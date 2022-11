Sind deine Fenster dicht? - Mit diesem einfachen Trick kannst du das überprüfen

Einfacher Trick: Sind deine Fenster dicht?

Weitere Methode, einen Luftzug zu bemerken

Spürst du in deinem Zimmer einen Luftzug, den du dir nicht erklären kannst? Oder wird es bei dir nie wirklich warm? Ein undichtes Fenster könnte dazu beitragen, dass die Wärme in deinem Zimmer verloren gehen kann. Mit einem einfachen Trick, kannst du überprüfen, ob der kalte Luftzug in deinem Zimmer an einem undichten Fenster oder an etwas anderem liegt.

Sind deine Fenster dicht?

Besonders im Winter könnte der Durchzug kostspielig sein und zu einem teuren Verhängnis werden. Daher ist es wichtig, Energie zu sparen. Um zu überprüfen, ob deine Fenster undicht sind, brauchst du laut Ökotest nur einen einfachen Haushaltsgegenstand, den jeder zu Hause hat. Es handelt sich dabei um ein Stück Papier. Ob Löschpapier, gebrauchtes Papier oder Druckerpapier ist dabei völlig egal. Du solltest jedoch beachten, dass das Blatt anschließend einen Knick hat.

Hast du eins gefunden, so öffne das Fenster, welches du testen möchtest und klemme das Papier zwischen dem Fensterrahmen ein. Schließe anschließend dein Fenster und mache es mithilfe des Türgriffs fest zu. Nun kannst du versuchen, das Papier herauszuziehen, ohne, dass du hierfür dein Fenster erneut öffnen musst.

Klappt das nicht, so kannst du davon ausgehen, dass dein Fenster an dieser Stelle keine undichten Stellen hat. Wiederhole den Vorgang am selben Fenster, indem du das Papier an anderen Stellen einklemmst. Sollte sich auch dort nichts loslösen, so ist dein Fenster dicht. Bekommst du das Papier jedoch leicht heraus, so liegt das vermutlich an einem undichten Spalt an deinem Fenster, welcher kalte Luft in dein Zimmer lässt.

Luftzug erkennen

Ein ähnlicher Trick, der dich eine undichte Stelle oder einen kalten Windzug erkennen lässt, lässt sich ebenfalls mit nur einem Gegenstand aus dem Haushalt durchführen: einem brennenden Teelicht. Dieses kann dir helfen, einen Luftzug aufgrund einer undichten Stelle zu erkennen.

So gehst du vor: Schließe hierfür die Fenster in deinem Zimmer, um keinen Luftzug durchzulassen. Stelle anschließend ein brennendes Teelicht auf das Fensterbrett. Am besten in der Nähe beziehungsweise unter dem unteren Rahmen deines Fensters. Warte einen kurzen Moment, bis sich die Flamme von den Bewegungen einpendelt und stiller wird. Nun kannst du dein Teelicht beobachten.

Bleibt die Flamme ruhig oder flackert sie, ohne, dass im Rauminneren ein Grund hierfür besteht? Scheint es also, als würde die Flamme einen Windstoß von irgendwo abbekommen, den du dir nicht im Rauminneren erklären kannst? Dann liegt es vermutlich an einem kalten Windzug von außen und somit auch an einer undichten Stelle an deinem Fensterrahmen. Überprüfe die Stelle gegebenenfalls zusätzlich mit dem Papiertrick, um sich abzusichern. Abhilfe schafft letztlich ein Dichtungsband, welches 5 bis 8 Euro kostet. *

Fazit

Es ist wichtig, ein undichtes Fenster wieder abzudichten, um keinen Luftzug dauerhaften durchzulassen. Wenn die Heizung läuft, dein Zimmer jedoch nicht abgedichtet ist und kalte Luft durchlässt, so passt sich die Heizung an die Raumtemperatur an und verbraucht sinnlos Energie. Bleibt dies über längere Zeit so, wird dies teuer. Mit diesem Trick kannst du einige Cents am Tag sparen, die sich im Verlauf eines Monats bemerkbar machen.