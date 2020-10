Die Volkshochschule (VHS) im Landkreis weist auf Kurse zur Ernährungsumstellung hin. Sie finden in Ebern und in der Gemeinde Riedbach statt.

Wer schon viele Diäten ausprobiert hat und keine Lust mehr darauf hat, Kalorien oder Fettpunkte zu zählen, sollte die Kurse zur Ernährungsumstellung der Volkshochschule probieren, rät die VHS. Die meisten Diäten setzen auf schnellen Gewichtsverlust und vergessen dabei den Genuss. Langfristigen Erfolg ohne Jo-Jo-Effekt bringt nur eine Ernährungsumstellung. Die Teilnehmer erfahren, wie sie ihren Körper mit hochwertigen Proteinen und gesunden Fetten versorgen und welche Fallen die Lebensmittelindustrie stellt.

Am Dienstag, 13. Oktober, beginnt der Kurs im G3-Haus in Mechenried und am Donnerstag, 15. Oktober, in der VHS in Ebern. Die Kurse umfassen je acht Abende und beginnen jeweils um 18 Uhr. Anmeldung ist unter www.vhs-hassberge.de oder Ruf 09531/6463 (für Ebern) und unter Telefon 09526/981698 (für Mechenried) möglich. red