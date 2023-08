Gemütliche Fass-Unterkünfte in Franken - hier kannst du im Weinfass schlafen

Übernachten im Weinfass: Diese Unterkünfte in Franken machen es möglich! Du hast Lust auf Urlaub, aber keine Lust, zu weit wegzufahren? Hotels und Bettenburgen langweilen dich? Dann sieh dir hier drei außergewöhnliche Unterkünfte in Franken an, wo du in Weinfässern und ähnlichen Glamping-Zimmern unterkommen kannst. Camping in Deutschland bietet für jeden etwas. Von den Stränden der Nordsee bis zu den Gebirgen in Mittel- und Süddeutschland gibt es ein vielfältiges Angebot. In unserem separaten Artikel stellen wir euch 12 tolle Campingplätze in Deutschland vor.

1. Glamping am Brombachsee

Die Luxus-Variante vom Camping – Glamping – kannst du auch am Brombachsee in Mittelfranken erleben. Bei „Waldcamping am Brombachsee“ in Pleinfeld (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) gibt es eine Reihe ganz besonderer Unterkünfte. Gemütliche kleine Holzhütten, ausgestattet mit einem 1,40-Bett versprechen einen Camping-Aufenthalt ohne lästiges Zelt-Aufbauen. In der etwas größeren Version gibt es sogar Platz für 4-köpfige Familien inklusive Küchenzeile und einem kleinen Bad. Das Camping-Fass ist die urige Version der Hütten, bietet aber nicht weniger Komfort. Das Bett ist 2x2 Meter groß, das Innere ist außerdem mit Beleuchtung und Steckdosen ausgestattet und bietet einen Tisch inklusive Sitzbänke. Zusätzlich gibt es ein Fass, das mit zwei Stockbetten à 90 Zentimeter Breite extra auf Kinder zugeschnitten ist.

Ähnlich wie die Fässer sind auch die Trekking-Pods eine besondere Art des Campings. Diese gibt es entweder für zwei Personen oder in der Penthouse-Variante für bis zu vier Personen. Bei Letzterer verspricht eine gemütliche Stelzen-Terrasse, die Sommerabende besonders schön ausklingen lassen zu können. Darüber hinaus gibt es noch ein großes Safari-Zelt, in dem bis zu fünf Personen unterkommen können und einen urigen Zirkuswagen für zwei Personen.

Der Campingplatz liegt etwa 20 Minuten fußläufig entfernt vom Brombachsee, wo das Wasser mit einer kühlen Erfrischung wartet. Besonders ist hier vor allem die Lage mitten im Wald. Auf der Anlage gibt es zudem diverse Sportangebote, wie Tennis oder einen Fahrradverleih. Auf zwei Rädern lässt sich auch wunderbar die Gegend und die traumhafte Natur erkundschaften.

Adresse: Waldcamping Brombach, Sportpark 13, 91785 Pleinfeld

Waldcamping Brombach, Sportpark 13, 91785 Pleinfeld Kontakt: 09144 - 60 80 90; anfrage@waldcamping-brombach.de

2. Übernachten im Weinfass auf dem Weingut Römmert

Im Dreieck zwischen Würzburg, Bamberg uns Schweinfurt liegt der beschauliche Ort Volkach (Landkreis Kitzingen) und mit einer Übernachtung in einem der beiden Weinfässer auf dem "Weingut Römmert" bist du hier dem Wein näher denn je. Die Idee, zwei Weinfässer als Unterkunftsmöglichkeit anzubieten, kam von Geschäftsführer Peter Heidecker. Darauf folgte eine Auseinandersetzung mit Statikern und Architekten, die die Fässer für das Weingut konzipierten, erklärt uns die Angestellte Frau Hauschild.

Die beiden Weinfässer, in denen hier übernachtet werden kann, sind ausgestattet mit einem Schlafbereich, in dem ein 1,80-Bett auf zwei Personen wartet. Die gemütliche Sitzecke mit Tisch und zwei Holzbänken lädt zum Essen oder Kartenspielen ein. Darüber hinaus gibt es ein Badezimmer. Im Fass gibt es WLAN und zusätzlich einen Weinkühlschrank und eine Kaffeemaschine. Optional kann im "Sonnenhotel Weingut Römmert" nebenan gefrühstückt werden.

Das Übernachten in einem Weinfass ist zwar so schon außergewöhnlich genug, für Hauschild liegt die Besonderheit dieser Unterkunft allerdings darin, dass die Gäste sich hier mitten in der Natur befinden und einen Blick in die Weinberge genießen. Entspannung und Erholung sind hier also vorprogrammiert!

Adresse: Erlachhof 1, 97332 Volkach

Erlachhof 1, 97332 Volkach Kontakt: 09381 / 7183200; info@weingut-roemmert.de

3. Dies & Fass – Übernachten im Weinfass

„Im Wein daheim“ schreibt Bettina Stenzel auf ihrer Website, wo sie die vier Weinfässer vorstellt, die als Ferienunterkunft von Gästen bezogen werden können. In Oberndorf, südwestlich von Ipsheim in Mittelfranken, befindet sich diese einzigartige Hotelalternative, wo auf keinerlei Luxus verzichtet werden muss.

Über den Ursprung der Idee zur Weinfass-Vermietung sagt Bettina Stenzel: „Ich verreise selbst gerne, und ich habe gerne Gäste bei mir, die ich gerne verwöhne und beherberge. In Ipsheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) in der kleinen Weinregion hat es einfach gut gepasst, mal etwas anderes anzubieten". Für Stenzel steht die Gastfreundschaft im Vordergrund. Außerdem ist die überschaubare Größe des Etablissements und die Unkompliziertheit der Unterbringung das, was diese Weinfass-Unterkunft so besonders machen.

Die vier 8000-Liter-Fässer sind alle ausgestattet mit Bett, Sitzgelegenheit, Fernsehen und Wlan. Im fünften Fass gibt es ein Badezimmer. Besonders liebevoll ist auch das Frühstück, das als Picknick serviert wird und so auch draußen genossen werden kann. Außerdem besteht es zu 90 Prozent aus Produkten, die von Traditionsbetrieben aus der Region stammen. Apropos "Region" – in dieser Gegend in Mittelfranken gibt es einiges Spannendes zu entdecken: Wandern und Fahrradfahren können die Gäste zum Beispiel auf dem Aischtalweg und keine zehn Minuten mit dem Auto entfernt von dieser Unterkunft, wartet die Frankentherme mit Wellness, Erholung und Entspannung. Bei Tipps für die Freizeitgestaltung ist man hier allerdings bestens beraten, wenn man sich an die freundliche Gastgeberin wendet!

Adresse: Dies & Fass, Oberndorf 50, 91472 Ipsheim

Dies & Fass, Oberndorf 50, 91472 Ipsheim Kontakt: 09381 / 7183200; info@weingut-roemmert.de

