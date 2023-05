34-Jähriger nutzt Erlanger Bergkirchweih 2023 für Heiratsantrag

Freundin soll auf Bühne kommen - doch es läuft nicht nach Plan

"Weiß auch nicht, was mich dazu getrieben hat": Nürnberger stellt Frage vor Publikum

Erlanger Fußballverein sorgt für besonderes Highlight

Marcel Schnee ist gebürtiger Nürnberger aus dem Stadtteil Laufamholz und zog für seine Freundin Tamara nach Nordrhein-Westfalen. Jährlich kehrt er aber zur Erlanger Bergkirchweih zurück - und diese Ausgabe sollte eine besondere sein. Teils geplant, teils spontan überraschte er seine Angebetete mit einem Heiratsantrag auf der Bühne. Doch dabei lief nicht alles glatt.

"Wurde schon blöd angeschaut": Nürnberger plant ungewöhnlichen Antrag auf Bergkirchweih

Am Samstag (27. Mai 2023) zum Frühschoppen habe der 34-Jährige das Publikum am Erich-Keller zunächst mit Musik unterhalten. "Ein Freund spielt in einer Trachtenkapelle und seit fünf Jahren singe ich immer zwei oder drei Lieder auf der Bühne mit", berichtet er im Gespräch mit inFranken.de. Eigentlich habe er schon zu Pandemie-Zeiten seiner Tamara einen Antrag machen wollen. "Wir wohnen seit fast elf Jahren zusammen und haben ein Kind. Das Heiraten war jetzt noch das i-Tüpfelchen. Den Ring gibt es schon seit vier Jahren." Doch die Bergkirchweih fiel bekanntermaßen einige Male aus.

Nach einem aufregenden Heiratsantrag auf der Erlanger Bergkirchweih 2023 sind Tamara und Marcel verlobt.

Im Februar 2023 habe der Plan dann genauere Formen angenommen. "Es war höchste Zeit." Zwölf seiner Freunde seien an dem bedeutsamen Tag erschienen. "Wir haben auch die SpVgg Erlangen miteingebunden. Ich kenne zwei von ihnen", schildert er den Verlauf weiter. Neben zwei weiteren Frauen im Publikum hätten die Eingeweihten die Aufgabe bekommen, 50 rote Rosen im entscheidenden Moment zu werfen.

Im Vorfeld habe Marcels Verhalten so gar nicht zu dem eines Bergkirchweih-Gastes gepasst, wie er sagt: "Ich wurde schon blöd angeschaut, weil ich nichts getrunken habe. Ich wollte nicht da hochgehen und völlig betrunken fragen, ob sie mich heiraten will", lacht er. Hier findet ihr den großen Überblick zum Programm auf der Erlanger Bergkirchweih 2023.

"Wir warteten ewig": Kurz vor entscheidendem Moment - Heiratsantrag droht schiefzugehen

Tamara habe sich bei Marcels Auftritt zunächst nichts gedacht. "Sie weiß, dass ich immer auf die Bühne gehe." Doch sein Plan habe nicht ganz so geklappt, wie er es sich erhofft habe: "Sie sollte mit einer Freundin zehn Minuten weggehen", so der 34-Jährige, in dieser Zeit sollte der Antrag vorbereitet werden. Doch seine Freundin Tamara habe sich etwas zu essen geholt - und sei deutlich länger fortgeblieben. "Letztlich waren es 40 Minuten und wir warteten ewig", erinnert er sich. Seine Revanche sei eine flapsige Aufforderung gewesen, auf die Bühne hochzukommen. "Es war aufregend und mir ging die Stimme fast ein bisschen flöten."

Videos und Fotos halten aus verschiedensten Perspektiven den Moment des Antrags fest. "Jetzt ist es so weit, meine Freundin und ich wohnen schon seit elf Jahren zusammen. Ich bin ihretwegen nach Nordrhein-Westfalen gezogen. Ich weiß auch nicht, was mich dazu getrieben hat", sagt er ins Mikrofon. Es folgen ein Kniefall und die von Trommelwirbel untermalten romantischen Worte: "Ich lieb' dich von ganzem Herzen, Tamara, und frage dich, ob du meine Frau werden willst." Tamara nickt etwas schüchtern und bejaht. Daraufhin schwillt der Jubel an und Rosen fliegen.

Was 2012 am Ballermann begann, ist nun also mit einem Verlobungsring gefestigt. Letztlich habe "alles geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe", sagt Marcel Schnee zum Schluss. Noch bis Montag (5. Juni 2023) dauert die Erlanger Bergkirchweih 2023. Danach gibt es natürlich auch die Afterberg-Partys: Tanzen bis in die Morgenstunden - hier könnt ihr nach Berg-Ende weiterfeiern. Weitere Nachrichten aus Erlangen-Höchstadt findest du auf unserer Übersichtsseite.

