Trügerische Sicherheit: In Schauberg wird weitergerast

Das leise Surren des Motors klingt nach Kilometern entfernt. Doch bereits wenige Sekunden spter erscheint das Motorrad oben in den Serpentinen, der Fahrer steuert seine Rennmaschine in rasantem Tempo hinab ins Tal. Im letztmglichen Augenblick bremst er ab und nimmt die Kurve in dieser Art Schrglage, bei der die Kniescheibe unter dem Lederanzug auf dem Asphalt reibt. In der Ausfahrt treibt es ihn in den Gegenverkehr. Was wre wenn? - Die Szene bleibt unspektakulr, weil in diesem Moment kein Auto hinter der nchsten Kurve entgegenkommt.