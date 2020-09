Die zwei Klassen des Ehrenbürg-Gymnasiums Forchheim (EGF), in denen jeweils ein Geschwisterkind positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, können aufatmen: Alle Testergebnisse der Schüler sind negativ. Das teilt Kathrin Schürr, Pressesprecherin am Landratsamt Forchheim, am Donnerstagmittag mit. Es handelte sich dabei bereits um die zweite Testung auf das Coronavirus, die erste war bereits bei allen Schülern negativ ausgefallen.

Eine Verkürzung der Quarantäne werde es jedoch nicht geben, die getesteten Schüler müssen in Quarantäne bleiben, bis die Frist von zwei Wochen verstrichen ist, so Schürr. Damit gehe man "auf Nummer sicher".

Am vergangenen Donnerstag (10. September) meldete das Landratsamt, dass drei Klassen des Ehrenbürg-Gymnasiums in Quarantäne sind, nachdem zwei Schüler einen positiven Corona-Bescheid erhalten hatten, für einen dritten Schüler wurde das Testergebnis noch erwartet. Bei den drei Schülern handelt es sich um Geschwister. Anfang dieser Woche durfte die erste Klasse bereits wieder zurück an die Schule, nachdem das Testergebnis des dritten Geschwisterkindes negativ war.