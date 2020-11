Waschbren

Matze und Ivy brauchen ein Zuhause, sonst werden sie wahrscheinlich sterben. Die zweisind als verwaiste Jungtiere von Privatleuten gefunden worden und wurden in die schtzenden Hnde von Britta Merkel, Vorsitzende der Tierschutzinitiative (TI) Haberge, gegeben. Fr ein artgerechtes Leben ihrer pelzigen Ziehkinder forderte Merkel im Rahmen eines Pilotprojekts des Deutschen Tierschutzbundes ein Wildtiergehege am Tierheim des Landkreises in Zell ( wir berichteten ).