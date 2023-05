Erlangen : Afterberg-Partys 2023 - hier könnt ihr nach dem Berg noch so richtig feiern

Das lange Warten hat seit Donnerstag (25. Mai 2023) ein Ende: Die Erlanger Bergkirchweih 2023 ist eröffnet. Auch für die Erlanger Clubs und Bars beginnt damit eine besondere Zeit. Denn wenn auf dem Berg nachts so langsam die Lichter ausgehen, erwachen viele Bars und Clubs erst so richtig zum Leben. Auch in diesem Jahr kann vielerorts nach dem Berg noch bis in die Morgenstunden weiter gefeiert werden. inFranken.de verrät euch, wo es heuer in der Stadt überall Afterberg-Partys gibt.

Bergwerk im E-Werk: "Größte Afterberg-Party der Welt"

Das E-Werk lädt während der gesamten Bergkirchweih täglich zur nach eigenen Angaben "größten Afterberg-Party der Welt". Vom 25. Mai bis zum 3. Juni bekommen Feierwütige hier demnach "auf bis zu drei Areas alles, was das Bergherz begehrt". Geöffnet ist täglich von 22.30 bis 5 Uhr. Der Eintritt kostet unter der Woche vier, am Wochenende acht Euro. Mehr Infos gibt es auf der E-Werk-Webseite.

Erlkönig: "No Kids, Just Afterberg" - Party für "feierwütige Erwachsene"

Der Erlkönig begrüßt auch in diesem Jahr "alle feierwütigen Erwachsenen" zum Afterberg. Getreu dem Motto "No Kids, Just Afterberg" ist der Eintritt hier erst ab 25 Jahren. Auf die Ohren gibt es hier im Zeitraum von 25. Mai bis 28. Mai sowie am 2. und 3. Juni "den besten Partysound von damals bis heute". Mehr Infos gibt es auf der Erlkönig-Webseite.

Paisley ruft zum "legedären Dirndl-Dancing" - freier Eintritt in Tracht

Das Paisley ruft auch heuer wieder zum "legendären Dirndl-Dancing". Bei zahlreichen Getränke-Specials, "den angesagtesten Black&House Sounds und den bekanntesten Party-Hits der Musikgeschichte" können Nachtschwärmer hier ab 22.30 Uhr bis in den Morgen hinein das Tanzbein schwingen. Wer im Dirndl kommt zahlt außerdem bis 24 Uhr keinen Eintritt. Mehr Infos gibt es auf der Paisley-Webseite.

Glüxrausch: täglich feiern in unmittelbarer Nähe zum Berg

Der Glüxrausch lädt natürlich ebenfalls wieder zum Afterberg. "Wir versorgen euch mit bester Musik, kühlen Drinks und richtig guter Stimmung", teilt der Erlanger Club mit. Gefeiert werde hier demnach täglich von 22 Uhr bis um 3 Uhr. Mehr Infos gibt es auf der Glüxrausch-Webseite.

Flash: "Best of Party & Berg Mucke" - freier Eintritt für Studenten

Auch im Flash könnt ihr während der Bergkirchweih täglich ab 22.30 Uhr zu "Best of Party & Berg Mucke" so richtig abfeiern. Für Studenten ist der Eintritt bis 24 Uhr sogar frei. Mehr Infos gibt es auf der Flash-Webseite.

Die Erlanger Bergkirchweih ist das drittgrößte Volksfest Bayerns. Am Donnerstag wurde sie feierlich mit dem ersten Fassanstich durch Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) eröffnet. Anlässlich des Bergkirchweih-Startschusses lockte der Nürnberger Imbiss "Etyok" Fans des fleischlosen Döners mit einer Gratis-Aktion - und sorgte so für einen riesigen Ansturm. Weitere lokale Nachrichten und Service-Themen aus der Region findet ihr in unserem Ressort Erlangen-Höchstadt.