Ungesund und unnötig: Von diesen 12 Lebensmitteln sollten Sie weniger essen

#6 Weißer Reis enthält nur einen Bruchteil der Nähstoffe von braunem Reis

Wer seinem Nährstoffhaushalt etwas Gutes tun möchte, greift besser zu braunem Vollkorn-Reis, anstatt zu geschältem und polierten weißen Reis. Denn der weiße Reis enthält viel weniger gesunde Nährstoffe wie etwa Kalium, Calcium, Eisen und Magnesium. Zudem hält weißer Reis nicht so lange satt wie brauner.

Reis ist generell mit Vorsicht zu genießen und sollte nicht im Übermaß konsumiert werden. Öko-Test untersuchte 21 Reis-Marken auf Herz und Nieren. Das erschreckende Ergebnis: Alle getesteten Produkte enthielten das krebserregende Halbmetall Arsen. Auch Mineralöl konnte leider in einigen der Marken nachgewiesen werden. Das Arsen steckt in besonders hohem Maße in Naturreis, da dieser den giftigen Stoff auch in der Schale anlagert. In Basmati-Reis lässt sich generell weniger Arsen feststellen.

#7 Instant-Gemüsebrühe strotzt vor Geschmacksverstärkern

Die meisten Instant-Gemüsebrühen kommen nicht ohne Geschmacksverstärker aus - das Gemüse in großen Mengen sucht man vergeblich. Enthält eine Brühe den Geschmacksverstärker Glutamat, ist das besonders kritisch, so die Stiftung Warentest auf ihrer Website. Glutamat steht im Verdacht, den Appetit anzuregen, und somit Übergewicht zu fördern. Außerdem soll es zu Unverträglichkeiten führen.

Einige Brühen werben damit, ohne Glutamat auszukommen und nutzen dafür Würze und Hefeextrakt. Das Problem: Beide enthalten sie ebenfalls Glutamat, nur unter einem Deckmantel und in geringeren Mengen. Hefeextrakt enthält aber immerhin noch einige Vitamine. Auch der übermäßig hohe Anteil an Salz in Gemüsebrühen ist viel kritisiert - weshalb man nicht täglich zur Gemüsebrühe greifen sollte. Am besten ist es, sich die Brühe selbst zu kochen: Auf zwei Liter Wasser kommt Gemüse wie etwa Karotten, Sellerie und Lauch, Salz und eventuell Fleisch und Knochen. Das ganze wird eine Weile lang köcheln gelassen und schon ist die gesunde Gemüsebrühe fertig.

#8 Fertig-Blattsalat steckt voll Keimen

Nicht nur, dass in Tüten verpackte Fertig-Salate unnötig sind, sie sind auch noch gesundheitsgefährdend und wirklich ekelerregend! Forscher des Max-Rubner-Instituts wiesen laut Öko-Test in einer großangelegten Untersuchung von verzehrfertigen Salaten in den meisten Produkten hohe Keimbelastungen nach. In einem der Teil der untersuchten Salate konnte der Keim Bacillus cereus nachgewiesen werde, welcher zu Durchfall und Erbrechen führen kann. Auch Schimmelpilze konnten in vielen der Fertig-Salate nachgewiesen werden.

In einer Untersuchung von 2015 nahm Öko-Test 27 Fertig-Blattsalate unter die Lupe. Ein Großteil der Salate enthielt neben einer zu hohen Anzahl an Keimen und Schimmelpilzen Rückstände von Chlorat und Perchlorat. Das ist gefährlich, denn durch diese Stoffe kann die Jodaufnahme der Schilddrüse gehemmt werden. Auch Nitrat aus der Düngung steckt in vielen Fertig-Blattsalaten. Es kann sich im Körper in Nitrit verwandeln, was krebserregend wirken kann. Es gilt also die Devise: Den Salat besser selber schnippeln, denn so viel Aufwand ist das nun auch wieder nicht.

#9 Nutella zum Frühstück? Keine gute Idee

Kommen wir zu etwas Offensichtlichem: Nutella zum Frühstück ist keine gute Idee. Der leckere Schoko-Aufstrich besteht zum Großteil aus Zucker, darauf folgen Palmöl, Haselnüsse, Kakao und Milchpulver. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) warnt vor dem Konsum von Palmöl: Wird das Öl verarbeitet, können Prozesskontaminanten wie Glycidyl-Fettsäureester (GE) entstehen. Diese GE wurden von der Weltgesundheitsorganisation bereits als "wahrscheinlich karzinogen beim Menschen" eingeschätzt.

Neben den negativen Auswirkungen auf unsere Gesundheit steht die Zutat Palmöl auch in Bezug auf Umwelt und Gesellschaft stark in der Kritik. Für die Errichtung von Palmöl-Plantagen werden große Flächen des Regenwaldes in Südamerika gerodet und so der natürliche Lebensraum von unzähligen Tieren und Pflanzen zerstört. Es sollte also besser zu Produkten gegriffen werden, die andere Speiseöle enthalten - für die Gesundheit und für die Umwelt. Schokoaufstriche gibt es mittlerweile auch in einer Vielzahl ohne Palmöl*.

#10 Weißmehl-Produkte sollten durch Vollkornprodukte ersetzt werden

Das Gesundheitsportal Zentrum der Gesundheit rät von Weißmehl-Produkten ab. Zum einen steht Weißmehl im Verdacht, Diabetes zu befördern. Das liegt daran, da das Weißmehl viele Kohlenhydrate und kaum Ballaststoffe besitzt. So wird die enthaltene Stärke im Dünndarm sehr zügig in Zucker aufgespalten, der dann auf schnellstem Wege ins Blut gelangt - und der Blutzuckerspiegel steigt.

Hinzu kommt, dass Weißmehl - in erster Linie Weizenmehl Type 405 - sehr viel weniger Nährstoffe enthält als andere Mehlsorten mit einem höheren Mahlgrad. Es empfiehlt sich, zu Vollkornprodukten* zu greifen: Diese enthalten alle Nähr- und Ballaststoffe aus dem vollen Korn und machen zudem lange satt. Ihr Mahlgrad wird meistens mit der Typenzahl 1700 oder 1800 angegeben.