" class="external-link-new-window , von denen inzwischen jeder Bewohner der umliegenden Orte ein paar parat hat. Die meisten klingen eher nach Wilder Westen anstatt öffentlicher Landesstraße, doch die Protagonisten sind immer dieselben: junge Leute aus der Umgebung, die auf ihren Rennmaschinen andere Verkehrsteilnehmer in Angst und Schrecken versetzen. Lange haben sie geschwiegen und still mit dem Kopf geschüttelt. Bis jetzt.