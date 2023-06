Dem Schmutz mit Wasserdampf an den Kragen : Mit diesen fünf Hochdruckreinigern

Halte deine Außenflächen und Gartenmöbel sauber mit einem Hochdruckreinigungsgerät

Vor allem im Sommer werden die Abende gerne auf der Terrasse verbracht und die Außenbereiche deines Zuhauses rücken wieder in den Vordergrund. Umso wichtiger ist es jetzt, dass diese besonders schön glänzen und gut gesäubert werden. Hochdruckreiniger erleichtern das Säubern von Außenflächen ungemein. Wir stellen dir fünf top-bewertete „Dampfstrahler“ vor, die so effektiv sind, dass das Putzen mit ihnen sogar Spaß macht!

Effektives Putzen mit einem "Dampfstrahler" - So funktioniert ein Hochdruckreiniger

Das Gerät arbeitet – wie ein Teil des Namens schon sagt – mit Wasserdruck. Gegebenenfalls kommen auch Reinigungsmittel zum Einsatz. Das Produkt wird an das Wasser angeschlossen und anschließend versetzt der Kolben in der eingebauten Hochdruckpumpe das Wasser unter Druck. Über das Ventil gelangt es schließlich in den Schlauch und anschließend in die Sprühlanze und von dort auf die Flächen oder Geräte, die du zu neuem Glanz erstrahlen lassen willst.

Ein Hochdruckreiniger soll Belägen, die anhaften, an den Kragen gehen. Darunter zum Beispiel organische Verunreinigungen wie Moos oder auch mineralischen Ablagerungen wie Kalk.

Hochdruckreiniger kaufen - Das sind 5 top-bewertete Reinigungsgeräte

1. Kärcher Hochdruckreiniger K3 Power Control

Im Bereich "Home & Garden" ist Kärcher eine der bekanntesten Marken überhaupt und überzeugt immer wieder durch hohe Produktqualität. Auf Amazon ist dieses Modell ein Bestseller und ist mit durchschnittlich 4,4 Sternen bewertet. Der Wasserdruck kann hier besonders einfach reguliert werden. Der Hochdruckschlauch ist sieben Meter lang und kann einfach an den Gerätekörper eingesteckt und wieder abgesteckt werden. Vor Kalkablagerungen wird das Gehäuse außerdem durch einen Wasserfilter geschützt und dank der praktischen Halterung können Kabel und Schlauch direkt am Gerät verstaut werden. Mit dem Reiniger ist es ein Leichtes, zum Beispiel Fahrräder oder Motorräder, Gartengeräte und -werkzeuge, Terrassen- oder Balkonmöbel, und Zäune zu putzen.

Technische Details:

Druck: max. 120 bar

Fördermenge: max. 380 l/h

Leistung: 1600 Watt



2. Scheppach Hochdruckreiniger HCE 2600

Dieses wahre All-In-One-Reinigungsgerät kommt mit mehreren Düsenaufsätzen, darunter einem Flächenreiniger und ein Bürstenkopf. Das Modell wiegt elf Kilo und hat damit einen stabilen Stand, lässt sich aber dank der Rollen gut von A nach B bringen. Der Hochdruckschlauch ist fünf Meter lang und macht so das Reinigungserlebnis noch komfortabler. Ob Terrasse oder Auto – dieses Multifunktions-Tool sagt hartnäckigem Schmutz wie Algen, Moos oder auch Farbschichten und Rost den Kampf an. Im integrierten Tank kann auch Reinigungsmittel untergebracht werden.

Technische Details:

Druck: max. 180 bar

Fördermenge: 480 l/h

Leistung: 2400 Watt

3. Bosch EasyAquatak 120 Hochdruckreiniger

Besonders mobil und flexibel aufgestellt ist man mit diesem Hochdruckreiniger von Bosch, denn er wiegt nur knapp 4,5 Kilogramm – eine Eigenschaft, die dem Gerät auf Amazon sehr positive Bewertungen eingebracht hat. Mittels des handlichen Griffs kann das Modell nämlich gut getragen und auf den zu reinigenden Flächen abgestellt werden. Mit dem 5-Meter-Schlauch ist ein solider Putz-Radius garantiert. Außerdem im Lieferumfang enthalten sind neben der Hochdruckpistole eine Roto-Punkt-Düse, eine Hochdruck-Schaumdüse, eine Flachstrahl-Düse und ein transparenter Wasserfilter. Gartenmöbel, Fahrräder und Terrassenflächen glänzen nach der Behandlung mit dem "Bosch EasyAquatak" wieder wie neu.

Technische Details:

Druck: max. 120 bar

Fördermenge: 350 l/h

Leistung: 1500 Watt

4. Masko Hochdruckreiniger

Dieses Modell von Masko ist ebenfalls ein wahrer Putz-Allrounder. Der Druckschlauch ist ganze zehn Meter lang und dazu kommen noch ein fünf Meter langes Kabel. Die am Gerät angebrachten Rollen lassen den Hochdruckreiniger bequem von A nach B ziehen. Dabei können dank des Zubehörfachs sogar noch weitere wichtige Utensilien oder Werkzeuge mittransportiert werden. Bei der Spritzkraft kann durch die verschiedenen Hochdruckaufsätze variiert werden. Unter diesen befindet sich auch eine Winkeldüse, falls der Schmutz sich in einer Ecke verbirgt. Für die einfache Autowäsche sorgt der Aufsatz mit Seifenspender und der Bürstenkopf. Neben der klassischen Druckspritzpistole gibt es außerdem noch einen Rohrreinigungsschlauch, um Verstopfungen zu beheben.

Druck: max. 165 bar

Fördermenge: 450 l/h

Leistung: 2200 Watt

5. Lehman Hochdruckreiniger Hudson

Eine echte Besonderheit bei diesem Hochdruckreiniger von Lehmann ist das Zwei-Wege-Saugsystem, denn mit diesem Gerät kann das Wasser nicht nur von der Leitung gezapft werden, sondern auch von einem zusätzlichen Behälter, wie zum Beispiel einem Auffangbecken für Regenwasser. Der 5-Meter-Schlauch kann auf der am Produkt angebauten Trommel aufgerollt und so verstaut werden. Mit dem Reinigungstank kann das Autoputzen auch mit Reinigungsmittel unterstützt werden. Im Paket sind außerdem verschiedene Düsen-Aufsätze und eine Reinigungsbürste enthalten.

Druck: max. 220 bar

Fördermenge: 450 l/h

Leistung: 1800 Watt

