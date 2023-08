Seit über 50 Jahren steht das Freizeit-Land Geiselwind im unterfränkischen Landkreis Kitzingen für ein Erlebnis voller Action, Fun und Abenteuer für die ganze Familie. Der Park zählt mit abwechslungsreichen Attraktionen und aufregenden Specials zu einem der beliebtesten Ausflugsziele im Sommer. Damit du den Vergnügungspark noch intensiver genießen kannst, lässt sich der Spaß ganz einfach auf zwei Tage verlängern. Das brandneue Seaside-Resort in unmittelbarer Parknähe führt die Themenwelt des Parks fort und bietet ideale Übernachtungsmöglichkeiten. Gratis Eintritt für zwei Tage, eine Übernachtung inklusive Frühstück und Abendessen macht unser Gewinnspiel möglich: inFranken.de verlost in Kooperation mit dem Freizeit-Land zwei mal zwei Eintrittskarten (2 Tage Park) inkl. Übernachtung im Seaside-Resort, Frühstück und Abendessen.

Attraktionen in fünf Themenwelten: Das kannst du im Freizeit-Land erleben

In den laufenden Sommerferien schickt dich das Freizeit-Land auf eine Reise in vergangene Zeiten. Vom 06. bis 10. September finden die Dino-Tage statt: Die Piraten-Arena verwandelt sich in eine faszinierende Welt, in der du die Urzeit-Riesen bestaunen und näher kennenlernen kannst. Auch zum Schulstart haben sich die Verantwortlichen etwas einfallen lassen: Am ersten Wochenende nach Schulbeginn erhalten Schüler der ersten Klasse gegen Vorlage freien Eintritt. Neben der großen Kinderdisco rundet eine Schatzsuche das Angebot ab. Die auf dem gesamten Gelände versteckten Goldtaler bringen den glücklichen Findern eine Überraschung ein, die in der Parkverwaltung bereitliegt.

Mit über 120 Attraktionen in fünf Themenwelten wird Abwechslung im Freizeit-Land großgeschrieben. Adrenalinkicks bei Fahrgeschäften wie dem "Fluch des Kraken" treffen auf gemäßigte Angebote wie die "verrückte Bauernhoffahrt". Neben der klassischen Fahrgeschäfte ist die Bandbreite mit gleich sechs verschiedenen Shows ebenfalls enorm hoch. Von tierischen Performances bei "Crazy Dogs" und einer Lasershow hin zu einer magischen Reise von London nach Paris, kommen alle Parkbesucher auf ihre Kosten. Ein besonderes Special wurde im Bereich Virtual Reality geschaffen. Mithilfe einer VR-Brille und einem Handtracker erlebst du ein einzigartiges VR-Erlebnis, bei dem du dich frei im Raum bewegst und dabei Herausforderungen meisterst.

Vorab kannst du dich hier über alle Highlights informieren. Im Freizeit-Land selbst hilft dir der Parkplan zur besseren Orientierung. Besonders während der noch laufenden bayerischen Sommerferien lädt ein Ausflug dazu ein, die Vielfalt der Freizeitangebote im Vergnügungspark zu entdecken und zu genießen. Grundsätzlich hat das Freizeit-Land seine Pforten in diesem Zeitraum täglich von 09:30 bis 18:00 Uhr geöffnet. An ausgewählten Samstagen kannst du sogar bis 19:00 Uhr erleben, staunen und Spaß haben. Weitere Details zu den Öffnungszeiten, auch im Hinblick zur Nebensaison nach den Ferien, findest du hier.

In direkter Nachbarschaft zum Freizeit-Land in den Tag starten: das Seaside-Resort als ideale Übernachtungsmöglichkeit

Bei der Vielzahl an Attraktionen und Shows kann die Zeit an einem einzelnen Tag schon einmal knapp werden, gerade wenn man am liebsten alle Fahrgeschäfte nutzen möchte. Damit du deine Zeit besser einteilen und die Freizeitmöglichkeiten intensiver erleben kannst, bietet sich ein mehrtägiger Besuch an. Lediglich zwei Minuten Fußweg trennen das Freizeit-Land mit dem erst 2022 eröffneten Seaside-Resort. Dort stehen Bungalows, ein Restaurant und weitere Entspannungs- und Freizeitmöglichkeiten für dich und deine Familie bereit.

Die Themenwelt des Vergnügungsparks wird im Hotel nahtlos fortgeführt. Stilvolle Übernachtungsmöglichkeiten bieten dir verschiedene Piratenschiffe und Piratenhütten. Die liebevoll eingerichteten Bungalows stehen einzeln auf dem Gelände verteilt, sodass ihr euer eigenes kleines Reich ohne direkte Zimmernachbarn genießen könnt. Das große Piratenschiff hat eine Kapazität von bis zu fünf Personen, während das kleinere Pendant bis zu drei Personen beherbergen kann. Eine ideale Alternative für alle Landratten bieten die urigen Piratenhütten. Die großzügigen Bungalows bestehen aus zwei Schlafzimmern, einem gemütlichen Wohnzimmer und einem Badezimmer. Die angrenzende Terrasse lädt dazu ein, den erlebnisreichen Tag im Freizeitpark ausklingen zu lassen. Impressionen und weitere Informationen findest du auf den Seiten des Resorts.

Neben der unmittelbaren Nähe zum Freizeit-Land wartet das Ressort selbst mit weiteren Freizeitmöglichkeiten auf. Der Indoorspielplatz "Räuberhorde" und mehrere Spielplätze im Außenbereich laden insbesondere die jüngsten Gäste zum Klettern, Rutschen und Spielen ein. Beim Piraten-Minigolf kann die ganze Familie ihr Können unter Beweis stellen und auf den thematisch passenden Bahnen die Schläger schwingen. Nach einem anstrengenden Tag im Park stehen für alle Saunaliebhaber gemütliche Saunafässer bereit, um die Seele baumeln zu lassen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Im Restaurant Seeblick gehst du auf kulinarische Entdeckungsreise und tankst neue Energie für die Action im Park.

Jetzt mitmachen und Übernachtung im Seaside-Resort inkl. zweitägigen Parkeintritt, Frühstück und Abendessen gewinnen!

Wer Lust auf eine Übernachtung im Seaside-Resort und zwei Tage im Freizeit-Land Geiselwind bekommen hat, kann jetzt an unserem Gewinnspiel teilnehmen: inFranken.de und das Freizeit-Land verlosen 2x2 Übernachtungen im Seaside Resort inklusive 2 Tage Parkeintritt, Frühstück und Abendessen. Teilnahmenschluss ist Freitag, 1. September 2023, um 10 Uhr.

Teilnahmebedingungen:

Die Gewinner werden ausgelost und per E-Mail informiert. Die Namen der Gewinner werden an das Freizeit-Land übermittelt. Es wird gebeten, sich telefonisch mit dem Freizeit-Land auseinanderzusetzen und Details zum Buchungsdatum zu klären. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Veranstalter des Gewinnspiels ist inFranken.de GmbH & Co KG. Die Mitarbeiter der Mediengruppe Oberfranken und der Kooperationspartner sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person ab 18 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat. Die Namen der Gewinner werden erfasst, aber nach Abwicklung des Gewinnspiels gelöscht.

