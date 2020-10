Der Wein, das ist fr den Sander Stefan Rippstein wirtschaftlicher Lebensfaktor und gleichzeitig emotionale Erfllung, Leidenschaft. Als der heute 54-Jhrige sich 2014 entschied, sich selbststndig zu machen, gab er das sichere Beamtenleben auf. "Es war eine schwierige Entscheidung", sagt er. Mit 50 Jahren noch einmal so richtig zu investieren. Ohne seine Tochter Nadine, die heute Weinbau studiert, htte er das nicht getan, aber so ein Gespann Vater-Tochter, dazu die Familie hinter ihm. Okay, da legte er noch einmal los. Im Staatlichen Bauamt hatte er vorher alles kalkuliert, was zu kalkulieren war. Aber nun: "In der Natur funktioniert das nicht. Ich wei nicht, was ich ernten werde." Verschmitzt lchelt er. Der Erfolg hat ihm inzwischen Recht gegeben, der Laden luft. Aber wer wei das schon vorher.