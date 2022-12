Damit 81-Jährige in Ruhestand gehen kann: Mann sammelt fast 200.000 Euro

Eine traumhafte Weihnachtgeschichte, die zeigt, wie mächtig soziale Medien in einem positiven Sinne sein können: Nola ist über 80 Jahre alt und arbeitet trotzdem noch regelmäßig beim Einzelhandelskonzern Walmart - weil sie ihr Haus abbezahlen muss. Den 19-jährigen Devan rührt das und er postet ein Video auf Tiktok. Welche Maschinerie das in Gang setzt, hätte sich keiner der Beteiligten erträumen können.

81-jährige Nola muss noch arbeiten - um ihr Haus abzubezahlen

Alles begann am 2. November mit einem TikTok-Video des 19-jährigen Devan Bonagura: Ein kurzes Video zeigt die 81-jährigen Nola Carpenter im Pausenraum des Einzelhandelskonzerns Walmart in Hackettstown, New Jersey. Dazu schreibt Devan: "Life should't be this hard" (deutsch: "Das Leben sollte nicht so schwer sein"). Denn die Frau muss trotz ihres hohen Alters weiterhin arbeiten - um ihr Haus abzubezahlen.

Devan beschreibt in einem YouTube-Video, wie erschütternd er die Szene im Pausenraum von Walmart wahrgenommen hat, denn die 81-jährige Nola konnte nur schwer gehen und humpelte. Laut eigenen Angaben arbeitete Nola bereits seit 20 Jahren dort.

Welch große Wellen das verwackelte Video schlagen sollte, hat der junge Mann bis dahin nicht im Ansatz geahnt.

Spendenaktion für 81-jährige Nola: Fast 200.000 Euro, damit Seniorin in Rente gehen kann

Noch im Pausenraum lädt er das Video auf TikTok hoch und verfolgt die Reaktionen erst einmal gar nicht weiter. Am nächsten Morgen dann die große Überraschung: Bereits über 250.000 Mal wurde das Video angeschaut (Stand am 12. Dezember 2022: 31,5 Millionen Views). Angestoßen durch Kommentare aus der Community, beschließt Devan, eine Kampagne auf Gofundme zu starten- innerhalb der ersten 24 Stunden sammelten sich bereits 100.000 US-Dollar auf der Crowdfunding-Plattform.

Schlussendlich kamen fast 200.000 US-Dollar (ca. 190.000 Euro) zusammen, die in einem weiteren Video an die alte Dame überwiesen wurden. Nun kann Nola endlich in Rente gehen - auch wenn sie sich entschieden hat, noch im Weihnachtsgeschäft mitzuarbeiten, um ihre Kolleg*innen zu unterstützen, wie sie in einem Update-Video verspricht. Für Devan ist die gesamte Aktion ein positives Zeichen dafür, "wie mächtig Social Media sind".

Die Spendenaktion hat für ihn selbst Vor- und Nachteile: Seinen Job bei Walmart, den er erst am 1. November begonnen hatte, ist er aufgrund des Spendenaufrufs los. Die positive Seite: Seine ehemals 1.000 Follower auf TikTok haben sich mittlerweile auf über 150.000 vervielfacht.

Feedback aus der Community

Die Social Media Community ist hin und weg von der Spendenaktion für Nola. Über die diversen Social-Media-Kanäle hält Devan die User immer up to date. Die meisten haben großes Mitleid mit der alten Dame und beteiligen sich in großem Ausmaß an der Spendenaktion.

Ein User schreibt auf TikTok, dass "die Welt ein besserer Ort sei", wenn alle so handeln würden, wie Devan es getan hat. Andere beschweren sich darüber, dass er aufgrund der Aktion seinen Job verloren hat. Wieder andere schlagen ihm vor, solchen Aktionen professionell nachzugehen, wie es beispielsweise der amerikanische YouTuber MrBeast tut.

Doch schnell kommen auch kritische Stimmen auf: Einige User werfen Devan vor, das Geld in die eigene Tasche zu stecken. "Hunderte Menschen haben deshalb sogar in der Walmart-Filiale angerufen", erklärt der 19-Jährige in einem Video. Die Filialleiterin habe ihm sogar angedroht, die Polizei einzuschalten, wenn er die Spendenaktion nicht abbricht. Das kam für ihn allerdings zu keinem Zeitpunkt infrage - und so kann sich die Seniorin Nola nun darüber freuen, endlich bald in den Ruhestand gehen zu können.