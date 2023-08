Zoos sind ein Highlight für Groß und Klein. Bist du in Oberfranken unterwegs, solltest du einen Besuch im Zoologischen Garten Hof einplanen. Ob im Sommer oder im Winter, der Zoo ist zu jeder Jahreszeit ein lohnenswertes Ausflugsziel. Wir haben Wissenswertes rund um den Zoo für dich zusammengefasst. Der Tierpark ist übrigens auch E-Mailauf unserer Liste der besten Ausflugstipps für Familien in Franken vertreten.

Öffnungszeiten des Zoos in Hof

Der Zoologische Garten Hof ist der einzige Zoo Oberfrankens und mitten im Stadtteil Theresienstein gelegen. Die Lage ermöglicht es dir, im Sommer, kühle Stunden im Zoo zu verbringen. Aber auch schön verschneit im Winter ist der Ort ein besonderes Ausflugsziel.

Der Zoo ist während der Sommerzeit (vom 28.03. bis zum 31.10.) täglich von 09:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Während der Winterzeit (vom 1.11. bis zum 27.03.) ist der Zoo täglich von 09:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Adresse : Zoologischer Garten Hof, Alte Plauener Str. 40, 95028 Hof

: Zoologischer Garten Hof, Alte Plauener Str. 40, 95028 Hof Telefon : 09281 85429

: 09281 85429 Parkmöglichkeiten : entlang der Alten Plauener Straße und direkt vor dem Zoo, Behindertenparkplätze sind vorhanden, ebenso wie einige Fahrradständer

: entlang der Alten Plauener Straße und direkt vor dem Zoo, Behindertenparkplätze sind vorhanden, ebenso wie einige Fahrradständer Anreise mit dem Stadtbus: mit der Linie 5 bis zum Sonnenplatz und von dort aus mit der Linie 3 bis zur Haltestelle Zoo

mit der Linie 5 bis zum Sonnenplatz und von dort aus mit der Linie 3 bis zur Haltestelle Zoo Anreise mit dem Ostbayernbus: mit der Buslinie 6344 vom Hauptbahnhof direkt bis zur Haltestelle Zoo

mit der Buslinie 6344 vom Hauptbahnhof direkt bis zur Haltestelle Zoo Barrierefreiheit : weitgehend barrierefrei, Behinderten-WC vorhanden

: weitgehend barrierefrei, Behinderten-WC vorhanden Größe: 12,5 Hektar

Eröffnungsjahr: 1954

E-Mail

Homepage

Preise und Hundetag

Betrieben wird der Zoo von einem gemeinnützigen Verein. Spenden seitens der Besucher*innen sind demzufolge immer willkommen. Hast du einen Hund, darf dieser immer freitags mit in den Zoo. Dabei ist ein Hunde-Regel-Bogen zu befolgen, den du beim Eingang bekommst. Die Tickets für deinen Besuch kannst du online oder vor Ort kaufen.

Das sind die Eintrittspreise:

Tageskarten für Kinder ab 3 Jahren kosten 3 Euro,

für Kinder ab 3 Jahren kosten 3 Euro, Tageskarten für Erwachsene 7,50 Euro. Der ermäßigte Preis liegt bei 4,50 Euro.

Mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern könnt ihr euch eine Familienkarte für 18 Euro kaufen.

für 18 Euro kaufen. Ab 15 Personen sind Gruppenkarten sinnvoll. Bei diesen zahlen Erwachsene 5 Euro, Kinder 2 Euro.

sinnvoll. Bei diesen zahlen Erwachsene 5 Euro, Kinder 2 Euro. Darüber hinaus gibt es die Option, Jahreskarten zu kaufen. Für Kinder kosten diese 15 Euro, für Erwachsene 37,50 Euro und für Familien 90 Euro.

Besonderheiten und Führungen

Eine Besonderheit des Zoos: Viele Anlagen sind begehbar. Dies heißt, dass du als Besucher*in die Tiere ganz ohne störende Gitter erleben, beobachten und fotografieren darfst. Begehbar sind beispielsweise die Känguruwiese, das Streichelgehege und das Gehege der Schnee-Eulen. Für Schulklassen, Kindergärten, Vereine, Betriebe und Co. gibt es nach Absprache Führungen durch den Zoo.

Auf Anfrage sind zudem Gruppenführungen, Einzelführungen und Spezialführungen mit verschiedenen Themen ganz nach deinem Wunsch möglich. Bei einer Führung lässt du dich nicht nur mit Wissen berieseln, sondern darfst auch tatkräftig mithelfen.

Beispielsweise ist es möglich, einen Teil der Tierfütterung zu übernehmen, so kannst du manchen Tieren ganz nahe sein.

Die Tierwelt, Aquaponik-Anlage und Ferienspaß

Die Tierwelt im Zoo Hof ist vielseitig. Laut Angaben des Zoos beläuft sich der Tierbestand aktuell auf 1605 Tiere in 100 Arten. Du kannst verschiedene Tiere von Meerschweinchen über Kapuzineraffen bis hin zu Präriehunden und Zwergrindern bestaunen. Das Savannenhaus ist ein Highlight für Besucher*innen, die frei fliegende Vögel sehen wollen. Darüber hinaus gibt es ein Exotenhaus, eine australische Freifluganlage und ein Nachttierhaus. Mithilfe des Zooplans, den du entweder online einsehen oder vor Ort in ausgedruckter Version erhalten kannst, findest du dich gut zurecht.

Zoo Hof Die Tiervielfalt des Zoos in Hof ist riesig. Zoologischer Garten Hof (Collage) +1 Bild

Im Savannenhaus des Hofer Zoos gibt es eine sogenannte Aquaponik-Anlage. Aquaponik setzt sich aus den Begriffen "Aquakultur" und "Hydroponik" zusammen. Erster meint die Aufzucht von Wassertieren in Becken, zweiterer die Kultivierung von Nutzpflanzen mit dem Beckenwasser. Meist werden Nutzpflanzen kultiviert, wie Gemüsesorten oder Kräuter. Dieses Produktionsverfahren ist besonders effizient, da die Pflanzen Stoffwechselendprodukte sowie Futterreste der aquatischen Organismen als Dünger verwenden können. So wird das Wasser weniger belastet und steht den Wassertieren quasi wieder "gereinigt" zur Verfügung. Das Aquaponik-Projekt wird vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz als Umweltbildungsprojekt gefördert. Aus der Aquaponik-Anlage kann der Zoo beispielsweise Gurken, Blumenkohl und Kohlrabi ernten.

In den Oster-, Sommer-, Pfingst- und Herbstferien bietet der Zoo Hof Ferienspaß für Kinder an. Im Zeitraum von je einer Woche haben die Kinder viel Spaß, können toben, Tiere füttern, basteln und lernen spielerisch eine Menge. Da immer nur begrenzte Plätze zur Verfügung stehen, ist es notwendig, dass du dein Kind vorher per Mail oder telefonisch anmeldest. Pro Woche kostet der Ferienspaß 165 Euro, ein Mittagessen ist inbegriffen. Um 09:00 Uhr morgens beginnt die Ferienfreizeit und um 15:30 Uhr enden sie.

Aktivitäten im Hofer Zoo: Das wird dir außerdem geboten

Hast du ein Lieblingstier im Zoo und möchtest diesem gerne in unmittelbarer Nähe begegnen, ist dies im Zuge eines "Meet & Greet" möglich. Im Zoo Hof kostet das Meet & Greet 50 Euro für eine halbe Stunde, dazu kommen die ermäßigten Eintrittspreise. Beim Meet & Greet kommt es zu einem exklusiven Treffen mit dir, deinem Lieblingstier, welches von einem der Tierpfleger*innen begleitet wird. Du kannst einen Blick hinter die Kulissen werfen, das Futter deines liebsten Tieres selbst zubereiten und es hautnah erleben. Das Meet & Greet ist derzeit bei den Erdmännchen und den Stinktieren möglich. Bei Interesse kannst du einfach eine Mail an info@zoo-hof.de schreiben.

Der Zoologische Garten Hof bietet dir zudem an, einen Kindergeburtstag im Zoo zu feiern. Dich erwartet ein Tisch, der in den Lieblingsfarben und mit den Lieblingstieren deines Kindes gedeckt ist. Eine altersgerechte Führung durch den Zoo gehört bei Wunsch mit zum Geburtstag. Kreativere Wünsche, wie beispielsweise ein Themengeburtstag zu "schwarzen Fledermäusen", werden ebenfalls berücksichtigt. Möchtest du keinen Geburtstag, sondern eine Taufe, Einschulung, Hochzeit oder Ähnliches im Zoo feiern, kannst du ebenfalls anfragen. Das Team berät dich gerne telefonisch oder per E-Mail. Bei deiner Feier kann das Essen nach Wunsch aus dem Zoo-Café bereitet werden.

Das Zoo-Café versorgt alle Besucher*innen mit verschiedenen kleinen und großen Speisen. Es gibt einen Mittagstisch, warme und kalte Getränke, Snacks sowie frischen Kuchen. Umgeben von viel Natur, lädt das Café zum Verweilen ein. Die Öffnungszeiten sind täglich von 11:00 bis 17:00 Uhr. Unter der Telefonnummer 0152 09528156 kannst du bei Bedarf einen Tisch im Zoo-Café reservieren oder anderweitige Fragen rund um das Angebot stellen.

Fazit

Von vielen spannenden Tierarten über eine Aquaponik-Anlage bis hin zu der Möglichkeit, Kindergeburtstage und die Ferien hier zu verbringen: Der Zoo Hof hat eine Menge für Besucher*innen zu bieten. Bei Fragen kannst du dich jederzeit per Mail oder telefonisch an den Zoo wenden.

Du möchtest Franken entdecken? Hier findest du weitere Ausflugstipps für die ganze Familie: