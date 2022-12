Bambergs 5 Kaffee-Röstereien: Hier kannst du duftenden, frischen Kaffee genießen

Bambergs Kaffeeröstereien Minges M.A.G. ADESSE-Kaffee - Lebenshilfe Bamberg Wicked´n´Mellow Seven Hills Coffee

Hier kannst du Kaffee genießen

genießen Adressen und Öffnungszeiten

Wenn du Bamberg schon einmal mit dem Zug besucht hast, wird dir sicher das Werksgelände der Mälzerei Weyermann aufgefallen sein. Vielleicht hast du aber auch den Geruch nach frischem Malz wahrgenommen. Doch in den Straßen Bambergs liegt nicht ausschließlich der Duft von Malz und frisch gebrautem Bier in der Luft. An manchen Orten riecht es verführerisch nach frischem Kaffee. Es gibt einige Kaffeeröstereien, die erstklassige Bohnen im Verkauf zur Auswahl haben; aber auch der Besuch auf eine frische Tasse Kaffee vor Ort lohnt sich. Welche Kaffeeröstereien es in Bamberg gibt, erfährst du hier.

#1 Minges Kaffee – Familienrösterei mit langer Tradition

Das Familienunternehmen Minges hat wohl die längste Tradition in Bamberg: Schon seit 1932 existiert die Rösterei. Der Gründer Fritz Minges eröffnete vor 90 Jahren ein Lebensmittelgeschäft mit einer eigenen Ladenröstung direkt im Herzen der Stadt am Maxplatz. Dort ist die Firma bis heute mit ihrem Stammhaus vertreten.

Geröstet wird inzwischen in Hallstadt, wo es auch einen Werksverkauf gibt. Das Stammhaus bietet neben dem Tages-Café und dem Kaffeefachgeschäft auch ein Röst-Atelier. Hier kannst du selbst erleben, wie die Kaffeebohnen durch die Langzeitröstung ihr Aroma entfalten. Wer noch tiefer in die Materie einsteigen möchte, kann bei einem Kaffee-Workshop zum Minges-Röstdiplom sein theoretisches Wissen vertiefen und praktische Fähigkeiten entwickeln.

Stammhaus

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 16:00 Uhr

Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 16:00 Uhr Adresse: Karolinenstraße 9, 96047 Bamberg

Fabrikverkauf

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 8:00 bis 16:30 Uhr und freitags von 8:00 bis 14:00 Uhr

Montag bis Donnerstag 8:00 bis 16:30 Uhr und freitags von 8:00 bis 14:00 Uhr Adresse: Industriering 17, 96149 Breitengüßbach

Industriering 17, 96149 Breitengüßbach Internetseite: www.minges-kaffee.de

2# M.A.G. – die Rösterei vom Kaulberg

Die Kaffeerösterei M.A.G. röstet am Kaulberg ihre Bohnen. Wenn du Kaffee kaufen oder auch trinken möchtest, bist du im Café in der Austraße an der richtigen Adresse. Zwischen der neuen Mensa der Universität und dem alten Rathaus liegt das kleine Café inklusive Verkaufstheke.

Neben dem Kaffee aus eigener Herstellung gibt es selbstgebackene Kuchen und Torten. Wer lernen möchte, den gekauften Kaffee korrekt zuzubereiten, der kann im M.A.G. direkt einen Barista-Kurs belegen.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 13:00 bis 18:00 Uhr

Montag bis Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 13:00 bis 18:00 Uhr Adresse: Austraße 4, 96047 Bamberg

Austraße 4, 96047 Bamberg Internetseite: www.roesterei-mag.de

3# ADESSE-Kaffee – der Kaffee, der hilft

Das Wort "adesse" kommt aus dem Lateinischen und bedeutet soviel wie: helfen, beistehen, anwesend sein. Der ADESSE-Kaffee wird in der RehaWe, einer Werkstatt der Lebenshilfe für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung, geröstet und verpackt.

Der Kaffee wird traditionell in 2 Kilogramm Chargen in Trommelröstern geröstet. Hier leitet der als Röstmeister qualifizierte Gruppenleiter die Mitarbeitenden an. Die Rösterei bietet unterschiedliche Kaffeesorten für unterschiedliche Zubereitungen an. Diese kannst du entweder als ganze Bohnen oder gemahlen kaufen. Wenn du Verpackungsmüll vermeiden möchtest, kannst du deinen eigenen Behälter mitbringen. Verkauft wird der Kaffee im RehaWe-Lädla.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 12:00 Uhr und von 12:30 bis 15:30 Uhr, Freitag von 8:00 bis 12:00 und 12:30 bis 14:00 Uhr

Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 12:00 Uhr und von 12:30 bis 15:30 Uhr, Freitag von 8:00 bis 12:00 und 12:30 bis 14:00 Uhr Adresse: Gundelsheimer Straße 99, 96052 Bamberg

Gundelsheimer Straße 99, 96052 Bamberg Internetseite:www.adesse-kaffee.jimdofree.com

4# Wicked´n´Mellow – der Kaffee mit Wow-Effekt

Alles fing an in einer ehemaligen Motorrad-Werkstatt. 2017 wurde im Wicked´n´Mellow der erste Kaffee geröstet. Seither verströmt das Gebäude den Duft nach frischem Kaffee.

Das Team von Wicked´n´Mellow stellt hohe Ansprüche an sich und den Kaffee. Die Teammitglieder haben sich zum Ziel gesetzt, in zwei Ländern ihren Kaffee direkt bei den Bauern zu kaufen und einen fairen Handel zu ermöglichen. Alle Kaffees, die geröstet werden, kannst du in der Kaffeebar verköstigen und dich vielleicht zu der ein oder anderen neuen Zubereitungsmethode inspirieren lassen.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 10:00 bis 17:30 Uhr und Samstag von 10:00 bis 15:00 Uhr

Dienstag bis Freitag von 10:00 bis 17:30 Uhr und Samstag von 10:00 bis 15:00 Uhr Adresse: Dr. Robert Pfleger Str. 19A, 96103 Hallstadt

Dr. Robert Pfleger Str. 19A, 96103 Hallstadt Internetseite:www.winme-roastery.com

5# Seven Hills Coffee Rosters – meisterlich schick

Noch rösten die zwei Gründer des 7 Hills Coffee zwar in Nürnberg ihre ausgewählten Bohnen. Ihr Ziel ist es aber, in naher Zukunft in Bamberg ihre eigene Röst-Werkstatt einzurichten. Im Coffeestore in Bamberg können die Kaffees nicht nur gekauft, sondern natürlich auch verköstigt werden.

Wenn du Fan von anspruchsvoller Latte-Art bist, bist, ist das genau die richtige Adresse für dich. Die beiden Gründer sind nämlich mehrfache Meister und schulen auch auf höchstem Niveau.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr und Samstag von 10:00 bis 17:00 Uhr

Mittwoch bis Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr und Samstag von 10:00 bis 17:00 Uhr Adresse: Habergasse 2, 96047 Bamberg

Habergasse 2, 96047 Bamberg Internetseite:www.sevenhills.coffee

Fazit

Bamberg hat eine vielseitige Kaffeelandschaft zu bieten. Ob zum Genuss vor Ort, begleitet mit einem frisch gebackenen Kuchen, oder zum Kaufen für daheim. Die Bamberger Kaffeeröstereien bieten dir alle Möglichkeiten. Von hip, modern über klassisch und traditionell ist alles mit dabei. Vielleicht ist einer der Bamberger Kaffeekreationen ja auch ein passendes Mitbringsel oder Geschenk.