TikTok-Trend auf Erlanger Bergkirchweih: Polizist wird auf Frage hin sexuell belästigt

Ein Polizist der Reiterstaffel wurde auf der Erlanger Bergkirchweih 2023 sexuell belästigt. Am letzten Wochenende des Festes (2. bis 4. Juni 2023) ist ein Beamter Opfer eines neuen Tiktok-Trends geworden. "Die Polizei lässt sich das nicht einfach gefallen", erklärt Christian Seiler, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken, am Montag (12. Juni 2023) gegenüber inFranken.de. "Wenn jemand so sehr in die Intimsphäre eines Polizisten eindringt, kann man nicht mehr von Spaß oder Streich sprechen." Dabei hängt alles an einer eigentlich so harmlosen Frage: "Darf ich mal streicheln?"

"Darf ich mal streicheln?": Sexuelle Belästigung durch TikTok-Trend auf Erlanger Bergkirchweih

Der genannte TikTok-Trend sei den Kolleg*innen schon seit geraumer Zeit bekannt. Es geht darum, einem Polizisten oder einer Polizistin der Reiterstaffel die Frage zu stellen: "Darf ich mal streicheln?" Ist die Person einverstanden, wird gestreichelt - allerdings nicht das Pferd, sondern die Person. Das Ganze wird meist von umstehenden Personen gefilmt und landet daraufhin im Internet. Auch in Erlangen ist es nun zu solch einem Vorfall gekommen. Auf ebendiese Frage hin sei am Freitag (2. Juni 2023) ein Polizist von einem 27-jährigen Erlanger sexuell belästigt worden, heißt es vonseiten der Polizei.

"Die Polizeireiterstaffel ist grundsätzlich auf den Trend sensibilisiert und weiß gut damit umzugehen." Auf die Frage hin, ob man streicheln dürfe, antworte die Polizei daher allgemein mit: "Das Pferd ja, mich nein." Auch in diesem Fall sei der Beamte dementsprechend vorgegangen. "Jedoch nutzte der 27-Jährige das Entgegenkommen des Beamten in schamloser Weise aus und versuchte, den Beamten im Genitalbereich zu berühren", ergänzt die Polizeiinspektion Erlangen Stadt. "Der Reiter hat den Polizisten am Oberschenkel angefasst. Ein weiteres Vordringen konnte dieser jedoch verhindern", hält Polizeisprecher Seiler fest.

Der Griff des Besuchers an den Oberschenkel des Reiters sei als Eingriff in die Intimsphäre zu werten." Die Polizei reagiere auf solche Übergriffe prinzipiell mit Identitätsfeststellung, einer Belehrung oder Platzverweisen. In diesem Fall wurde neben einem Platzverweis sogar eine Anzeige erstattet und der Vorfall nun strafrechtlich geprüft, hält Seiler fest. "Der Hintergrund der Reiterstaffel ist der bürgernahe Einsatz. Wenn eine Person freundlich fragt, lässt man das Streicheln des Pferdes auch zu, es geht um den Bürgerkontakt." Daher werde man auch weiterhin ins Gespräch gehen - "aber wenn so etwas passiert, werden schon Maßnahmen ergriffen."

Insgesamt sei die Veranstaltung trotz vieler Einsätze jedoch "friedlich und harmonisch" verlaufen, zieht die Polizei Bilanz. Ein Franke wollte seine Freundin vor dem Bergkirchweih-Publikum sogar mit einem Heiratsantrag überraschen - sie ließ ihn jedoch warten.