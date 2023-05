Frühstücken in Bamberg: Drei tolle Cafés, in denen du gemütlich brunchen kannst

Die Top-3-Cafés in Bamberg

Das erwartet dich

Infos, Adressen und Öffnungszeiten

Am Wochenende bietet sich ein gemütlicher Brunch mit Freunden, der Familie, dem Partner oder der Partnerin an. Oder auch, bevor du deine Tour durch Bamberg startest. Bevor du lange nach einem Café Ausschau halten musst, stellen wir dir die Top-3-Cafés laut TripAdvisor in Bamberg vor.

Frühstücken in Bamberg: Drei tolle Cafés

1) Café Müller: Für einen gemütlichen Start in den Tag bietet dir das Café Müller eine tolle Auswahl. In einer kleinen Seitenstraße gelegen, zeichnet sich das Café durch eine besondere Ruhe und Gemütlichkeit aus. Auf der Speisekarte kann jede*r etwas finden: Es gibt alles von süßen Crêpes über herzhafte Sandwiches hin zu verschiedenen Kuchen. Möchtest du gerne draußen frühstücken, wird dir dieser Wunsch durch einige Außenplätze erfüllt.

Seit 1910 besteht das Café bereits und zeichnet sich, laut ihrer Homepage, durch ein "Wiener Kaffeehausflair" aus. "Im Innenraum sind leider keine Hunde erlaubt; eine Kartenzahlung ist bei uns nicht möglich", informiert das Unternehmen.

Du findest das Café Müller in der Austraße 23

es hat täglich ab 9 Uhr geöffnet

2) Basecoffee Bamberg: Das Basecoffee Bamberg zählt ebenfalls zu den Cafés in Bamberg, in dem du gut frühstücken kannst. Das sehr modern eingerichtete Café setzt auf regionale und faire Lebensmittel. So findest du neben Fairtrade-Kaffee und frischem Dinkel-Toast aus einer regionalen Bio-Bäckerei hausgemachte Saucen, Toppings und Beilagen. Geschmackvolles Soulfood ist hier das Motto.

Auf der Speisekarte gibt es sowohl herzhafte als auch süße Frühstücksgerichte. Zu deinen Pancakes, deiner Bowl oder dem bunt belegten Toast kannst du unter anderem frisch gepressten Saft, eine der verschiedenen Kaffee-Kreationen oder hausgemachte Limonade trinken. Für die Sportlichen unter uns bietet das Basecoffee an, Proteinpulver unter die Getränke zu mischen.

Hunde sind in dem Café willkommen und Parkmöglichkeiten sind ebenfalls direkt vor der Tür vorhanden: Eine Stunde darf dort kostenfrei geparkt werden. Wenn kein Tisch frei sein sollte, gibt es auch die Möglichkeit, sich Essen als Take Away zu bestellen. Die Reservierung kann man ganz bequem online vornehmen.

Das Basecoffee befindet sich An der Spinnerei 15

und ist täglich von 9 bis 15 Uhr geöffnet

3) Kaffeehaus Beckstein: Frisches Gebäck und Kaffee warten auch auf dich im Familienbetrieb Beckstein - und eine große Auswahl an verschiedenen Frühstücks-Variationen. Doch nicht nur zum Frühstücken eignet sich das Kaffeehaus, sondern auch "als Zwischenstopp bei einer Bamberger Shopping-Tour", wie ein Nutzer schreibt.

"Sie erhalten bei uns eine Auswahl von verschiedenen Frühstücken und herzhaften Gerichten wie Schinkennudeln, Käsespätzla, Wokgemüse mit Rigatoni, Weißwürste mit Laugenbreze und auch die hausgemachten Kartoffel- und Gulaschsuppe mit Kornspitz. Zum Nachtisch kommen aus der eigenen Bäckerei Käsestreusel, Apfelstrudel / Germknödel mit Vanillesauce und vieles mehr. Und da wären noch die Mohn- / Nussstriezln und die Mandelhörnla, die zu den Beckstein Klassikern gehören", schreibt das Kaffeehaus auf seiner Homepage. Hier findest du die Speisekarte.

Du findest das Kaffeehaus Beckstein in der Langen Straße 9

von Dienstag bis Samstag hat es von 8.30 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet

am Sonntag ist geschlossen

Du möchtest Franken entdecken? Hier findest du weitere Ausflugstipps für die ganze Familie: