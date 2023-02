Gourmet-Magazin kürt die besten Cafés und Röstereien in Deutschland

"Der Feinschmecker" ist eine monatlich in Hamburg erscheinende Special-Interest-Zeitschrift, die sich mit feiner Küche, Wein und anderen Fragen des gehobenen Genusses beschäftigt. Das Magazin gibt jedes Jahr zwei Restaurantguides heraus sowie wechselnd weitere Guides mit je 500 Adressen. Es sind keine Rankings, sondern bewertete Empfehlungen, die durch Tests erfolgen.

Feinschmecker-Empfehlung: Das sind Frankens beste Cafés und Röstereien

Das Gourmet-Magazin listet auch die besten Anlaufstellen in ganz Deutschland in der Kategorie "Cafés und Röstereien". Wir haben uns für euch durch alle 500 Café-Empfehlungen gewühlt und die 20 fränkischen Top-Adressen für Kaffee und Kuchen im Guide für euch gesammelt.

Die meisten der fränkischen Top-Cafés liegen in Nürnberg, weshalb wir den Text entsprechend unterteilt haben.

Die besten Cafés in Nürnberg

Café Dalvia Köstlichkeiten

"Katharina und Mario Samancu machen Torten, Kuchen und Teilchen so, wie es sich gehört: traditionell handwerklich", sagt der "Feinschmecker" über das kleine Nürnberger Café. Besonders gelobt werden die Ofenkrapfen mit Pflaumenmus oder Hiffenmark und der angenehme Duft von Croissants, der in der Luft liegt.

Adresse: Hefnersplatz 1, 90402 Nürnberg

Telefon: +49 911 2406222

Homepage

Konditorei Café Beer

Das Café Beer nennt der FE "Nürnbergs renommiertestes Café" und die schokoladige Barcelona-Torte mit knusprig-softem doppeltem Boden "unübertrefflich". Großes Lob für Konditormeister Martin Rößler, der seine Köstlichkeiten seit 2022 nicht nur in der Breiten Gasse, sondern auch direkt auf der Kaiserburg anbietet.

Adresse: Breite Gasse 79, 90402 Nürnberg

Telefon: +49 (0) 911 2308420

Homepage

Tafelzier

"Französische Patisserie vom Allerfeinsten" gibt es laut dem FE im Tafelzier in Nürnberg. Eclairs, Macarons, Pralinen, Törtchen und Kuchen - hier sind alle Naschkatzen im siebten Himmel.

Adresse: Weintraubengasse 2, 90403 Nürnberg

Telefon: +49 (0) 911 13137340

Homepage

White Bulldog

Im lateinamerikanischen "White Bulldog" gibt es Nitro Cold Brew, kalt gebrühten, durch den Stickstoff super cremigen Kaffee. Der FE empfiehlt zwei der Röstungen im Bulldog besonders: Die karamellige „La Pastora Terrazú“ aus Costa Rica und den „Java Jampit Estate“ aus Indonesien mit Noten von Tabak, Honig und exotischen Gewürzen.

Adresse: Hirschelgasse 1, 90403 Nürnberg

Telefon: +49 (0) 911 25347255

Facebook

neef confiserie café

"Florian Neefs Meisterwerk ist die luftige Mousse-au-Chocolat-Torte", schreibt der FE. Alle Gebäcke seien "meisterhaft komponiert und aufwendig handwerklich hergestellt" und eine "süße Auszeit". Das Torten-Taxi bringt die Leckereien nach Hause oder ins Büro.

Adresse: Winklerstr. 29, 90403 Nürnberg

Telefon: +49 (0) 911 225179

Homepage

Rösttrommel Kaffeerösterei

Der Fokus der Rösttrommel liegt auf saisonalen Kleinsternten. Der FE findet: "In der urigen Speicher-Atmosphäre mit Kaffeesäcken und Röstmaschinen beduften warme Kaffeearomen die Luft und machen Lust auf eine Tasse an der wuchtigen Holzbar oder draußen auf der Terrasse."

Adresse: Fürther Str. 244 c, 90429 Nürnberg

Telefon: +49 (0) 911 32369742

Homepage

Café - Konditorei Rittinghausen

Eine weitere Nürnberger Adresse für französische Patisserie: Im Café Rittinghausen bietet Konditorin Ines Rittinghausen Brandteigringe, Cassis-Törtchen und "unübertroffen gute, hausgemachte Cantuccini" an.

Adresse: Pillenreuther Str. 57, 90459 Nürnberg

Telefon: +49 (0) 911 43087746

Homepage

Machhörndl Kaffee

Zwei „Deutsche Brewers Cup“-Meisterschaften hat Achim Machhörndl bereits mit seinen Röstungen gewonnen. Hier werden Saisonalität und Qualität großgeschrieben. Zu den aufregendsten Röstungen zählt laut Feinschmecker der „La Claudina Espresso“ (Kolumbien), vier Tage anaerob fermentiert, mit wunderbaren Aromen von Ananas und Trockenfrüchten.

Adresse: Obere Kieselbergstr. 13, 90459 Nürnberg

Telefon: +49 (0) 911 2740664

Homepage

Weitere fränkische Café-Empfehlungen

Espressone in Cadolzburg

In Cadolzburg hat Espressone nicht nur eine Rösterei, sondern auch eine Reperaturwerkstatt, einen großen Maschinenpark für Espressoboliden und einen Lager-Verkaufsraum aufgebaut. "Ungewöhnlich ist die gute Auswahl an Plantagen-Espresso jeweils aus einem einzigen Land, wie der „Honduras Santo Marcala” mit Biosiegel, der auch aus der French Press oder dem Handfilter schön würzig und intensiv schmeckt (Schokolade, Lakritz, Röstnüsse)", schreibt der Feinschmecker über die Cadolzburger Rösterei.

Adresse: Am Farrnbach 8, 90556 Cadolzburg

Telefon: +49 (0) 9103 713320

Homepage

Café Krümelchen in Fürth

Die Kuchen- und Tortenauswahl im Café Krümelchen findet der FE so groß wie spannend. Mini-Muffins zum Espresso, Buttercroissants, gefülltes Plundergebäck und Knusperstangen ergänzen das Angebot. Großes Lob vom FE: "Wer einmal hier war, fährt nie mehr vorbei".

Adresse: Nürnberger Str. 51, 90762 Fürth

Telefon: +49 (0) 911 74679320

Homepage

Pillipp's Kaffeehaus in Fürth

Das Fürther Kaffeehaus nennt der FE "die Adresse für Kaffeetanten und -onkel jeden Alters" und lobt die originellen Hochzeitstorten und das vielfältige Angebot. Das helle, zeitlos eingerichtete Kaffeehaus und die Terrasse davor sind immer bestens besucht.

Adresse: Hallstr. 6, 90762 Fürth

Telefon: +49 (0) 911 7872766

Homepage

Süße Freiheit in Fürth

Der Feinschmecker beschreibt die Atmosphäre in der "Süßen Freiheit" wie in einem Wiener Kaffeehaus, mit Stuckdecken und eleganten Barocksäulen. "Die Stachelbeer-Baiser-Torte ist ein Traum, die Apfeltarte mit buttrigem Mürbeteig schmeckt wie in der Normandie, das Himbeer-Tiramisu wie an der Riviera", heißt es im Caféguide des Magazins.

Adresse: Friedrichstr. 5, 90762 Fürth

Telefon: +49 (0) 911 7043774

Homepage

Fortezza Espresso in Fürth

Rainer Langguth will in seiner Rösterei Espresso herstellen, der "genauso gut schmeckt wie an den italienischen Autobahnraststätten", ein hoher Maßstab für Espresso-Kenner. Den Feinschmecker überzeugt Fortezza mit dem Bio-Espresso “numero Uno” mit 25 Prozent Robusta, feiner Crema und Noten von Karamell und Schokolade.

Adresse: Schwabacher Str. 106, 90763 Fürth

Telefon: +49 (0) 911 97926535

Homepage*

Konditorei und Caféhaus Mengin in Erlangen

Fans von mediterranem Toskana-Flair kommen im Caféhaus Mengin in Erlangen auf ihre Kosten: Italienische Obsttörtchen, Café aus Florenz und der Blick auf die Orangerie im Erlanger Schlosspark. Hier lohnt es sich, einen Tisch zu reservieren, denn der Wintergarten, das Café und die Terrasse im Sommer sind immer gut besucht.

Adresse: Schlossplatz 5, 91054 Erlangen

Telefon: +49 (0) 9131 21969

Homepage

Caffè e Bar Rossi in Bayreuth

"Das Rossi ist das vielleicht nördlichste Caffè Italiens. Mit seiner nostalgischen Bar, mit Jugendstilstuck, Marmortischchen und der Sala di Caffè samt stimmungsvoller Schwarz-Weiß-Fotos und antiker Werbeschilder könnte es aus Fellinis „La Dolce Vita“ stammen." Diese Lobesworte verliert der Feinschmecker über das bayreuther Café mit dem italienischen Flair. Die Krönung: Kaffee aus der Rösterei Crazy Sheep und köstliche Kuchen und Gebäckstücke.

Adresse: Maximilianstr. 48, 95444 Bayreuth

Telefon: +49 (0) 921 6080600

Homepage

Konditorei & Caféhaus Funsch in Bayreuth

Der Feinschmecker empfiehlt hier die faustgroßen Marzipankartoffeln, von der eine für zwei Personen reicht, und die als Spezialität des Hauses bekannt sind. Neben Torten, Kuchen und Marzipankartoffeln gibt es hier auch edle Pralinen und Trüffel.

Adresse: Sophienstr. 9, 95444 Bayreuth

Telefon: +49 (0) 921 64687

Homepage

Café Riffelmacher in Bamberg

Im Winter gibt es hier jetzt wieder hausgemachten Glühwein zu den Köstlichkeiten aus regionalen Zutaten, die Konditormeister Heiner Wohlfahrt seinen Gästen schon seit 1980 bietet.

Adresse: Obere Brücke 12, 96047 Bamberg

Telefon: +49 (0) 951 25815

Homepage

Kaffeemanufaktur in Würzburg

Andrea Werner war Pfarrsekretärin, bis sie vor knapp 20 Jahren eine Kaffeemanufaktur eröffnete. Sie hat 16 bis 19 wechselnde Sorten Hochlandkaffee sowie fünf Sorten Espressi sind immer im Angebot, dazu wird Biokuchen und -gebäck gereicht.

Adresse: Spiegelstr. 19, 97070 Würzburg

Telefon: +49 (0) 931 3291340

Homepage

MainCake in Würzburg

Caramel Apple, Key Lime, Lemon Raspberry oder White Chocolate Johannisbeere - 25 wechselnde Sorten Käsekuchen gibt es hier täglich zum Verkosten. Das "MainCake" ist sehr beliebt, jeden Tag bildet sich hier eine lange Schlange und der Käsekuchen nach amerikanischer Art ist meist schon um die Mittagszeit ausverkauft.

Sterngasse 4, 97070 Würzburg

Telefon: +49 (0) 163 7883177

Homepage

Pasticceria e Caffetteria "La Toska" in Würzburg

Bella Italia in Würzburg: Im Herzen der Stadt, direkt bei der Residenz, gibt es italenische Köstlichkeiten und Kaffee von Lavazza. Die erste italienische Pasticceria in Würzburg hat zum Beispiel Blätterteigstückchen und fluffige „Bignè“, mit Crème gefüllte Windbeutel, im Angebot.

Adresse: Theaterstr. 10, 97070 Würzburg

Telefon: +49 (0) 931 47084368

Homepage

Die kleine Kaffeerösterei in Schweinfurt

In der kleinen Kaffeerösterei überzeugte den Feinschmecker besonders der " Espresso „Gipfelstürmer“ mit seidiger Crema und rundum harmonischem, nussigem Geschmack". Außerdem ist die kleine Rösterei Bio, Fair Trade und außerdem „natural“.

Adresse: Rückertstr. 13, 97421 Schweinfurt

Telefon: +49 (0) 9721 5333414

Homepage

