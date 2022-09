Herbstzeit ist Pilz-Saison: Dieses Equipment solltest du beim Pilzesammeln dabei haben

Diese Pilzsorten haben Saison

Wichtige Hinweise zum Sammeln

Hilfreiches Equipment

Vorgehen bei einer Pilzvergiftung

Reinigung & Weiterverarbeitung der Pilze

Isst du gerne Pilze, bietet es sich an, diese ganz frisch selber zu sammeln. In der Hauptsaison der Pilze kannst du eine Menge verschiedener Pilze sammeln und im Anschluss ganz nach Belieben verarbeiten. Mit dem richtigen Equipment und etwas wichtigem Hintergrundwissen rund um Pilze kann das Sammeln auch schon losgehen.

Saisonale Pilzsorten und Hinweise zum Sammeln

An vielen Orten in der freien Natur kannst du essbare Pilze finden. In Deutschland geht die Hauptsaison der Pilze vom Spätsommer bis hin zum Frühherbst. Wetterbedingt gibt es manchmal mehr und manchmal weniger Pilze. War das Wetter sehr günstig und hat es mehrere Tage hintereinander geregnet, ist mit einer längeren oder früher beginnenden Pilzsaison zu rechnen. Ist das Klima jedoch sehr trocken, ist es häufig selbst in der Hauptsaison nicht einfach, große Mengen zu sammeln. Da das Klima nicht in jeder Region identisch ist, kann es bei der Pilzmenge regionale Unterschiede geben.

Bei den oft noch milden Temperaturen im Herbst bietet es sich ideal an, bei einem kleinen Spaziergang einige frische Pilze für den Eigenbedarf zu sammeln. Der Pilz-Saisonkalender zeigt dir, welche Pilze gerade Saison haben. Im September haben unter anderem die Sorten Hauptsaison:

der Apfeltäubling

der Birkenpilz

der Brätling

der Butterpilz

der Dornige Stachelbart

der Edelreizker

der Flaschenstäubling

der Frauentäubling

der Goldröhrling

der Hallimasch

das Judasohr

die Krause Glucke

der Maronenröhrling

der Parasol

der Pfifferling

der Schopftintling

der Semmelstoppelpilz

der Steinpilz

das Stockschwämmchen und

die Totentrompete

Aber Achtung: Einige der essbaren Pilzsorten können schnell mit giftigen verwechselt werden, da sie sehr ähnlich aussehen. Es ist wichtig, dass du dir vorher genau anschaust, welche Merkmale die Pilze haben, die es in dem Gebiet, in dem du sammeln möchtest, gibt. Hier haben wir bereits einige der Pilze, bei denen eine Verwechslungsgefahr droht, für dich aufgelistet. Außerdem stehen einige Pilze, wie beispielsweise der Pfifferling, laut Bundesartenschutzverordnung unter Naturschutz. Geschützte Arten darfst du nur in geringen Mengen für den eigenen Verzehr sammeln. Überdies ist es wichtig zu wissen, dass in Bayern Pilze aufgrund der Tschernobyl-Katastrophe teilweise noch radioaktiv belastet sind; so das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS).

Dieses Equipment brauchst du

Möchtest du dich als Pilzliebhaber*in auf Sammelsuche in den Wald begeben, ist die richtige Vorbereitung wichtig. Gehst du das erste Mal Pilze sammeln, ist dein erster Gedanke vielleicht, eine Tüte zur Aufbewahrung mitzunehmen. Legst du die frischen und teils vielleicht sogar noch feuchten Pilze in eine Tüte, läufst du Gefahr, dass diese schnell schimmeln oder matschig werden. Besser ist es, einen luftdurchlässigen Korb mitzunehmen. Beispiele für einen solchen sind Span- oder Flechtkörbe.

Die gesammelten Pilze lassen sich ideal in einem luftdurchlässigen Korb aufbewahren. CC0 / Pixabay / Barbroforsberg +2 Bilder

Um die Pilze abzuschneiden, solltest du unbedingt ein Messer einpacken. Mithilfe des Messers kannst du zudem vorsichtig groben Dreck abkratzen, damit du diesen nicht in deinem Korb hast. Es lohnt sich, wenn du eine kleine Bürste mitnimmst. So kannst du besonders dreckige oder erdige Pilze sanft abbürsten.

Möchtest du häufiger Pilze sammeln gehen, könnte ein spezielles Pilzmesser interessant für dich sein. Dieses hat auf der einen Seite eine gebogene Klinge, um den Pilz perfekt abzuschneiden, und auf der anderen eine Bürste zur Erstreinigung der Pilze integriert.

Aufgrund der Verwechslungsgefahr und der geschützten Pilzarten solltest du immer einen Pilzführer* dabei haben. Zwar ist es sinnvoll, dich bereits im Voraus online über die in dem Gebiet zu erwartenden Pilze zu informieren, jedoch solltest du außerdem einen analogen Pilzführer bei dir tragen. In diesem kannst du die Pilzsorten, die du finden könntest, bereits vorab vermerken und vor Ort immer noch einmal nachschauen. Mittlerweile gibt es auch eine große Anzahl digitaler Pilzführer. Wichtig ist bei diesen, dass du sie auch dann abrufen kannst, wenn du kein Internet hast; denn dies kann im Wald schnell passieren. Egal, für welche Art des Pilzführers du dich entscheidest: Das Erscheinungsdatum sollte nicht zu weit in der Vergangenheit liegen, da er ansonsten womöglich nicht auf dem neusten Stand ist.

Vorgehen bei einer Pilzvergiftung sowie die Reinigung und Aufbewahrung

Zu Beginn bietet es sich an, dass du dich zunächst auf wenige und gut identifizierbare Arten fokussierst. Pilze, die sich für einen Start gut eignen, sind beispielsweise der Maronenröhrling oder der Steinpilz. Bei diesen, aber auch bei allen anderen Pilzen solltest du bedenken: Nur diejenigen mitnehmen, die du sicher bestimmen kannst. Ansonsten läufst du Gefahr, giftige Sorten zu erwischen, was für dich extrem gefährlich werden kann. Kommt es nämlich dazu, dass du einen Pilz falsch bestimmst und verspeist hast, folgen üblicherweise erst einmal Magenreaktionen. In dem Fall solltest du unbedingt sofort ins Krankenhaus: Denn der Verzehr eines giftigen Pilzes kann über die Magenverstimmung hinaus enorme Gesundheitsrisiken nach sich ziehen und im schlimmsten Fall tödlich enden. Hast du Reste von den entsprechenden Pilzen übrig, solltest du sie eingepackt mit zum Arzt oder zur Ärztin nehmen. Damit kann die Ursache eindeutig identifiziert werden. Alternativ kannst du auch das Deutsche Giftinformationszentrum anrufen, welches dich zu deinem weiteren Vorgehen berät. Eine Liste der Giftnotrufzentralen in Deutschland, Österreich und Schweiz findest du hier.

Kommst du mit deiner Ausbeute nach Hause, beginnt die anschließende Reinigung. Wichtig: Auf Wasser solltest du verzichten. Die Pilze saugen sich ansonsten damit voll. Verschmutzte Exemplare kannst du daheim einfach gründlich mit einem Pinsel bürsten. Einzelne Stellen kannst du mit einem Messer herausschneiden. Alternativ kannst du die Pilze mit einem feuchten Küchenkrepp abreiben.

Grundsätzlich sollten Pilze an einem luftigen und trockenen Ort oder im Kühlschrank aufbewahrt werden. Dies aber in keinem Fall länger als zwei Tage; denn Pilze gehören zu den Lebensmitteln, die sehr schnell verderben und dann Übelkeit sowie Brechdurchfälle auslösen können.

Weiterverarbeitung der Pilze

Die frischen und gereinigten Pilze sollten am besten zeitnah zubereitet werden. Aufgrund dessen gilt die Grundregel: Immer nur so viele Pilze mitnehmen, wie du auch verwerten kannst. Für die Verwertung bieten sich dir eine Menge an verschiedenen Möglichkeiten: Braten, Schmoren, Kochen, Grillen oder Backen. Eine erste Option ist das klassische Braten. Gebratene Pilze schmecken besonders lecker auf geröstetem Brot, als Vorspeise oder als Beilage zu Kartoffeln. Am besten kann sich das Aroma entfalten, wenn du die Pilze auf hoher Temperatur in etwas Öl oder Butterschmalz sehr kurz brätst. So gehst du sicher, dass sie nicht matschig werden. Die scharf angebratenen Pilze kannst du mit etwas Salz oder Pfeffer würzen sowie Knoblauch und/oder Zwiebeln hinzugeben.

Hast du viele Pilze zur Verfügung, kannst du diese trocknen lassen. Getrocknete Pilze eignen sich perfekt, um damit beispielsweise Ragouts, Soßen oder Pasteten zu verfeinern. Für das eigene Trocknen solltest du zuerst unschöne Stellen von den Pilzen entfernen. Anschließend schneidest du die Pilze in etwa fünf Millimeter dicke Scheiben. Die Scheiben lässt du in der Sonne, im Dörrautomaten oder im Backofen trocknen. Vollständig trockene und harte Pilzscheiben kannst du in einem luftdicht verschlossenen Glas aufbewahren.

Eine weitere Option, die Pilze länger haltbar zu machen, ist das Einfrieren. Bei dem Tiefkühlgerät ist es wichtig, dass eine Temperatur von mindestens minus 18 °C erreicht werden kann. Die frischen, rohen Pilze füllst du nach dem Putzen in verschließbare Gefrierbeutel oder Tiefkühldosen. In der Regel sind die eingefrorenen Pilze zwischen sechs und zehn Monate haltbar. Wichtig ist, dass du die gefrorenen Pilze vor der Zubereitung nicht auftaust. Gibst du sie direkt im gefrorenen Zustand in heißes Fett oder Brühe, gehst du sicher, dass sie nicht schlapp oder weich werden.

Fazit

Die Herbstzeit sollten Pilzliebhaber*innen unbedingt nutzen, um saisonale Pilze zu sammeln. Mit dem richtigen Equipment macht das Sammeln doppelt so viel Spaß. Die gesammelten Pilze kannst du auf verschiedene Weisen zubereiten - ganz so, wie es dir beliebt.